Оборона Украины: Что следует знать о будущем формировании национального сопротивления и об увеличении войска

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Глава государства предлагает на законодательном уровне увеличить численность ВСУ на 11 000 военнослужащих

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде принять Закон об основах национального сопротивления и в связи с ним увеличить численность Вооруженных сил Украины. Соответствующие законопроекты №5557 и №5558 зарегистрированы на сайте парламента 25 мая 2021 года. Сейчас они направлены на рассмотрение руководству парламента и предоставлены для ознакомления в профильные комитеты.

Какие изменения предусматриваются в указанных проектах законов рассказываем подробнее далее.

Какими Зеленский видит основы национального сопротивления

Проект Закона Украины "Об основах национального сопротивления" (далее – проект закона) разработан в связи с необходимостью реализации положений стратегических документов в сфере национальной безопасности и обороны и определение организационно-правовых основ национального сопротивления, его подготовки и ведения, задач сил безопасности и сил обороны, соответствующих полномочий государственных органов и органов местного самоуправления.

В пояснительной записке к документу указано, что задачами этого проекта закона являются:

формирование в Украине национального сопротивления;

содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства;

определение задач территориальной обороны, движения сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению;

установление порядка организации, подготовки и ведения территориальной обороны и движения сопротивления;

нормирование полномочий органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам национального сопротивления;

определение основ финансирования и материального обеспечения национального сопротивления и обеспечения социальной защиты военнослужащих и добровольцев Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и лиц, выполняющих задачи движения сопротивления.

Составляющими национального сопротивления определяется территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.

В проекте закона предусмотрено, что задачами движения сопротивления являются:

1) формирование очагов движения сопротивления и приобретение ими соответствующих возможностей;

2) препятствование действиям войск (сил) агрессора (противника);

3) участие в проведении специальных (разведывательных, информационно-психологических и т. п.) операций.

Документом планируется установить, что мероприятия по организации, планированию и подготовке движения сопротивления осуществляются в мирное время. "Ведение движения сопротивления осуществляется с наступлением особого периода на временно оккупированной территории Украины, территории Украины, которая захвачена агрессором (противником) во время вооруженной агрессии против Украины", – говорится в проекте закона.

Также в документе предусмотрены основы подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Документ вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и будет введен в действие с 1 января 2022 года. Однако до этого его должны принять в Верховной Раде, подписать глава парламента и президент Украины.

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Что президент хочет изменить в украинской армии

В пояснительной записке к документу значится, что принятие законопроекта "Об основах национального сопротивления" позволит решить задачу по привлечению всего общества к противодействию угрозам национальной безопасности и отражению агрессии со стороны другого государства. Также позволит выработать на государственном уровне четкой политики, направленной на организацию в Украине национального сопротивления как неотъемлемой составляющей всеобъемлющей обороны государства.

Цель законопроекта – урегулировать полномочия и взаимодействие сил безопасности и сил обороны со всеми государственными органами и органами местного самоуправления по вопросам национального сопротивления, что будет способствовать формированию общегосударственной системы национального сопротивления.

Законопроектом предлагается на законодательном уровне увеличить численность Вооруженных Сил Украины на 11 000 военнослужащих для обеспечения функционирования отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины – Сил территориальной обороны, а также дальнейшего развития системы движения сопротивления.

"Утвердить численность Вооруженных Сил Украины в количестве, не превышающем 261000 лиц, в том числе 215000 военнослужащих", – написано в проекте закона.

Предусмотрено, что документ вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Однако, до этого его должны принять народные депутаты, подписать глава парламента и президент Украины.

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Сейчас в Украине сложилась непростая ситуация – продолжается вооруженный конфликт на Донбассе, а вблизи украинских границ находится значительное количество войск Российской Федерации. Вероятно, предложенные законопроекты являются своеобразным ответом на внешние вызовы.