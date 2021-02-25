Обновление образовательной программы: Зачем ученикам новые предметы об этике и финансах

Ученики будут изучать несколько новых предметов Фото из открытых источников

Обновление призвано модернизировать образовательный процесс

19 февраля Министерство образования и науки Украины утвердило типовую образовательную программу для 5-9 классов учреждений общего среднего образования. Это означает, что государственный стандарт базового среднего образования будет несколько видоизменен, а в 5-9 классах увеличат количество уроков по нескольким предметам.

Далее рассказываем об образовательных нововведениях и их потенциальных преимуществах для образовательного процесса и учащихся и педагогов непосредственно.

Что предусматривает новое постановление МОН

В Министерстве образования и науки Украины утвердили типовую образовательную программу для 5-9 классов учреждений общего среднего образования. Согласно документу, такую программу будут вводить в действие поэтапно с:

2022/2023 учебного года для 5-х классов школ;

2023/2024 учебного года для 6-х классов школ;

2024/2025 учебного года для 7-х классов школ;

2025/2026 учебного года для 8-х классов школ;

2026/2027 учебного года для 9-х классов школ.

Госстандарт базового среднего образования будет применяться с 1 сентября 2022 года для учеников Новой украинской школы.

Обновление образовательной программы - это часть образовательной реформы Фото из открытых источников

Образовательная программа разработана на основе Государственного стандарта базового среднего образования, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 30 сентября 2020 г. № 898. Документ определяет как обязательные, так и рекомендуемые подходы к разработке школами образовательных программ на каждом цикле базового среднего образования. Речь идет о разработке вариантов типовых учебных планов, перечне учебных программ, формах организации обучения и описании инструментов оценивания.

В то же время в Минобразования отметили, что учебная нагрузка учащихся не увеличивается, а школа может самостоятельно разрабатывать учебные планы и самостоятельно принимать решения по предметам этического направления.

Учебная нагрузка на учащихся

При 5-дневной учебной неделе количество часов составит: для учащихся 5-го класса – 28 часов, 6 класса – 31 час, 7-го класса – 32 часа, 8-го класса – 33 часа, 9-го класса – 33 часа в неделю.

Также базовым учебным планом определена предельно допустимая годовая учебная нагрузка учащихся: для 5-6 классов – 2065 часов, 7-9 классов – 3430 часов (итого – 5495 часов).

Количество дополнительных часов для изучения предметов образовательных отраслей, курсов по выбору, проведения индивидуальных консультаций и групповых занятий составляет 227,5 часов в год.

При этом количество уроков по физической культуре в неделю для каждого класса будет составлять не менее трех. Часы, предусмотренные для физической культуры, не учитываются при определении предельно допустимой учебной нагрузки учащихся.

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Время на изучение отдельных предметов

Учебные планы новой образовательной программы для 5-9 классов предусматривают увеличение количества учебных часов на изучение украинского языка, иностранного языка, математики, естественных предметов и информатики.

Увеличение выглядит так:

по украинскому языку – на 3,5 часа (с 13,5 до 17);

по иностранному языку – на 2,5 часа (с 15 до 17,5);

по математике – на 5 часов (с 20 до 25);

по естественным предметам – на 2 часа (с 30 до 32);

по информатике – на 1,5 часа (с 7 до 8,5).

Новые предметы для учеников

Согласно новому учебному плану, украинские школьники получат новые школьные предметы.

Речь идет о реализации социальной и здоровьесберегающей образовательной отрасли – для этого внедрен интегрированный курс "Здоровье, безопасность и благосостояние" (для 5-9 классов) и предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность" (для 8-9 классов).

Здоровьесберегающая образовательная отрасль предполагает изучение одного из предметов: "Этика", "Культура добрососедства" или другого курса нравственного направления.

Школа может самостоятельно определить перечень учебных предметов для реализации каждой образовательной отрасли. Именно школа и должна принять решение о включении в образовательную программу одного из предметов: "Этика", "Культура добрососедства", другой курс морального направления или изучение соответствующих вопросов в рамках интегрированного курса "Здоровье, безопасность и благосостояние".

Цель предмета "Предпринимательство и финансовая грамотность" – воспитание у школьников чувства ответственности за принятие решений, умения работать в команде и реализовывать совместные проекты, имеющие общественную или финансовую ценность.

Новая дисциплина должна обеспечить учащимся знание основ финансовой грамоты и предпринимательской деятельности. Они будут больше узнавать о налогах, доходах и расходах, а также научатся элементарному управлению собственным бюджетом.

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Будет ли в школах христианская этика?

В связи с обновлением образовательных программ в украинских школах начали распространяться предположения об обязательном внедрении предмета "Христианская этика". Это стало довольно болезненным вопросом для родителей украинских школьников. Дело в том, что вопросы, имеющие религиозную направленность, в принципе не могут быть навязаны. В статье 35 Конституции Украины прописано, что школа отделена от церкви и религиозных организаций, поэтому вводить учебный предмет, связанный с религией, не является хорошей идеей.

В Минобразования поспешили опровергнуть это, заявив, что речь идет не о религии.

"Именно учреждение образования с учетом образовательных потребностей учащихся принимает решение о включении в образовательную программу одного из предметов: "Этика", "Культура добрососедства", другой курс морального направления или изучении соответствующих вопросов в рамках интегрированного курса "Здоровье, безопасность и благосостояние", - заверили в МОН.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет МОН

Между тем министр образования Сергей Шкарлет также опроверг это утверждение и подчеркнул, что школы и учителя будут самостоятельно формировать предметы, а обязательной христианской этики в школах не будет.

"Есть дисциплина "Этика", в типовой образовательной программе она указана. А преподаватель или школа на основе этого документа может формировать различные варианты предмета", - сказал Шкарлет.

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Как оценивать учеников

Основными видами оценивания результатов обучения учащихся остаются текущее, итоговое (тематическое, семестровое, годовое) оценивание и государственная итоговая аттестация. Текущее и итоговое оценивание результатов обучения учащихся осуществляют такими способами:

в устной форме (в частности путем индивидуального, группового и фронтального опроса);

в письменной форме, в том числе и в графической (в том числе путем выполнения диагностических, самостоятельных и контрольных работ, тестирования, организации работы с текстами, диаграммами, таблицами, графиками, схемами, контурными картами и др.);

в цифровой форме (в частности путем тестирования в электронном формате);

в практической форме (в частности, путем организации выполнения различных видов экспериментальных исследований и учебных проектов, изготовления изделий, работы с биологическими объектами, химическими веществами и тому подобное).

Самое главное, что в рамках академической свободы педагоги могут сами выбрать форму, содержание и способ оценивания учащихся.

Подробнее с особенностями новой образовательной программы можно ознакомиться по этой ссылке.