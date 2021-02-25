Обновление образовательной программы: Зачем ученикам новые предметы об этике и финансах
Обновление призвано модернизировать образовательный процесс
19 февраля Министерство образования и науки Украины утвердило типовую образовательную программу для 5-9 классов учреждений общего среднего образования. Это означает, что государственный стандарт базового среднего образования будет несколько видоизменен, а в 5-9 классах увеличат количество уроков по нескольким предметам.
Далее рассказываем об образовательных нововведениях и их потенциальных преимуществах для образовательного процесса и учащихся и педагогов непосредственно.
Что предусматривает новое постановление МОН
В Министерстве образования и науки Украины утвердили типовую образовательную программу для 5-9 классов учреждений общего среднего образования. Согласно документу, такую программу будут вводить в действие поэтапно с:
- 2022/2023 учебного года для 5-х классов школ;
- 2023/2024 учебного года для 6-х классов школ;
- 2024/2025 учебного года для 7-х классов школ;
- 2025/2026 учебного года для 8-х классов школ;
- 2026/2027 учебного года для 9-х классов школ.
Госстандарт базового среднего образования будет применяться с 1 сентября 2022 года для учеников Новой украинской школы.
Образовательная программа разработана на основе Государственного стандарта базового среднего образования, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 30 сентября 2020 г. № 898. Документ определяет как обязательные, так и рекомендуемые подходы к разработке школами образовательных программ на каждом цикле базового среднего образования. Речь идет о разработке вариантов типовых учебных планов, перечне учебных программ, формах организации обучения и описании инструментов оценивания.
В то же время в Минобразования отметили, что учебная нагрузка учащихся не увеличивается, а школа может самостоятельно разрабатывать учебные планы и самостоятельно принимать решения по предметам этического направления.
Учебная нагрузка на учащихся
При 5-дневной учебной неделе количество часов составит: для учащихся 5-го класса – 28 часов, 6 класса – 31 час, 7-го класса – 32 часа, 8-го класса – 33 часа, 9-го класса – 33 часа в неделю.
Также базовым учебным планом определена предельно допустимая годовая учебная нагрузка учащихся: для 5-6 классов – 2065 часов, 7-9 классов – 3430 часов (итого – 5495 часов).
Количество дополнительных часов для изучения предметов образовательных отраслей, курсов по выбору, проведения индивидуальных консультаций и групповых занятий составляет 227,5 часов в год.
При этом количество уроков по физической культуре в неделю для каждого класса будет составлять не менее трех. Часы, предусмотренные для физической культуры, не учитываются при определении предельно допустимой учебной нагрузки учащихся.
Время на изучение отдельных предметов
Учебные планы новой образовательной программы для 5-9 классов предусматривают увеличение количества учебных часов на изучение украинского языка, иностранного языка, математики, естественных предметов и информатики.
Увеличение выглядит так:
- по украинскому языку – на 3,5 часа (с 13,5 до 17);
- по иностранному языку – на 2,5 часа (с 15 до 17,5);
- по математике – на 5 часов (с 20 до 25);
- по естественным предметам – на 2 часа (с 30 до 32);
- по информатике – на 1,5 часа (с 7 до 8,5).
Новые предметы для учеников
Согласно новому учебному плану, украинские школьники получат новые школьные предметы.
Речь идет о реализации социальной и здоровьесберегающей образовательной отрасли – для этого внедрен интегрированный курс "Здоровье, безопасность и благосостояние" (для 5-9 классов) и предмет "Предпринимательство и финансовая грамотность" (для 8-9 классов).
Здоровьесберегающая образовательная отрасль предполагает изучение одного из предметов: "Этика", "Культура добрососедства" или другого курса нравственного направления.
Школа может самостоятельно определить перечень учебных предметов для реализации каждой образовательной отрасли. Именно школа и должна принять решение о включении в образовательную программу одного из предметов: "Этика", "Культура добрососедства", другой курс морального направления или изучение соответствующих вопросов в рамках интегрированного курса "Здоровье, безопасность и благосостояние".
Цель предмета "Предпринимательство и финансовая грамотность" – воспитание у школьников чувства ответственности за принятие решений, умения работать в команде и реализовывать совместные проекты, имеющие общественную или финансовую ценность.
Новая дисциплина должна обеспечить учащимся знание основ финансовой грамоты и предпринимательской деятельности. Они будут больше узнавать о налогах, доходах и расходах, а также научатся элементарному управлению собственным бюджетом.
Будет ли в школах христианская этика?
В связи с обновлением образовательных программ в украинских школах начали распространяться предположения об обязательном внедрении предмета "Христианская этика". Это стало довольно болезненным вопросом для родителей украинских школьников. Дело в том, что вопросы, имеющие религиозную направленность, в принципе не могут быть навязаны. В статье 35 Конституции Украины прописано, что школа отделена от церкви и религиозных организаций, поэтому вводить учебный предмет, связанный с религией, не является хорошей идеей.
В Минобразования поспешили опровергнуть это, заявив, что речь идет не о религии.
"Именно учреждение образования с учетом образовательных потребностей учащихся принимает решение о включении в образовательную программу одного из предметов: "Этика", "Культура добрососедства", другой курс морального направления или изучении соответствующих вопросов в рамках интегрированного курса "Здоровье, безопасность и благосостояние", - заверили в МОН.
Между тем министр образования Сергей Шкарлет также опроверг это утверждение и подчеркнул, что школы и учителя будут самостоятельно формировать предметы, а обязательной христианской этики в школах не будет.
"Есть дисциплина "Этика", в типовой образовательной программе она указана. А преподаватель или школа на основе этого документа может формировать различные варианты предмета", - сказал Шкарлет.
Как оценивать учеников
Основными видами оценивания результатов обучения учащихся остаются текущее, итоговое (тематическое, семестровое, годовое) оценивание и государственная итоговая аттестация. Текущее и итоговое оценивание результатов обучения учащихся осуществляют такими способами:
- в устной форме (в частности путем индивидуального, группового и фронтального опроса);
- в письменной форме, в том числе и в графической (в том числе путем выполнения диагностических, самостоятельных и контрольных работ, тестирования, организации работы с текстами, диаграммами, таблицами, графиками, схемами, контурными картами и др.);
- в цифровой форме (в частности путем тестирования в электронном формате);
- в практической форме (в частности, путем организации выполнения различных видов экспериментальных исследований и учебных проектов, изготовления изделий, работы с биологическими объектами, химическими веществами и тому подобное).
Самое главное, что в рамках академической свободы педагоги могут сами выбрать форму, содержание и способ оценивания учащихся.
Подробнее с особенностями новой образовательной программы можно ознакомиться по этой ссылке.