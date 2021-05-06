Новый закон о ЖКУ в действии: Уменьшатся ли счета за "коммуналку" для украинцев

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Украинцам придется платить больше за использованные коммунальные услуги

С 1 мая в Украине вступил в силу закон, которым вносятся изменения в сферу предоставления жилищно-коммунальных услуг. Чиновники отметили, что принятие таких изменений положительно повлияет на деятельность компаний-поставщиков ЖКУ. А вот потребителям придется платить больше.

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Новый закон о ЖКУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1060-IX от 3 декабря 2020 года (законопроект №2458) об урегулировании вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, в частности разблокировки тарифов теплокоммунэнерго. Документ вступил в силу 1 мая 2021 года.

Целью закона есть усовершенствование действующего законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также урегулирование вопросов, связанных с необходимостью принятия совладельцами многоквартирных домов решений о модели договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк отмечал, что принятие законопроекта позволит предприятиям ТКЭ применять экономически обоснованные тарифы, установленные НКРЭКУ.

Ранее принять законопроект призвал депутатов и мэр Киева Кличко, аргументируя это тем, что он позволит теплоснабжающим предприятиям Украины применять более низкую цену на газ и устанавливать более низкие цены на тепло и горячую воду для населения.

Также закон является важным для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, одно из важных положений этого закона – это внедрение публичных договоров о поставке коммунальных услуг. Он убежден, что эта норма позволит коммунальным предприятиям, которые поставляют тепло и горячую воду, улучшить свое финансовое положение и гарантировать качество услуг для потребителей.

Сфера действия закона касается услуг, связанных с поставкой тепловой энергии и горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также обращения с бытовыми отходами, и не распространяется на услуги, связанные с поставкой и распределением электроэнергии и газа.

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Основные изменения в законе

Принятым документом внедрены следующие изменения:

одномоментный переход на новые договоры о предоставлении коммунальных услуг тех потребителей, которые еще не выбрали модель договорных отношений с поставщиками;

введение публичных договоров о предоставлении услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также обращения с бытовыми отходами, что позволит упростить процедуру заключения таких соглашений;

внедрение обязательного предоставления исполнителями коммунальных услуг информации своим потребителям о качестве таких услуг по каждому дому отдельно с помощью веб-сайта;

предоставление права совладельцам многоквартирного дома в любое время менять вид договора в случае принятия ими решения о выборе модели договорных отношений в доме;

определение полномочий НКРЭКУ по установлению тарифов на услугу по снабжению тепловой энергии путем внесения изменений в Закон Украины "О государственном регулировании в сфере коммунальных услуг";

внедрение дифференцированных тарифов на транспортировку и поставку тепловой энергии в зависимости от наличия или отсутствия центральных и индивидуальных тепловых пунктов;

отход от требования по формированию общедомовых тарифов на услугу по поставке горячей воды при наличии в таких домах индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);

определение полномочий НКРЭКУ по утверждению для облгазов методики расчета предельных уровней стоимости выполнения работ, входящих в техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах; а также типового договора на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения;

предоставление органам местного самоуправления права проводить конкурсы по назначению управителей многоквартирных домов только в случае получения протокола собрания сособственников многоквартирного дома с просьбой назначить управляющего.

К чему готовиться украинцам

Согласно изменениям, прописанным в законе, с совладельцами частных или многоквартирных домов будут заключены индивидуальные публичные договоры присоединения если к этому времени они не успели определиться с моделями договорных отношений с поставщиками (индивидуальный, коллективный, договор с ОСМД как коллективным потребителем).

Потребители, которые ранее подписали коллективные договоры, оплачивают исключительно потребленные ресурсы по тарифам поставщика. А вот после автоматического заключения индивидуальных договоров, потребители будут помимо действующих тарифов оплачивать также:

текущий ремонт и обслуживание внутридомовых систем,

взносы на замену и обслуживание общедомовых счетчиков,

абонентское обслуживание.

Изменится и подход к начислению суммы к уплате за горячую и холодную воду. Советник заместителя главы КГГА по вопросам ЖКХ Алексей Тихонов объяснил, если квартирные приборы учета показали меньше, чем общедомовые счетчики, то разница будет разбрасываться на все квартиры во всех многоквартирных домах, а не в некоторых, как сейчас.

При этом, потребителям вернут средства, которые заложили в тарифах поставщика на установку счетчиков тепла, в случае самостоятельной установки приборов. Вводится дифференцированная оплата за воду и тепло в зависимости от того, кто несет расходы по обслуживанию счетчика.

А вот выбирать поставщиков коммунальных услуг на практике потребителям не придется. Глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА Олег Попенко отметил, что у потребителей нет выбора, с кем подписывать индивидуальные договоры. "Я не знаю городов, где сегодня можно было бы выбрать из нескольких поставщиков воды, тепла или тех, кто вывозит бытовые отходы. Поставщик всегда единственный. Но переход произойдет автоматически только для тех, у кого есть индивидуальные договоры", – рассказал эксперт.

К тому же, закон обязывает управляющего многоквартирного дома, ОСМД, другого уполномоченного совладельцами заключить договор на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения дома с оператором ГРС (облгазами) или другими субъектами хозяйствования, имеющими право на выполнение таких работ.

При этом техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения осуществляется за счет совладельцев. В противном случае (отсутствие такого договора) будет считаться, что совладельцы дома автоматически присоединились к договору с оператором ГРС, на территории лицензионной деятельности которого находится соответствующий дом.