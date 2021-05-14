Новый следственный орган в Украине: Что стоит знать о Бюро экономической безопасности

В Украине появилось Бюро экономической безопасности на замену налоговой милиции Фото из открытых источников

Новый следственный орган будет заниматься всеми без исключения экономическими преступлениями

Кабмин принял постановление о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ). То есть в Украине появится новый следственный орган, призванный расследовать все преступления в стране.

Подробнее о специфике организации и деятельности Бюро экономической безопасности в материале "Перший Незалежний" далее.

БЭБ-давнее обещание власти?

Власть гордится запуском Бюро экономической безопасности и гарантирует, что теперь для украинского бизнеса наступят хорошие времена: не будет больше силового давления, несанкционированных обысков и арестов. Зато появится аналитический подход к расследованию финансово-экономических преступлений и "новая страница в отношениях государства и бизнеса".

Разговоры о создании органа, который взял бы на себя и старые недорасследованные, и новые экономические дела, велись давно. Правительство отмечало, что открытие БЭБ станет финальным шагом на пути к ликвидации налоговой милиции. К тому же создание органа экономических расследований прописано в обязательствах Украины перед Международным валютным фондом и Европейским Союзом.

Еще весной 2019 года, во время предвыборной кампании кандидат в президенты Владимир Зеленский обещал, что едва ли не самым первым его президентским решением будет создание Службы финансовых расследований. Это было обещание, адресованное украинскому бизнесу - мол, новый государственный орган будет расследовать экономические преступления прозрачно и незаангажированно, а потому предпринимателям будет жить легче.

В конце концов только в январе этого года Верховная Рада приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины", а президент Владимир Зеленский подписал его. Документ вступил в силу 25 марта.

Разница между БЭБ и налоговой милицией - есть ли она?

Работа, которую будет выполнять БЭБ, ничем не отличается от обязанностей налоговой милиции и так называемого "коррупционного" ("К") отдела СБУ.

Однако налоговая милиция и отдел "К" знакомые украинцам как "карательные органы" бизнеса, от которых можно ожидать и внезапных обысков и арестов счетов и имущества.

В то же время преимущество Бюро экономической безопасности перед налоговой полицией заключается в новизне и незапятнанности репутации нового ведомства: новые люди, новый механизм работы, новые, честные методы расследований, отсутствие злоупотреблений полномочиями и давлении на бизнес.

Как и с чем будет работать Бюро

Бюро экономической безопасности становится единственным органом государственной власти, ответственным за борьбу с экономическими преступлениями. Согласно закону о БЭБ, экономическое подразделение Нацполиции, Служба безопасности Украины и Налоговая милиция потеряют функции по расследованию коррупционных преступлений и организованной преступности в сфере экономики. Эти несвойственные спецслужбам задания будут переданы работникам БЭБ.

Налоговая милиция не способна профессионально расследовать экономические преступления, а СБУ и Нацполиция в принципе не должны заниматься такими делами – именно поэтому был создан отдельный орган для расследования таких правонарушений.

Работники Бюро экономической безопасности, кроме аналитической работы, будут выполнять и оперативно-розыскные функции и смогут носить оружие. Согласно закону, будут существовать должности аналитиков и детективов, которым будут предоставлять специальные звания.

К обязанностям аналитиков вновь созданного ведомства будет относиться выполнение таких задач:

анализ бенефициаров финансовых операций;

определение нарушений закона в обращении средств частного бизнеса и госструктур;

контрразведывательная работа в области экономики и выявление зон рисков в экономике;

оценка рисков и угроз экономической безопасности, разработка способов их минимизации и устранения;

разработка предложений по устранению предпосылок противоправной деятельности в сфере экономики;

предотвращение, выявление, прекращение, расследование уголовных правонарушений, посягающих на экономику государства;

выявление и расследование правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;

составление аналитических выводов для государственных органов для улучшения регулирования отношений в сфере экономики;

расследование уклонения от уплаты налогов;

расследование преступлений, связанных с экономикой: финансовое мошенничество, противоправное завладение имуществом предприятия, доведение до банкротства.

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Кто будет работать в БЭБ и как будут финансировать ведомство

Работу ведомства будет координировать и контролировать Кабинет министров Украины. По итогам года, проанализировав отчет директора, Кабмин может признать результаты его работы неудовлетворительными и уволить с должности. К тому же при БЭБ будет работать Совет общественного контроля, который будет следить за деятельностью бюро, рассматривать отчет директора БЭБ и предоставлять свое заключение.

Руководить Бюро экономической безопасности будет директор, которого будут выбирать на пять лет на открытом конкурсе с участием девяти человек от СНБО, Верховной Рады и Кабинета министров. По результатам конкурса премьер-министр формирует представление а Кабмин одобряет (или нет) кандидатуру директора БЭБ. По закону, не разрешается управлять Бюро более двух сроков подряд.

Кандидаты на должности работников БЭБ будут проходить психофизиологический опрос с применением полиграфа. Отбор будут проводить конкурсные комиссии, поэтому работники налоговой милиции, СБУ или Нацполиции не смогут автоматически попасть на работу в Бюро.

Ни при каких обстоятельствах на работу не возьмут и тех, кто является гражданином другой страны, имеет судимость за уголовные правонарушения, проблемы с антикоррупционной проверкой или задолженности по уплате алиментов.

Должностной оклад детектива БЭБ должен составлять не менее 20-ти прожиточных минимумов, то есть около 45 тысяч гривен. При этом на нужды Бюро экономической безопасности в 2021 году из государственного бюджета Украины должно уйти 587 миллионов гривен.

По мнению председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, эффективная работа Бюро через год-два должна ощутимо сократить теневую экономику.

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Уже совсем скоро правительство начнет ликвидацию налоговой милиции – этот процесс займет не более полугода. А пока будет продолжаться реорганизация следственного ведомства и набор персонала в БЭБ, все дела, которые в будущем будут подследственные Бюро, будет вести Генеральная прокуратура. Когда в штат Бюро экономической безопасности наберут не менее 30% работников, производства по "экономическим" делам перейдут к нему.