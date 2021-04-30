Новый порядок регистрации ФЛП: Что нужно знать об инициативе
В правительстве заверили, что зарегистрировать ФЛП станет еще быстрее и проще
В Украине планируют несколько усовершенствовать процедуру регистрации ФЛП на портале "Дія". Граждане смогут зарегистрировать ФЛП без участия госрегистратора. Это позволит уменьшить время на получение такой услуги, устранить субъективный фактор и коррупционные составляющие.
Обо всем подробнее рассказываем далее.
Изменения в оформлении ФЛП
На заседании 28 апреля правительство приняло постановление "О реализации экспериментального проекта по государственной регистрации физического лица предпринимателем в автоматическом режиме". Согласно документу, будет упрощенный порядок регистрации ФЛП на сайте "Дія".
Услуга регистрации ФЛП онлайн, позволяющая открыть бизнес за 10-15 минут, появилась в прошлом году. В Минцифры сообщили, что с момента запуска более 120 тыс. ФЛП были открыты благодаря "Дії", а 320 тыс. человек воспользовались услугами для ФЛП.
Улучшенная автоматизированная процедура позволит регистрировать ФЛП еще быстрее. Постановлением правительства определено, что в течение двух лет будет проводиться экспериментальный проект относительно осуществления государственной регистрации физического лица предпринимателем в автоматическом режиме без участия госрегистратора.
То есть, человек авторизуется и подает заявку об открытии ФЛП через портал "Дія". После этого эта заявка передается в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для проведения госрегистрации ФЛП. То есть, вся проверка данных будет проходить в реестрах без участия людей.
Услуга станет доступной сразу после презентации на Diia Summit, которая состоится в мае. В Минцифры планируют сделать все услуги для ФЛП полностью автоматическими.
Преимущества внедрения инициативы
По словам министра юстиции Дениса Малюськи, предложенный механизм направлен на уменьшение административной нагрузки, что, в свою очередь, предоставит ряд положительных преимуществ. А именно:
- уменьшится время на получение такой услуги, поскольку не будет необходимости лишний раз обращаться в государственные органы;
- будет устранен субъективный фактор во время государственной регистрации и, как следствие, уменьшится количество необоснованных отказов в государственной регистрации;
- сократится продолжительность регистрационной процедуры;
- будут устранены коррупционные составляющие, которые могут возникать при обращении в государственные органы для оказания такой услуги в обычном режиме;
- уменьшатся очереди и количество лиц, физически посещающих субъектов предоставления админуслуг.
Кто может воспользоваться инициативой
В пояснительной записке к постановлению указано, что в рамках предложенного экспериментального проекта предоставляется возможность физическому лицу самостоятельно в автоматическом режиме без участия государственного регистратора зарегистрироваться предпринимателем, пройдя проверку подлинности и подав заявление на государственную регистрацию программными средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг "Портал Дія" с последующей передачей такого заявления в Единый государственный реестр лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для проведения государственной регистрации физического лица предпринимателем".
При этом, просто быть зарегистрированным в "Дії" для открытия ФЛП будет недостаточно. Для подачи заявления заявитель также должен:
- быть гражданином Украины;
- быть совершеннолетним;
- иметь полную гражданскую правоспособность и дееспособность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Пройти аутентификацию в "Дії" с использованием квалифицированной электронной подписи и подписать этой подписью заявление.
После подачи заявления никакого участия в дальнейшем процессе для заявителя не предусмотрено. Но на то он и "пилотный проект", стоит ожидать, что первое время у определенной части случаев что-то пойдет не так, и заявителям придется делать все, как "в старые добрые времена".
Как зарегистрировать ФЛП
В "Дії" возможно зарегистрировать физическое лицо предпринимателем, выбрать общую или упрощенную систему налогообложения и подать заявление на регистрацию плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).
Регистрация заявления занимает 2 рабочих дня. Одни сутки понадобятся, чтобы зарегистрировать заявление в ЕГР, и еще одни – для регистрации вас налогоплательщиком.
Подача заявления занимает 10 минут, стоимость – бесплатно.
Для того чтобы зарегистрировать ФЛП, вам нужно:
- Зарегистрироваться или авторизоваться (если уже зарегистрированы) в кабинете гражданина на gov.ua с помощью электронной подписи.
- Заполнить онлайн-форму на получение услуги.
- Заполненное заявление на регистрацию ФЛП будет автоматически отправлено регистратору по месту вашей регистрации или по месту регистрации, указанному в справке переселенца.
- Если вы выбрали упрощенную форму налогообложения, то соответствующие отметки проставляются в заявлении о государственной регистрации. Заявление автоматически передадут в налоговый орган по месту вашей регистрации или по месту регистрации, указанному в справке переселенца.
- Если вы пока не выбрали форму налогообложения, краткий тест ниже поможет вам определиться.
- Если выбрали общую систему налогообложения, то вы можете подать заявление на регистрацию плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).
Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина.
Уведомление о регистрации или отказе также появится в кабинете, будет отправлено по электронной почте.
Как только запись о регистрации ФЛП появится в Едином государственном реестре, вы можете получить выписку из реестра в кабинете гражданина. Выписка имеет юридическую силу – ее можно распечатать и пользоваться как любым другим документом.