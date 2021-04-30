Новый порядок регистрации ФЛП: Что нужно знать об инициативе

Регистрация ФЛП Фото из открытых источников

В правительстве заверили, что зарегистрировать ФЛП станет еще быстрее и проще

В Украине планируют несколько усовершенствовать процедуру регистрации ФЛП на портале "Дія". Граждане смогут зарегистрировать ФЛП без участия госрегистратора. Это позволит уменьшить время на получение такой услуги, устранить субъективный фактор и коррупционные составляющие.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Изменения в оформлении ФЛП

На заседании 28 апреля правительство приняло постановление "О реализации экспериментального проекта по государственной регистрации физического лица предпринимателем в автоматическом режиме". Согласно документу, будет упрощенный порядок регистрации ФЛП на сайте "Дія".

Услуга регистрации ФЛП онлайн, позволяющая открыть бизнес за 10-15 минут, появилась в прошлом году. В Минцифры сообщили, что с момента запуска более 120 тыс. ФЛП были открыты благодаря "Дії", а 320 тыс. человек воспользовались услугами для ФЛП.

Улучшенная автоматизированная процедура позволит регистрировать ФЛП еще быстрее. Постановлением правительства определено, что в течение двух лет будет проводиться экспериментальный проект относительно осуществления государственной регистрации физического лица предпринимателем в автоматическом режиме без участия госрегистратора.

То есть, человек авторизуется и подает заявку об открытии ФЛП через портал "Дія". После этого эта заявка передается в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для проведения госрегистрации ФЛП. То есть, вся проверка данных будет проходить в реестрах без участия людей.

Услуга станет доступной сразу после презентации на Diia Summit, которая состоится в мае. В Минцифры планируют сделать все услуги для ФЛП полностью автоматическими.

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Преимущества внедрения инициативы

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, предложенный механизм направлен на уменьшение административной нагрузки, что, в свою очередь, предоставит ряд положительных преимуществ. А именно:

уменьшится время на получение такой услуги, поскольку не будет необходимости лишний раз обращаться в государственные органы;

будет устранен субъективный фактор во время государственной регистрации и, как следствие, уменьшится количество необоснованных отказов в государственной регистрации;

сократится продолжительность регистрационной процедуры;

будут устранены коррупционные составляющие, которые могут возникать при обращении в государственные органы для оказания такой услуги в обычном режиме;

уменьшатся очереди и количество лиц, физически посещающих субъектов предоставления админуслуг.

Кто может воспользоваться инициативой

В пояснительной записке к постановлению указано, что в рамках предложенного экспериментального проекта предоставляется возможность физическому лицу самостоятельно в автоматическом режиме без участия государственного регистратора зарегистрироваться предпринимателем, пройдя проверку подлинности и подав заявление на государственную регистрацию программными средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг "Портал Дія" с последующей передачей такого заявления в Единый государственный реестр лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для проведения государственной регистрации физического лица предпринимателем".

При этом, просто быть зарегистрированным в "Дії" для открытия ФЛП будет недостаточно. Для подачи заявления заявитель также должен:

быть гражданином Украины;

быть совершеннолетним;

иметь полную гражданскую правоспособность и дееспособность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Пройти аутентификацию в "Дії" с использованием квалифицированной электронной подписи и подписать этой подписью заявление.

После подачи заявления никакого участия в дальнейшем процессе для заявителя не предусмотрено. Но на то он и "пилотный проект", стоит ожидать, что первое время у определенной части случаев что-то пойдет не так, и заявителям придется делать все, как "в старые добрые времена".

Как зарегистрировать ФЛП

В "Дії" возможно зарегистрировать физическое лицо предпринимателем, выбрать общую или упрощенную систему налогообложения и подать заявление на регистрацию плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).

Регистрация заявления занимает 2 рабочих дня. Одни сутки понадобятся, чтобы зарегистрировать заявление в ЕГР, и еще одни – для регистрации вас налогоплательщиком.

Подача заявления занимает 10 минут, стоимость – бесплатно.

Для того чтобы зарегистрировать ФЛП, вам нужно:

Зарегистрироваться или авторизоваться (если уже зарегистрированы) в кабинете гражданина на gov.ua с помощью электронной подписи. Заполнить онлайн-форму на получение услуги. Заполненное заявление на регистрацию ФЛП будет автоматически отправлено регистратору по месту вашей регистрации или по месту регистрации, указанному в справке переселенца. Если вы выбрали упрощенную форму налогообложения, то соответствующие отметки проставляются в заявлении о государственной регистрации. Заявление автоматически передадут в налоговый орган по месту вашей регистрации или по месту регистрации, указанному в справке переселенца. Если вы пока не выбрали форму налогообложения, краткий тест ниже поможет вам определиться. Если выбрали общую систему налогообложения, то вы можете подать заявление на регистрацию плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).

Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина.

Уведомление о регистрации или отказе также появится в кабинете, будет отправлено по электронной почте.

Как только запись о регистрации ФЛП появится в Едином государственном реестре, вы можете получить выписку из реестра в кабинете гражданина. Выписка имеет юридическую силу – ее можно распечатать и пользоваться как любым другим документом.