Новый пакет помощи от США и вакцинация Степанова: Главное на утро 2 марта
Ночь и утро 2 марта выдались относительно спокойными в информационном плане
Украина ожидает анонсированной военной помощи от США. К тому же, украинские власти рассчитывают в этом году получить очередной транш от МВФ.
А тем временем в Украине продолжается вакцинация - в прямом эфире прививку от коронавируса получил глава Минздрава Максим Степанов. На очереди и другие чиновники.
И объявили номинантов на Нобелевскую премию мира – их более 300.
О главных новостях на утро 2 марта рассказываем далее.
Новый пакет помощи от США
Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине на сумму $125 млн для инициативы по содействию безопасности страны.
Пакет USAI включает два дополнительных вооруженных патрульных катера Mark IV для расширения возможностей Украины по патрулированию и защите своих территориальных вод.
Вероятный транш МВФ
Очередной транш Международного валютного фонда Украина ожидает в этом году. Для его получения ВР должна принять некоторые законопроекты. Речь идет, в частности, о необходимости судебной реформы и об обеспечении функционирования антикоррупционной инфраструктуры.
Программа рассчитана на 5 миллиардов долларов - 2,1 миллиарда уже получили.
Публичная прививка Степанова
Министр здравоохранения Максим Степанов первым из украинских чиновников вакцинировался от коронавируса.
Вакцинация прошла препаратом Covishield, за которым сам министр летал в Индию. Министр анонсировал, что вскоре его примеру последует президент Владимир Зеленский.
А с 1 марта в "Дії" для украинцев стала доступной услуга записи в лист ожидания вакцинации против COVID-19.
Вероятные санкции США по делу Навального
Во вторник, 2 марта, США могут ввести санкции против России из-за ситуации с отравлением и преследованием оппозиционера Алексея Навального. Рассматривается возможность введения санкций в отношении российских официальных лиц.
К тому же, США вероятно введут санкции в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года.
Номинанты Нобелевской премии мира-2021
На нынешнюю Нобелевскую премию мира номинировано 234 человека и 95 организаций.
Среди номинантов на Нобелевскую премию мира в этом году есть Тунберг, Навальный, ВОЗ, программа COVAX для обеспечения справедливого доступа к вакцинам COVID-19 для бедных стран. Также в перечне - оппозиционные белорусские политики Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало за их "борьбу за честные выборы и вдохновение для мирного сопротивления".
Пандемия COVID-19 в Украине и мире
По состоянию на утро 2 марта в Украине обнаружили 1 357 470 случаев коронавируса, 1 176 918 выздоровели, 26 212 - умерли.
В мире по состоянию на утро 2 марта обнаружили 114 997 473 случая коронавируса, 90 722 769 человек выздоровели, 2 550 315 - умерли.
Усик возглавил рейтинг WBA
Украинский боксер и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик поднялся на 1 место в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.
Накануне Усик был еще на второй строчке, однако вырвался в лидеры.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 1 марта, в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня.
Обстрелы велись вблизи Водяного, Павлополя, Красногоровки, Богдановки, Луганского.
Как отмечается, неподалеку Павлополя, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов – боевое травмирования.
По состоянию на 07:00 2 марта, обстрелов на Донбассе не зафиксировано.
Прогноз погоды
Сегодня, по данным синоптиков на востоке и севере Украины ожидается снег с дождем.
Мокрый снег будет идти в Сумской, Харьковской и Луганской областях. На всей остальной территории Украины ожидается переменная облачность без осадков.
В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +6 до +13, а ночью она составит от -4 до +1.
В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +1 до +8 градусов, а ночью от -2 до +1.
В восточных и южных регионах температура воздуха составит от +2 до +8, а ночью столбики термометров покажут -4 +2 градуса.
В Киеве сегодня будет сухо. Температура воздуха днем будет от +4 до +6, а ночью от -1 до +1 градуса.
Обсуждение дня
Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым среди читателей стал комментарий телеведущего Дмитрия Спивака об индийской сыворотке.
Індійську сироватку проти COVID-19 я б не назвав вакциною, - Співак
???? Індійську сироватку проти COVID-19 я б не назвав вакциною, - Співак ➡️ Читайте нас в Telegram t.me/zik_uaОпубликовано Телеканал ZIK Воскресенье, 28 февраля 2021 г.
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