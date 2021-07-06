Новый отопительный сезон: Как Украина готовится к зиме и стоит ли ожидать повышения тарифов на ЖКУ

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Тарифы на газ могут значительно сказаться на стоимости централизованного отопления

До начала отопительного сезона еще более трех месяцев, однако украинская власть уже начала подготовку к холодному периоду. Готовиться нужно и потребителям и, прежде всего, к увеличению стоимости централизованного отопления и горячей воды.

Прогнозируют подорожание в среднем на 20%, однако уже известно, что по крайней мере в одном городе цена централизованного отопления возрастет на 70%.

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Подготовка к отопительному сезону

В начале июля премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство начало подготовку к отопительному сезону в Украине. Он должен стартовать вовремя и без срывов.

По словам Шмыгаля, этот вопрос находится под его контролем и контролем профильных министерств, в частности Министерства развития общин и Министерства энергетики. Он отметил, что соответствующие органы и НАК "Нафтогаз" решают вопрос подготовки и запуска к отопительному сезону теплоэлектроцентралей.

9 июня Кабмин утвердил план подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов. По словам Шмыгаля, Украина должна стабильно пройти отопительный сезон.

Согласно документу Кабинет министров Украины поручил обеспечить на середину октября наличие запасов природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) страны в объеме не менее 17 млрд куб. м.

По оперативным данным "Укртрансгаза", на 9 июня 2021 в ПХГ Украины накоплено 15,79 млрд куб. м природного газа, а среднесуточная закачка в июне составляет почти 16,5 млн куб. м при отсутствии импорта, благодаря внутренней добыче.

Сколько будет стоить тепло зимой

В следующем отопительном сезоне 2021-22 годов украинцам стоит ожидать очередного подорожания тепла.

В Кабмине предположили, что стоимость отопления и горячей воды в 2021 году вырастет на 33%. Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021.

Так, тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод возрастут в 2021 году на 20%, 2022 году – на 11%, в 2023 году – на 5%, в 2024 году – на 5%.

А эксперты спрогнозировали, что с начала нового отопительного сезона практически все предприятия ТКЭ будут вынуждены повысить тарифы на тепло и горячую воду на 20% в связи с повышением отпускной цены газа.

"На сегодняшний день при тарифах 7,4 грн за 1 куб. м и 2 грн платы за распределение практически все предприятия ТКЭ в предстоящем отопительном сезоне будут вынуждены минимум на 20% повысить тарифы", – сказал заместитель исполнительного директора Ассоциации городов Украины Ярослав Рабошук в середине июня.

Тогда он сообщал, что ряд предприятий ТКЭ отказался покупать дорогой газ, без горячей воды остались жители Луцка, Винницы, Львова, Чернигова, Ровно, Кременчуга.

А в одном из областных центров стоимость тепла вырастет очень ощутимо. Исполнительный комитет Черновицкого городского совета проголосовал за установление нового тарифа на производство, транспортировку и услугу по снабжению тепловой энергией на отопительный период 2021-2022 гг. Он вырастет в среднем на 70%.

Изменение тарифа в высшую сторону обусловлено ​​двумя основными причинами:

более 3 лет в Черновцах тариф не менялся и был самым низким по всей стране;

за это время стоимость газа и электроэнергии выросла в разы, изменился и размер минимальной зарплаты.

Для потребителей без счетчиков стоимость будут рассчитывать в зависимости от типа дома и его состояния.

Пересчет за прошлый отопительный сезон

Подорожание тепла возникает иногда не только из-за роста тарифов, но и из-за безучетного потребления ресурса. Так, в отопительном сезоне 2021-22 годов коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" выявило почти 100 фактов безучетного и бездоговорного потребления тепла и горячей воды. 80% нарушителей – юридические лица. Это салоны красоты, парикмахерские, предприятия общественного питания, компании, предоставляющие услуги, учреждения розничной торговли.

Несанкционированно было потреблено тепловой энергии на сумму более 5 млн грн. В домах с выявленными нарушениями для жителей, которые из-за злоупотребления других потребителей платили большую стоимость, провели перерасчет в сторону уменьшения.

Что с долгами за газ

Одним из самых сложных нерешенных вопросов остается задолженность предприятий теплокоммунэнерго за потребленный газ. По словам Ярослава Рабошука, задолженность предприятий ТКЭ перед "Нафтогазом" за потребленный газ, который они используют для отопления многоквартирных домов, уже достигла 50 млрд грн. Эта задолженность накапливалась с 2016 года, сюда включены очень высокие штрафные санкции от "Нафтогаза".

В июне народные депутаты приняли в первом чтении законопроект, цель которого – урегулирование газовых долгов.

А эксперты призвали НКРЭКУ не допустить отключения поставок газа в течение отопительного периода теплокоммунэнерго, имеющих долги по счетам, и рекомендовали создать на следующий отопительный сезон "поставщика последней надежды".