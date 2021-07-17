Новые виды спорта, трибуны без зрителей и состав украинской сборной: Особенности Олимпийских игр-2020

Украинцы посоревнуются в 25-ти видах спорта

Фото из открытых источников

Чуть через неделю в Токио начнутся Олимпийские игры, которые должны были бы состояться в прошлом году, однако из-за угрозы распространения коронавируса их перенесли. Не очень благоприятная ситуация с COVID-19 и сейчас – власти Японии внедрили некоторые противоэпидемические меры.

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Старт и проведение олимпиады

23 июля в японской столице Токио стартуют Олимпийские игры-2020. Это крупнейшие в мире спортивные соревнования, в которых примут участие около 11 тысяч спортсменов из 205 стран. Они должны были состояться летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на год. Название соревнований решили не менять "Олимпиада-2020".

Церемония открытия Олимпиады в Токио намечена на пятницу, 23 июля, в 20:00 по местному времени. В Украине в это время будет 14:00.

Церемония закрытия Олимпийских игр запланирована на воскресенье, 8 августа, в 14:00 по киевскому времени. Оба мероприятия продлятся около трех часов.

Часть соревнований начнется еще до церемонии открытия. Олимпийские турниры по футболу и софтболу стартуют 21 июля, а квалификационные соревнования по академической гребле и стрельбе из лука – 23 июля.

Борьба во всех других видах спорта начнется в субботу, 24 июля. Таким образом, соревнования на Олимпиаде-2020 продлятся 19 дней.

В программу Олимпиады в Токио включено 33 вида спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Среди 33 видов спорта есть четыре дебютанта: каратэ, скейтбординг, серфинг и спортивное скалолазание. Кроме того, в программу Олимпиады впервые от Пекина-2008 возвращаются бейсбол / софтбол.

Впервые на взрослых Олимпийских играх будут представлены баскетбол 3х3, BMX-фристайл, смешанные эстафеты в легкой атлетике и плавании, а также смешанные командные соревнования в дзюдо, стрельбе из лука и триатлоне.

Кроме Токио и его пригородов соревнования будут принимать японские города – Йокогама (бейсбол, софтбол), Фукусима (бейсбол, софтбол), Сайтама (баскетбол), Адзиномото (футбол, регби), Асака (стрельба).

Из-за вероятной жары в Токио олимпийский марафон и соревнования по спортивной ходьбе проведут в Саппоро, который также примет часть футбольных матчей. Местом для турнира по парусному спорту должен стать остров Эносима, а соревнования по серфингу рассчитывают устроить на пляже города Тиба.

В Украине официальным транслятором Олимпиады в Токио является телеканал "UA: Перший".

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Проведение соревнований в условиях пандемии коронавируса

И хотя Олимпийские игры решили проводить, однако коронавирусная болезнь не отступает. Правительство Японии ввело режим чрезвычайной ситуации в Токио, в том числе и на время Олимпийских игр. В частности, режим продлится с 12 июля по 23 августа.

В Токио будет введен уже четвертый по счету режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения COVID-19. Согласно требованиям закона о чрезвычайном положении в японской столице, бары и рестораны не будут продавать алкоголь и будут закрываться в 20:00.

При этом соревнования проведут без зрителей не будут пускать ни местных, ни лиц, которые приехали из-за границы. Столичные районы Токио, Канагава, Тиба и Сайтама не будут принимать зрителей. Также без гостей проведут церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр.

Кто будет выступать в Токио от Украины

На главном спортивном форуме четырехлетия Украину будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах).

Украинские спортсмены выступят в бадминтоне, боксе, борьбе вольной (и женской) греко-римской, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), гребле академической, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), гимнастике спортивной, гимнастике художественной, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, артистическом плавании, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, теннисе настольном, триатлоне и фехтовании.

Олимпийские игры-2020 НОК Украины

С поименным составом Олимпийской сборной Украины можно ознакомиться по ссылке.

К тому же украинские спортсмены на парад открытия и закрытия игр выйдут в обновленной форме. Она создана в традиционных национальных цветах, но авторы выбрали не яркие и насыщенные оттенки, а пастельную палитру. В Национальном олимпийском комитете отметили, что цветовая гамма символизирует надежду и веру.

Форма украинской сборной НОК Украины

Также в этой форме спортсмены будут ходить по Олимпийскому городку, ездить на тренировки и подниматься на пьедесталы почета. Каждый спортсмен получит более 50 единиц одежды – спортивные костюмы, футболки, шорты, худи, ветрозащитные куртки, кроссовки, сумки, рюкзаки, шлепанцы и другое.

Спортсмены отметили, что форма удобная, а вот болельщикам она не понравилась. "Выглядит ужасно", "Неудачная форма и цвет непонятный, выглядит, как облезлая и с оттенком зеленого, который к чему здесь, надеюсь, не о политике", "Самая ужасная форма за все годы" – так прокомментировали внешний вид спортивной одежды.

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Сколько украинские спортсмены получат за призовые места

Вознаграждение от государства для украинских призеров Олимпийских игр-2020 останется неизменным по сравнению с форумом 2016 года.

Чиновники оценили золотую медаль в 120 тысяч долларов (более 3,2 млн грн на момент написания новости), за серебро отечественные атлеты получат 80 тысяч (более 2,1 млн грн), а бронзовый трофей обогатит их на 55 тысяч (свыше 1,4 млн грн).

Среди украинских спортсменов, которые будут бороться за олимпийские медали, лучших результатов ожидают от признанных звезд украинского спорта. Среди них теннисистка Элина Свитолина, для которой это будет уже вторая Олимпиада (в 2016 году в Рио-де-Жанейро Свитолина дошла до четвертьфинала в одиночном разряде) и другие представители Украины в теннисе.

Также среди фаворитов – фехтовальщица Ольга Харлан, дзюдоистка Дарья Белодед, украинские борцы во главе с народным депутатом Жаном Беленюком (в 2016-м привез "Серебро" с Игр в Рио) и крупнейшая по численности легкоатлетическая сборная Украины. В легкой атлетике наград ожидают прежде всего от украинских прыгунов в высоту – Ярославы Магучих, Юлии Левченко, Ирины Геращенко, – а также Марины Бех-Романчук (прыжки в длину) и других легкоатлетов.

Могут претендовать на медали также украинские гимнасты и гимнастки "художницы", участники соревнований в академической гребле, стрелки, пловцы и прыгуны в воду, боксеры (прежде всего – Александр Хижняк, в 2017 году признан лучшим боксером мира по версии AIBA).