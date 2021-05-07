Новые условия деятельности ломбардов: Что нужно знать о законодательной инициативе

Ломбард

Документом предусматривается несколько послаблений для игроков рынка

Народные депутаты решили пересмотреть условия деятельности в Украине финансовых учреждений. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение. Изменения, прописанные в документе, не будут касаться международных финансовых организаций.

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Почему решили принять законопроект

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №5065 "О финансовых услугах и финансовых компаниях". По мнению авторов документа, он регулирует деятельность финансовых компаний и ломбардов.

В пояснительной записке значится, что действующая система государственного регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений и других субъектов надзора на рынках небанковских финансовых услуг имеет недостаточно сбалансированный и системный характер.

Авторы проекта закона уверены, что правовая база ограничивается рамочным законодательством относительно защиты прав потребителей, инвесторов, кредиторов, что вместе с отсутствием специального законодательства по отдельным небанковским финансовым учреждениям сдерживает интенсивность развития рынков небанковских финансовых услуг, снижает их инвестиционную привлекательность и искажает их роль в развитии экономики Украины в целом. А недостаточная эффективность государственного регулирования и надзора, чрезмерная зарегулированность разрешительных процедур для финансовых учреждений и других поднадзорных организаций необоснованно повышают стоимость предоставления финансовых услуг потребителям.

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Что предусмотрено проектом закона

В документе указано, что законопроект имеет две основные функции:

1) регулирует общие основы функционирования рынка финансовых услуг, деятельности поставщиков финансовых и сопроводительных услуг, государственного регулирования и надзора за такой деятельностью, а также защиты прав клиентов;

2) определяет правовой статус финансовых компаний и ломбардов, организационно-правовые основы их создания, деятельности, реорганизации и прекращения деятельности по предоставлению финансовых услуг, а также полномочия регулятора по государственному регулированию и надзору за такими учреждениями.

При этом, действие документа, в случае его принятия, не будет распространяться на деятельность по предоставлению финансовых и сопроводительных услуг в Украине международных межправительственных и/или межгосударственных организаций.

Национальный банк как регулятор будет фокусироваться на надзоре за рыночным поведением игроков финансового сектора. А именно - прозрачном ведении бизнеса, соблюдении принципов добропорядочности (fair play), добросовестном поведении в отношении клиентов, защите персональной информации, раскрытии полной информации об услугах.

Предусмотрен ряд послаблений со стороны нацрегулятора для игроков рынка. Планируется упростить выход на рынок прозрачных и добросовестных учреждений, а именно исчезнет двухэтапная процедура доступа на рынок.

Каждое финучреждение будет получать только одну лицензию. Финучреждения смогут вести другую хозяйственную деятельность, если это не будет угрожать интересам клиентов. Также будут расширены возможности привлечения дополнительного финансирования для собственного развития.

Планируется, что надзор за финучреждениями будет риск-ориентированным. К небольшим компаниям и компаниям, которые не привлекают средства граждан, будет меньше требований и внимания со стороны регулятора. Те учреждения, которые несут больше рисков для клиентов, будут под более жестким контролем.

Кроме того, законопроект урегулирует работу финансовых компаний и ломбардов. Сейчас такое регулирование фрагментарное и не учитывает особенности этих участников рынка.

В законе определены такие особенности деятельности ломбардов: кредитование только под залог, порядок сохранения залогового имущества, ограничение объема требований к заемщикам стоимостью залога.

Документ прописывает и порядок лицензирования финансовых компаний и ломбардов, перечень соответствующих документов, причины отказа в выдаче лицензии и последствия такого отказа; порядок и основания изменения объема лицензии.

Предусмотрены требования к структуре собственности финансовых компаний и ломбардов, а также их владельцев существенного участия и порядок проверки их соответствия таким требованиям.

Устанавливаются и общие требования к руководителям финансовой компании или ломбарда, порядок их согласования НБУ, требования к корпоративному управлению и системе внутреннего контроля финансовой компании или ломбарда.

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Права и обязанности клиентов

В законопроекте прописаны также права и обязанности клиентов. Так, клиент перед и при получении финансовой или сопроводительной услуги имеет право на:

получение полной и достоверной информации о финансовой услуге и о ее предоставителе, достаточной для принятия клиентом сознательного решения о получении такой услуги или отказа от ее получения;

надлежащее качество получаемой финансовой или сопроводительной услуги и обслуживания;

конфиденциальность получения финансовой услуги и информации о предоставлении финансовой услуги, кроме случаев установленных законом;

защиту своих прав, в том числе путем возмещения вреда, причиненного вследствие нарушения его прав и законных интересов, досудебного решения споров по предоставлению финансовых услуг, обращение в суд и другие уполномоченные органы;

принятие добровольного решения о получении финансовой и/или сопроводительной услуги или об отказе от получения такой услуги перед ее получением.

К тому же, клиент обязан:

ответственно выбирать такую услугу и знакомиться с информацией об условиях и порядке ее предоставления;

учитывать собственные возможности по выполнению взятых на себя обязательств в связи с получением такой услуги;

обращаться в случае необходимости к поставщику финансовой или сопроводительной услуги по разъяснению условий предоставления такой услуги перед ее получением;

предоставлять по требованию поставщика финансовых и/или сопроводительных услуг достоверную и актуальную информацию (в частности документы, которые ее подтверждают), необходимую для получения такой услуги и во время выполнения договора, в том числе на выполнение поставщиком финансовых или сопроводительных услуг требованиям законодательства Украины.

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Законопроект вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и будет введен в действие через два года со дня вступления его в силу. Несколько пунктов вступают в силу и вводятся в действие со дня, следующего за днем опубликования документа.

Однако до этого, Верховная Рада должна принять его во втором чтении и в целом, подписать - председатель парламента и президент Украины.