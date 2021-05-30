Новые стандарты пассажирских перевозок в Киеве: Как изменятся привычные маршрутки

Столичные власти решили улучшить условия перевозок пассажиров в маршрутках

Новые стандарты пассажирских перевозок прессслужба КГГА

Столичные маршрутки вызывают много нареканий и к состоянию самих транспортных средств, и к качеству обслуживания. Громкая музыка, грубое обращение водителей, грязные салоны и авто должны отойти в прошлое. Власти Киева решили установить единые правила к маршрутным пассажирским перевозкам.

Что станет обязательным в маршрутках рассказываем дальше.

Какие стандарты введут в маршрутных автобусах

Киевская городская государственная администрация объявила конкурс на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. Власти города планируют ужесточить требования к перевозчикам, которые будут участвовать в конкурсе на перевозку пассажиров.

Заместитель главы КГГА Константин Усов рассказал, что Киев объявил новый стандарт маршрутных перевозок. Среди новых условий:

обеспечение большей доступности автобусов для маломобильных пассажиров и людей с инвалидностью;

запрет звукового и визуального загрязнения;

наличие не менее 5 специальных кнопок остановки по требованию;

оборудование салона кондиционерами, системами обогрева и дополнительным пространством для перевозки как минимум одного кресла колесного или детской коляски, или велосипеда;

водители должны быть обеспечены типичной форменной одеждой.

Повышение качества пассажирских перевозок прессслужба КГГА

Среди других новаций – автоматическое объявление остановок на украинском и английском языках, которое будет дублироваться на электронном табло внутри и снаружи салона автобуса, чтобы информация была доступна людям с нарушением зрения. Салоны также будут оборудованы валидаторами для е-билета и GPS-системами.

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Что должно содержаться на информационном стенде

По словам чиновника, в каждом транспортном средстве должен быть оборудован специальный стенд утвержденного городом образца. На нем должна содержаться следующая информация:

большое фото водителя,

номер автобуса,

другая информация о перевозчике и контактах для обратной связи.

По мнению столичных чиновников, это даст возможность пассажирам быстрее отправлять предложения или жалобы, которые будут обрабатывать городской контактный центр 15-51 и Служба коммунальных перевозок. Вся информация будет продублирована на английском языке.

прессслужба КГГА

"Мы хотим, чтобы водители понимали, что они предоставляют публичную услугу в столице европейской страны. И если будет иметь место неадекватное хамское поведение с их стороны – пассажиры смогут пожаловаться на таких водителей", – отметил Константин Усов.

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Условия конкурса

Для участия в конкурсе перевозчики обязаны подать автобусы с общей пассажировместимостью не менее 50 мест. Они также должны соответствовать экологическим требованиям стандарта Евро-5.

Конкурс является открытым для всех, кто может гарантировать соблюдение новых условий. Константин Усов подчеркнул, что обновленные требования касаются победителей конкурсов.

Старые маршрутки пока будут ездить при условии предварительных договоров. Но после завершения срока действия договоров, конкурсы будут объявлять уже по новым условиям и стандартам.

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Поэтому, в ближайшее время вряд ли киевляне и гости столицы увидят обновленные маршрутки. Однако, вероятно впоследствии качество услуг общественного маршрутного транспорта улучшится.