Новые правила перевозок в действии: Как проверяют документы и кого штрафуют за нарушение условий карантина

За отсутствие необходимых документов во время поездки в автомобильном транспорте будут штрафовать и пассажиров

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На прошлой неделе в Украине начали действовать новые правила пассажирских перевозок, водители транспортных средств должны быть полностью привитыми, а пассажиры - доказать свою COVID-безопасность.

Однако к изменениям условий путешествий оказались готовы не все - и для удобства на вокзалах развернули пункты тестов и прививок.

Как работает новация на практике, а именно, без каких документов не пустят в поезд или автобус, кого штрафуют за нарушение условий карантина и кто проверяет документы, рассказываем далее.

Правила пассажирский перевозок в условиях пандемии

С 21 октября в Украине начали действовать новые условия проезда в общественном транспорте для оранжевой и красной карантинных зон.

Наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, которые бы подтверждали их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта.

Согласно решению кабмина, весь межобластной транспорт (автобусы, поезда, самолеты) с 21 октября перевозит только COVID-безопасных пассажиров. То есть человек должен предоставить документ о получении хотя бы одной или двух доз вакцины против COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-тест на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Условия пассажирских перевозок Минздрав Украины

При этом в правительстве сначала отметили, что новые условия не будут распространяться на общественный транспорт в городах и перевозки внутри одной области.

Однако, в красной зоне Запорожской области с 25 октября решили ввести ограничения на внутриобластные перевозки. Областные власти обязали перевозчиков принять меры для 100% вакцинации водителей от COVID-19 на регулярных и нерегулярных перевозках.

Также требования к пассажирам ввели на внутриобластных автобусных и железнодорожных рейсах. Таким образом, попасть в автобус или поезд могут только пассажиры, которые докажут отсутствие коронавируса или вакцинацию от COVID-19.

В Ровенской областной государственной администрации не исключают возможность введения ограничений на внутриобластные поездки, после перехода региона в красную зону карантина 26 октября.

Как нововведения работают на практике

Несмотря на то, что усиленные карантинные установки анонсировались за несколько дней до их введения, не все пассажиры и перевозчики оказались готовыми к этому. Да и сам процесс проверки документов требует немного больше времени чем привычные процедуры, поэтому в прошлый четверг на вокзалах было немного суматошно.

РБК-Украина

А вот Центральный автовокзал в Киеве (Демеевка) в первый день действия новых правил перевозки потерял 40% рейсов. Перевозчики отказались выходить на маршруты и осуществляли набор пассажиров неподалеку, за территорией вокзала, на нелегальной стоянке. На официальном автовокзале остались преимущественно международные перевозчики.

При этом 21 октября были отменены рейсы из Киева в другие области. Пассажиры не смогли уехать в Кривой Рог, Николаевку, Ровно, Харьков, Каменец-Подольский, Умань, Одессу, Белгород-Днестровский, Новгород-Северский и другие города.

Перевозчики вообще отказывались везти пассажиров, опасаясь, что штрафы из-за отсутствия необходимых документов у пассажиров придется платить водителям. В Кабмине изменили нормы наказания за нарушение карантинных требований - в некоторых случаях ответственность несут и пассажиры.

Как проверяют наличие необходимых документов

Контролирует соблюдение карантинных требований при перевозке пассажиров Национальная полиция. Полицейские останавливают автобусы межрегионального сообщения и выборочно проверяют у водителей и пассажиров наличие сертификатов вакцинации или справки о негативном результате теста на COVID-19.

При этом пассажиров, не имеющих соответствующих документов, не высаживают из автобуса и не снимают транспортное средство с маршрута.

На нарушителя составляют административный протокол. Решение о размере штрафа определяет суд.

В отношении железнодорожных перевозок, то полиция усилила присутствие на территории и вблизи железнодорожных вокзалов, чтобы при выявлении нарушения быстрее отреагировать. А наличие у пассажиров документов о COVID-безопасности контролируют проводники. "В случае несоблюдения пассажирами правил перевозки, поездная бригада обязана уведомить правоохранительные органы", - рассказали в "Укрзализныце".

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Как невакцинированным попасть в поезд

В первый же день действия новых правил в "Укрзализныце" создали необходимые условия для пассажиров, которые не имели вакцины или отрицательного теста на коронавирус.

Руководитель пассажирского направления "Укрзализныци", и. о. члена правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский 21 октября рассказал: "Для того, чтобы все пассажиры, которые не имеют вакцинации, могли ехать – мы развернули 5, а сейчас добавили еще 2 центра вакцинации прямо здесь на вокзалах. То есть те люди, которые приезжают заранее, они могут получить вакцину непосредственно на вокзале. Плюс по договоренности с Минздравом выдается сразу справка здесь на месте, с которой можно сесть в поезд.

Люди, которые не привиты и не вакцинируются – для них также предусмотрена возможность попадания в поезда, потому что наша задача, чтобы все ехали, чтобы пассажирское движение не останавливался. Мы развернули 10 центров тестирования и экспресс-тестирования на антиген также на вокзалах".

РБК-Украина

За один день действия новых правил сделали 500 тестов на вокзалах и около 100 человек вакцинировались.

В общем пункты экспресс-тестирования по состоянию на 21 октября работали на 10 железнодорожных: в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве (станция Полтава-Киевская). Пассажиры непосредственно на вокзале могут пройти тестирование по 350 грн при наличии билета на поезд. На вокзалах открылись и пункты бесплатной вакцинации. Сначала они работали в 10-ти городах, однако на выходных пункты прививки открылись на вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя.

Размер штрафа за нарушение карантина придется заплатить

За отсутствие необходимых документов у пассажиров во время поездки предусмотрен штраф. Если нет документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 кодекса Украины Об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 грн. Сумма для юридических лиц (перевозчиков) колеблется в пределах 34000 - 51000 тысячи гривен.

При этом штраф в некоторых случаях будут платить сами пассажиры. Такое условие действует во время поездок в автомобильном транспорте между регионами (кроме легковых авто).

Не распространяется эта норма на перевозку в легковых автомобилях, если количество пассажиров там максимум пять (без учета детей до 14 лет). В то же время, разрешается большее количество пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи.

Перевозчик обязан уведомить пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов.

Во время перевозок в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик. Норма о наличии документа о прививках или отрицательного результата тестирования не распространяются на несовершеннолетних.