Новые правила пассажирских перевозок, расширение красной зоны и очередной всплеск заболеваемости COVID-19: Главное на утро 21 октября
Накануне народные депутаты начали рассмотрение проекта государственного бюджета на следующий год
Сегодня в Украине начинают действовать новые противоэпидемические ограничения, касающиеся перевозки пассажиров. К тому же, за несколько дней в красную зону карантина войдет еще одна область и там, соответственно, будут действовать строгие ограничения.
А тем временем в Украине стремительно растет количество больных коронавирусом - суточный прирост составил более 22 тыс. случаев.
О главных новостях утра четверга рассказываем подробнее.
Новые правила пассажирских перевозок
В Украине меняются требования для проезда в поездах между областями, в результате усиления карантина. Согласно решению кабмина, весь межобластной транспорт (автобусы, поезда, самолеты) с 21 октября будет перевозить только COVID-безопасных пассажиров.
При этом новые правила пассажирских перевозок не будут распространяться на общественный транспорт в городах и перевозки внутри одной области.
Расширение красной зоны
Сумская область с 23 октября переходит в красную зону эпидемической опасности распространения COVID-19 и усиливает карантинные ограничения соответственно.
Также на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было поручено в Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм, увеличить коечный фонд и ввести дополнительные карантинные ограничения.
Пандемия COVID-19 в Украине и мире
По состоянию на утро 21 октября в Украине обнаружили 2 701 600 случаев коронавируса, 2 352 835 человек выздоровели, 62 389 - умерли. За минувшие сутки зафиксировано 22 415 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 1 771 ребенок и 345 медработников. За сутки умерли 546 человек, выздоровели – 8 036 пациентов, госпитализированы 4 892 человека.
В мире по состоянию на утро 21 октября обнаружили 242 834 042 случая коронавируса, 220 118 707 человек выздоровели, 4 938 229 - умерли.
Рассмотрение проекта госбюджета-2022
Верховная Рада приняла за основу в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год.
Теперь Кабинет Министров должен подготовить проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год" ко второму чтению и в соответствии с бюджетными выводами подать его на рассмотрение Раде в двухнедельный срок.
Повышение цен на проезд в столичном общественном транспорте
Цены на проезд в общественном транспорте Киева поднимутся. Городская власть уже начала процедуру, коммунальные перевозчики должны предложить новые обоснованные тарифы.
Как заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, цены на проезд поднимут, чтобы сохранить стабильную работу коммунальных перевозчиков.
Цена биткоина установила новый рекорд
Курс биткоина в среду, 21 октября, превысил отметку 66 000 долларов. Рост обусловлен выходом индексного фонда ProShares Bitcoin Strategy на Нью-Йоркскую биржу. Этот фонд связан с биткоином, он будет инвестировать в криптовалютные фьючерсы.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 20 октября, было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы зафиксировали вблизи Берегового, Красногоровки, Золотого-4, Новолуганского, Троицкого, Причепиловки.
В результате огня противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
По состоянию на 7 часов утра, 20 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в районе Луганского.
А президент Владимир Зеленский констатировал, что ситуация на востоке Украины обостряется, несмотря на договоренности о прекращении огня. Глава страны призвал готовиться к любому развитию событий на Донбассе.
Прогноз погоды
По данным синоптиков сегодня в Украине ожидается сильный ветер. При этом температура воздуха днем поднимется до +19 градусов.
На западе днем столбики термометра поднимутся до +17...+9 градусов, а ночью опустятся до +5...+9. Синоптики прогнозируют шквалы ветра в Карпатах до 25 м/сек.
В северных областях температура воздуха днем составит +15...+18, а ночью +6...+8 градусов. Без осадков.
На востоке синоптики днем прогнозируют до +15...+17 градусов, а ночью +2...+8. Осадков не предвидится. В южных областях столбики термометра достигнут днем +16...+19, а ночью упадут до +5...+10. В центральной части страны днем температура воздуха прогреется до +15...+17, а ночью снизится до +5...+8.
Сегодня в столице ожидается теплая и сухая погода. Днем температура воздуха составит +15...+17, а ночью упадет до +6...+8.
Обсуждение дня
Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым среди читателей стал комментарий бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова относительно действий действующей власти Украины.
Вместо бонуса
Также на ZIK.ua опубликованы несколько крупных материалов. Предлагаем обратить ваше внимание:
Путешествие за Полярный круг: Собачьи упряжи и айсберги, или Как стать туристом в Гренландии
Тепло в Киеве дорожает: Сколько придется платить за коммунальную услугу
Вакцинация педагогов и карантин в школах: Сколько педагогов получили прививки и почему закрыли учебные заведения
Бархатный сезон за рубежом: Какие страны открыты для украинских туристов в период пандемии
Вооруженный конфликт на Донбассе и членство Украины в НАТО: Главные заявления главы Пентагона во время визита в Киев