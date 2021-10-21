Новые правила пассажирских перевозок, расширение красной зоны и очередной всплеск заболеваемости COVID-19: Главное на утро 21 октября

Накануне народные депутаты начали рассмотрение проекта государственного бюджета на следующий год

Фото из открытых источников

Сегодня в Украине начинают действовать новые противоэпидемические ограничения, касающиеся перевозки пассажиров. К тому же, за несколько дней в красную зону карантина войдет еще одна область и там, соответственно, будут действовать строгие ограничения.

А тем временем в Украине стремительно растет количество больных коронавирусом - суточный прирост составил более 22 тыс. случаев.

О главных новостях утра четверга рассказываем подробнее.

Новые правила пассажирских перевозок

В Украине меняются требования для проезда в поездах между областями, в результате усиления карантина. Согласно решению кабмина, весь межобластной транспорт (автобусы, поезда, самолеты) с 21 октября будет перевозить только COVID-безопасных пассажиров.

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При этом новые правила пассажирских перевозок не будут распространяться на общественный транспорт в городах и перевозки внутри одной области.

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Расширение красной зоны

Сумская область с 23 октября переходит в красную зону эпидемической опасности распространения COVID-19 и усиливает карантинные ограничения соответственно.

Фото из открытых источников

Также на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было поручено в Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм, увеличить коечный фонд и ввести дополнительные карантинные ограничения.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 21 октября в Украине обнаружили 2 701 600 случаев коронавируса, 2 352 835 человек выздоровели, 62 389 - умерли. За минувшие сутки зафиксировано 22 415 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 1 771 ребенок и 345 медработников. За сутки умерли 546 человек, выздоровели – 8 036 пациентов, госпитализированы 4 892 человека.

Фото из открытых источников

В мире по состоянию на утро 21 октября обнаружили 242 834 042 случая коронавируса, 220 118 707 человек выздоровели, 4 938 229 - умерли.

Рассмотрение проекта госбюджета-2022

Верховная Рада приняла за основу в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год.

Теперь Кабинет Министров должен подготовить проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год" ко второму чтению и в соответствии с бюджетными выводами подать его на рассмотрение Раде в двухнедельный срок.

Повышение цен на проезд в столичном общественном транспорте

Цены на проезд в общественном транспорте Киева поднимутся. Городская власть уже начала процедуру, коммунальные перевозчики должны предложить новые обоснованные тарифы.

Руководство "Метрополитена" и "Киевпастранса" требуют от Киевсовета принять решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте Коллаж 24 канала

Как заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, цены на проезд поднимут, чтобы сохранить стабильную работу коммунальных перевозчиков.

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Цена биткоина установила новый рекорд

Курс биткоина в среду, 21 октября, превысил отметку 66 000 долларов. Рост обусловлен выходом индексного фонда ProShares Bitcoin Strategy на Нью-Йоркскую биржу. Этот фонд связан с биткоином, он будет инвестировать в криптовалютные фьючерсы.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 20 октября, было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы зафиксировали вблизи Берегового, Красногоровки, Золотого-4, Новолуганского, Троицкого, Причепиловки.

В результате огня противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По состоянию на 7 часов утра, 20 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в районе Луганского.

А президент Владимир Зеленский констатировал, что ситуация на востоке Украины обостряется, несмотря на договоренности о прекращении огня. Глава страны призвал готовиться к любому развитию событий на Донбассе.

Прогноз погоды

По данным синоптиков сегодня в Украине ожидается сильный ветер. При этом температура воздуха днем поднимется до +19 градусов.

На западе днем столбики термометра поднимутся до +17...+9 градусов, а ночью опустятся до +5...+9. Синоптики прогнозируют шквалы ветра в Карпатах до 25 м/сек.

В северных областях температура воздуха днем составит +15...+18, а ночью +6...+8 градусов. Без осадков.

Прогноз погоды на 21 октября Укргидрометцентр

На востоке синоптики днем прогнозируют до +15...+17 градусов, а ночью +2...+8. Осадков не предвидится. В южных областях столбики термометра достигнут днем +16...+19, а ночью упадут до +5...+10. В центральной части страны днем температура воздуха прогреется до +15...+17, а ночью снизится до +5...+8.

Сегодня в столице ожидается теплая и сухая погода. Днем температура воздуха составит +15...+17, а ночью упадет до +6...+8.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым среди читателей стал комментарий бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова относительно действий действующей власти Украины.

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