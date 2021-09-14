Новые правила карантина в Украине, взрыв в Мьянме и цена на газ в Европе: Главное на утро 14 сентября
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, в Украине умерло 97 человек
В Украине власти готовятся к усилению карантинных ограничений из-за распространения коронавируса. Правительство несколько изменило ограничения, упростив требования к вакцинированным лицам.
Среди прочего – в Мьянме произошел взрыв в одном из пунктов проверки на COVID-19, а в Европе стремительно дорожает газ.
О главных новостях утра вторника рассказываем подробнее.
Новые правила карантина в Украине
Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.
Теперь украинцы, имеющие COVID-сертификаты, смогут обойти большинство ограничений в желтых и красных зонах.
Кроме того, в случае введения желтого уровня эпидемической опасности чиновники упростили требования к работе учебных заведений.
А тем временем Закарпатская область со следующей недели перейдет в желтую зону эпидемической опасности.
Цена на газ в Европе
С начала торгов в понедельник, 13 сентября, цены на газ в Европе выросли на 6% и достигли 755 долларов за тысячу кубометров. Цены на газ рекордно растут из-за низких запасов.
На данный момент европейские хранилища заполнены на 70,5%, что почти на 16% ниже среднего уровня за последние 5 лет.
Пандемия COVID-19 в Украине и мире
По состоянию на утро 14 сентября в Украине обнаружили 2 321 156 случаев коронавируса, 2 223 272 человека выздоровели, 54 457 – умерли. За минувшие сутки зафиксировано 3332 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 364 ребенка и 58 медработников. За сутки умерло 97 человек, выздоровели – 1404 пациента, госпитализированы 718 людей.
В мире по состоянию на утро 14 сентября обнаружили 226 104 062 случая коронавируса, 202 737 603 человека выздоровели, 4 652 640 – умерли.
Взрыв в Мьянме
В Мьянме в одном из пунктов проверки на COVID-19 взорвалась бомба. В результате происшествия есть жертвы и раненые.
По предварительным данным погибли два человека, один из которых являлся сотрудником Службы безопасности.
Решение о сертификации "Северного потока-2"
Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) примет решение о сертификацию российского газопровода "Северный поток-2" до конца текущего года.
Если "Северный поток-2" введут в эксплуатацию до получения сертификата, то это может повлечь штрафы.
Подробнее о завершении строительства газопровода и перспективах его запуска читайте по ссылке.
Теннисистка Элина Свитолина поднялась в рейтинге WTA
Первая ракетка Украины, теннисистка Элина Свитолина поднялась в рейтинге WTA после US Open. В обновленной мировой классификации украинская спортсменка поднялась с пятого на четвертое место.
В последний раз Элина Свитолина была в четверке лучших в мире в феврале 2020 года, а самым высоким рейтингом Свитолиной в карьере является третье место.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 13 сентября, было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы зафиксировали вблизи Верхнеторецкого, Нью-Йорка, Золотого-4 Причепиловки, Катериновки, Попасной.
В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.
По состоянию на 7 часов утра, 14 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Прогноз погоды
По данным синоптиков, дождливо во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На остальной территории – облачно с прояснениями.
В западных областях дневная температура ожидается в пределах +20...+25, ночью +9...+13. На севере днем будет +20...+23, ночью +9...+12. В центре днем ожидается +22...+26, ночью +8...+14°C.
На востоке и юге дневная температура будет колебаться в пределах +25...+29, ночью +9...+14°C.
В столице облачно, без осадков, дневная температура +21...+23, ночная +11...+13°C.
Обсуждение дня
Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о намерениях Александра Лукашенко разместить российские ЗРК С-400 на границе с Украиной.
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