Новые правила карантина в Украине, взрыв в Мьянме и цена на газ в Европе: Главное на утро 14 сентября

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, в Украине умерло 97 человек

Фото из открытых источников

В Украине власти готовятся к усилению карантинных ограничений из-за распространения коронавируса. Правительство несколько изменило ограничения, упростив требования к вакцинированным лицам.

Среди прочего – в Мьянме произошел взрыв в одном из пунктов проверки на COVID-19, а в Европе стремительно дорожает газ.

О главных новостях утра вторника рассказываем подробнее.

Новые правила карантина в Украине

Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Теперь украинцы, имеющие COVID-сертификаты, смогут обойти большинство ограничений в желтых и красных зонах.

Фото из открытых источников

Кроме того, в случае введения желтого уровня эпидемической опасности чиновники упростили требования к работе учебных заведений.

А тем временем Закарпатская область со следующей недели перейдет в желтую зону эпидемической опасности.

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Цена на газ в Европе

С начала торгов в понедельник, 13 сентября, цены на газ в Европе выросли на 6% и достигли 755 долларов за тысячу кубометров. Цены на газ рекордно растут из-за низких запасов.

Фото из открытых источников

На данный момент европейские хранилища заполнены на 70,5%, что почти на 16% ниже среднего уровня за последние 5 лет.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 14 сентября в Украине обнаружили 2 321 156 случаев коронавируса, 2 223 272 человека выздоровели, 54 457 – умерли. За минувшие сутки зафиксировано 3332 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 364 ребенка и 58 медработников. За сутки умерло 97 человек, выздоровели – 1404 пациента, госпитализированы 718 людей.

В мире по состоянию на утро 14 сентября обнаружили 226 104 062 случая коронавируса, 202 737 603 человека выздоровели, 4 652 640 – умерли.

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Взрыв в Мьянме

В Мьянме в одном из пунктов проверки на COVID-19 взорвалась бомба. В результате происшествия есть жертвы и раненые.

По предварительным данным погибли два человека, один из которых являлся сотрудником Службы безопасности.

Решение о сертификации "Северного потока-2"

Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) примет решение о сертификацию российского газопровода "Северный поток-2" до конца текущего года.

Если "Северный поток-2" введут в эксплуатацию до получения сертификата, то это может повлечь штрафы.

Фото из открытых источников

Подробнее о завершении строительства газопровода и перспективах его запуска читайте по ссылке.

Теннисистка Элина Свитолина поднялась в рейтинге WTA

Первая ракетка Украины, теннисистка Элина Свитолина поднялась в рейтинге WTA после US Open. В обновленной мировой классификации украинская спортсменка поднялась с пятого на четвертое место.

Элина Свитолина. Олимпийские игры-2020 в Токио НОК Украины

В последний раз Элина Свитолина была в четверке лучших в мире в феврале 2020 года, а самым высоким рейтингом Свитолиной в карьере является третье место.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 13 сентября, было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы зафиксировали вблизи Верхнеторецкого, Нью-Йорка, Золотого-4 Причепиловки, Катериновки, Попасной.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

По состоянию на 7 часов утра, 14 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Прогноз погоды

По данным синоптиков, дождливо во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На остальной территории – облачно с прояснениями.

В западных областях дневная температура ожидается в пределах +20...+25, ночью +9...+13. На севере днем будет +20...+23, ночью +9...+12. В центре днем ожидается +22...+26, ночью +8...+14°C.

Прогноз погоды на 14 сентября Укргидрометцентр

На востоке и юге дневная температура будет колебаться в пределах +25...+29, ночью +9...+14°C.

В столице облачно, без осадков, дневная температура +21...+23, ночная +11...+13°C.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о намерениях Александра Лукашенко разместить российские ЗРК С-400 на границе с Украиной.

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