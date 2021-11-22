Новогодний Вроцлав: Топ достопримечательностей неподалеку от рождественской ярмарки и берегов Одры, которые стоит увидеть

Как сделать свое путешествие по городу особенным

Город Вроцлав Фото из открытых источников

"Вроцлав – город встреч", – именно так звучит туристический девиз этого уголка в Польше. И не зря, ведь здесь вы увидите поляков, украинцев, белорусов, немцев и много представителей других национальностей.

Все приезжают сюда, чтобы сполна насладиться архитектурой Старого города, погулять по берегам Одры и не только. Что стоит знать туристам о Вроцлаве, что делать на рождественской ярмарке и о другом, читайте далее в нашем материале.

Топ интересных фактов о Вроцлаве

Один из символов города – маленькие гномы. Они скрыты повсюду, и их часто ищут дети вместе с родителями.

Вроцлав имеет одну из крупнейших рыночных площадей в стране.

Одна из визитных карточек города – университеты. В них обучаются более 120 тысяч студентов.

Во Вроцлаве расположена одна из старейших ратуш в Польше.

Также вы здесь увидите немало мостов. Их насчитывается более 100.

Грюнвальдский мост во Вроцлаве Фото из открытых источников

Сколько стоит авиа и жилье

Стоимость перелета зависит от выбранного вами города. Обычно это не более 1000 грн в одну сторону. Сейчас в декабре есть такие варианты долететь до Вроцлава из разных городов Украины:

Киев, 330-390 грн;

Одесса, 330-510 грн;

Харьков, 330-839 грн;

Львов, 330-390 грн;

Днепр, 1588-2427 грн.

Самолет Фото из открытых источников

Жилье стоит тоже недорого. Если вы желаете остаться в хостеле, одна ночь обойдется в 243-700 грн. Отели в основном предлагают свои услуги по 769-1500 грн. Впрочем, есть варианты и дороже.

Напоследок, апартаменты стоят от 800 грн. В центре или центре стоимость от 1300-1500 грн.

Топ достопримечательностей Вроцлава

Старая Ратуша. Расположена на площади Рынок. Ее строили около 250 лет. За этот период успели несколько раз изменить планирование. Когда точно начали возводить ратушу неизвестно. Одноэтажное здание появилось в период между 1299 и 1301 годами. Самые старые части сооружения тоже возвели в это время. Позже достроили верхний этаж. Достраивали другие кабинеты. Постепенно ратуша стала очагом административной жизни Вроцлава. В XV-XVI вв. она получила еще несколько новых комнат. Именно в этот период город развивался быстрыми темпами.

Старая Ратуша во Вроцлаве Фото из открытых источников

Площадь Рынок. Является сердцем Вроцлава. Занимает площадь около 3,8 гектара. Это делает ее одной из крупнейших в Польше. Здесь можно увидеть магазины международных брендов, а также клубы, кафе и рестораны. Особой площадь делает старинная архитектура.

Площадь Рынок во Вроцлаве ZIK.UA

Вроцлавский университет. Расположен на площади Университетской. Основан в 1702 году как иезуитская академия по приказу австрийского императора Юлия II. Является одним из самых известных заведений в Польше. Здесь учится более 20 тысяч студентов. Настоящим туристическим магнитом не первый год выступает главный корпус. Его можно увидеть на берегу реки Одры. Одна из лучших панорам открывается с острова Слодова. Ближайший путь дойти до него – через Университетский мост. Из него тоже стоит сделать несколько фотографий.

Вроцлавский университет ZIK.UA

Национальный музей. Расположен на площади Повстанцев Варшавы. Он продолжает традиции немецких музеев, которые существовали во Вроцлаве еще с XIX века. Здесь хранятся экспонаты живописи и культуры Силезии. Можно увидеть предметы сакрального искусства тоже. Есть фигуры, скульптуры и рельефы. Определенная часть посвящена изделиям из стекла. Также вы сможете больше узнать о польском современном искусстве. Напоследок, немного времени стоит уделить осмотру фасада здания. Его оплетают разнообразные кусты.

Национальный музей во Вроцлаве Фото из открытых источников

Вроцлавская опера. Общественный транспорт города имеет одну особенность. Остановки в нем не просто объявляют обычным голосом, а пропевают. Именно это напоминает об одной из туристических жемчужин Вроцлава – опере. Она расположена улице Швидницка. Это здание возвели еще в 1839-1841 годах по проекту немецкого архитектора Карла Фердинанда Лангганса. Затем сооружение несколько раз перестраивали. На сцене оперы выступало много выдающихся художников: Ференц Лист, Рихард Вагнер, Антон Рубинштейн и др.

Вроцлавская опера Фото из открытых источников

Вроцлавский зоопарк. Является старейшим в Польше. Основан в 1865 году. Занимает площадь около 32 гектаров. Сегодня он является домом для более десяти тысяч животных, которые представлены 1132 видами. Здесь обитают жирафы, редкие совы, длинношеие черепахи и не только. Есть океанариум тоже. Чтобы обойти все места зоопарка, стоит найти целый день. Неподалеку также расположен Японский сад.

Вроцлавский зоопарк - один из самых известных в Европе Фото из открытых источников

Sky Tower. В переводе означает Небесная башня. Так зовется многофункциональный небоскреб. Он является самым высоким сооружением во Вроцлаве. Она расположена на площади повстанцев Силезских. Имеет высоту 212 метров. Внутри здания есть торговые галереи, магазины, рестораны и боулинг. Можно подняться на смотровую площадку высотой более 200 метров. Сейчас это стоит 18 злотых. Кроме того, записываться нужно заранее на официальном сайте.

Sky Tower Фото из открытых источников

Рождественская ярмарка – как попасть в зимнюю сказку

Конец ноября – лучшее время посетить Вроцлав. В это время свою работу начинает рождественская ярмарка. На площади Рынок сразу работают сотни домиков, в которых можно купить местную выпечку, горячие напитки и блюда.

Как выглядит Ратуша во время рождественской ярмарки ZIK.UA

Также у вас будет возможность покататься на аттракционах и смотреть праздничную иллюминацию. Лучшее время посетить ярмарку – с 9 часов вечера вплоть до закрытия. Неплохие фотографии для воспоминаний стоит сделать возле ратуши.

Рождественская ярмарка Фото из открытых источников

Чем еще заниматься во Вроцлаве

Если вы приехали вместе с детьми, то лучший способ провести время – искать гномов. Это небольшие статуэтки, которые расположены вдоль всего города. Их насчитывается до 600.

Гномы Вроцлава Фото из открытых источников

Можно прогуляться по берегам реки Одра и рассматривать архитектуру.

Река Одра Фото из открытых источников

Стоит устроить небольшую велопрогулку. И она будет абсолютно бесплатной. Все, что вам нужно кататься на велосипеде не более 20 минут и за это время вернуть его на другую станцию.

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Велосипеды во Вроцлаве Фото из открытых источников

Ценители архитектуры должны попасть к железнодорожному вокзалу. Его фасад выглядит как настоящий замок.

Железнодорожный вокзал во Вроцлаве ZIK.UA

Найти районный суд Вроцлава, который расположен недалеко от Старого города. Это еще одна небольшая крепость.

Районный суд во Вроцлаве ZIK.UA

Просто прогуляться по ночному городу и рассматривать трамваи, архитектуру и другие интересные детали, которые не видны днем.

Ночной Вроцлав ZIK.UA

Напоминаем, что раньше выходил материал о Быдгоще, в котором рассказывается о Мельничном острове, местном канале и Новой Опере.

Также есть материал о туристическом страховании, где можно прочитать о нюансах его оформления и необходимости для путешественников.