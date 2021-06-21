Новое в кредитовании для жителей зоны ООС: Какие изменения внесли в условия уплаты кредитов

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Закон касается разных видов кредитования и кредитов для ФЛП и среднего бизнеса, в частности, по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", и займам для физических лиц, и ипотечных кредитов на приобретение жилья

Украинские власти решили несколько упростить правила выплаты кредитов жителями зоны ООС. Соответствующий закон был принят Радой около месяца назад, а на днях его подписал президент Владимир Зеленский. Главное изменение касается начисления пени и штрафов на основную сумму задолженности по кредитам, взятым украинцами, которые живут на территории проведения Антитеррористической операции.

Об особенностях закона, который меняет правила кредитования для жителей зоны ООС, подробнее в материале "Першого Незалежного".

Подробно о законе по кредитам для жителей зоны ООС

Закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции для восстановления законных прав и свобод граждан по управлению собственным имуществом и получения кредитных услуг" был принят парламентариями 9 мая. Документ отменяет начисление пени и штрафов на основную сумму задолженности по кредитам, которые брали украинцы, проживающие на территории проведения Антитеррористической операции/Операции объединенных сил (кроме отдельно определенных населенных пунктов).

Соответствующие положения применяются к договорам, заключенным после 1 мая или в которые после этой даты по согласованию сторон вносились изменения относительно продления сроков, уменьшения размера процентов и штрафов.

Закон устанавливает правило – отмена взыскания залогового имущества по кредитам, оформленным после мая 2021 года под залог недвижимости, принадлежащей гражданам и представителям малого и среднего бизнеса и расположена в зоне проведения АТО/ООС. Поэтому остается актуальным запрет выселять граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения об обращении взыскания на объект ипотеки.

Это означает, что украинцы, которые проживают в зоне проведения АТО/ООС и имеют задолженность по кредитам, взятым до мая этого года, и в дальнейшем имеют право не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности.

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Чем может быть выгоден закон?

В Офисе президента Украины уже заявили, что закон о правилах кредитования для жителей зоны ООС будет гарантировать сохранение прав для людей, которые имели или имеют сложное финансовое положение из-за проведения АТО/ООС на Донбассе. При этом документ должен упростить доступ граждан, владеющих недвижимостью в Луганской, Донецкой и части Харьковской областей, к банковскому кредитованию, в том числе государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%", на равных условиях со всеми гражданами Украины.

По большому счету, закон касается разных видов кредитования и кредитов для ФЛП и среднего бизнеса, в частности, широко известной программой "Доступные кредиты 5-7-9%", и займам для физических лиц, и ипотечных кредитов на приобретение жилья.

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Ситуация с кредитованием на Донбассе

В феврале 2020 года в Донецкой области начала действовать программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Ее внедрили для обеспечения права украинцев на собственное жилье и как стимул к строительству и развитию экономики Украины. Однако по состоянию на сентябрь 2020 года стало понятно, что для бизнеса Донецкой области программа не работает в полном объеме – из 530 поданных заявок на кредит одобрили лишь 36 (около 7%) на сумму 35,1 миллиона гривен. Кредиты рискнули выдавать только "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк".

Причина малого количества выданных займов, как отмечают в Донецкой облгосадминистрации, – строгие условия кредитования от банков и боевые действия в регионе. Условия кредитования, которые были выдвинуты банками (существование предприятия в течение трех лет, прибыльная деятельность предприятия, существование кредитной истории), — не дают малому и среднему бизнесу (например, вновь созданному), которые реально нуждаются в средствах, получить кредиты, потому что те не отвечают всем требованиям.

На самом деле украинское правительство уже дважды вносило изменения в государственную программу кредитования, смягчая требования. Но, несмотря на это, условия кредитования остаются нереалистичными для большинства предпринимателей с востока Украины, которые в них нуждаются.