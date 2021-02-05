Новое в "Ді": Как в Украине можно изменить место регистрации онлайн

На портале "Дія" появились новые онлайн-услуги Фото из открытых источников

В последнее время приложение "Дія" существенно пополнилось онлайн-услугами

В приложении "Дія", где уже более года можно получить десяток административных услуг онлайн – пополнение. Министерство цифровой трансформации Украины разработало, утвердило и запустило новую услугу – изменение места регистрации человека.

Правда, это пробный запуск, своеобразный тестовый режим. Тем не менее, если все будет в порядке, услугу сделают доступной всем пользователям "Дії" на постоянной основе.

Далее рассказываем, как украинцы смогут менять свое место регистрации и напоминаем, какие услуги можно получить, воспользовавшись приложением "Дія".

Как изменить место регистрации в онлайн-режиме

Уже совсем скоро – весной этого года украинцы получат возможность за несколько минут сменить свое место регистрации, воспользовавшись приложением "Дія". Самый главный профит этого нововведения в том, что регистрацию можно будет осуществить без посещения центров предоставления административных услуг, без очередей и бумажных справок. В контексте пандемии коронавируса и необходимости избегать скоплений людей это особенно полезная и актуальная инициатива.

Еще в конце 2020 года Кабинет министров принял постановление, которое внедряет экспериментальный проект по регистрации и снятию с регистрации места жительства в электронном формате.

Услуга будет доступна с 1 апреля 2021 года – с этого дня органы местного самоуправления будут вести реестры территориальных общин в электронной форме или с помощью ИТ-системы Государственной миграционной службы. Такое нововведение разработали Минцифры, Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба Украины.

Подать заявку на получение услуги можно будет на портале государственных услуг "Дія", а получить информацию о результате и статусе услуги – в кабинете гражданина на портале. Для этого нужен будет только ID-паспорт.

В Минцифры сообщили, что регистрация места жительства будет доступна для:

несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет по адресу места жительства родителей или одного из них;

украинцев, которые имеют ID-карту, – по адресу, сведения о котором внесены в Госреестр вещных прав на недвижимое имущество, если лицо владеет жильем или получила электронное согласие на регистрацию от владельца / совладельца жилья.

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Чем еще обещают обогатить "Дію"

В апреле на Diia Summit запустят ряд новых цифровых продуктов в "Дії": "Дія ID" и электронный больничный листок. Сервис "Дія ID" позволит получить электронную подпись за несколько кликов. Благодаря этому украинцы смогут подписывать документы благодаря смартфону, а также получать административные и финансовые услуги онлайн.

Также в апреле 2021 года должны заработать и строительные онлайн-услуги, которые позволят начинать строительство и вводить в эксплуатацию объекты класса СС2 и СС3.

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Что уже доступно в "Дії"

Приложение работает сравнительно недолго, но имеет много ответвлений и специальных проектов, которые помогают украинцам в разных сферах жизни. Мобильным приложением "Дія" уже пользуется 5 миллионов украинцев, а порталом "Дія" – более 1 миллиона. Здесь в личном электронном кабинете гражданина доступны 27 государственных услуг и информация из шести реестров.

В процессе перехода Украины в режим paperless приложение "Дія" также изрядно помогает. Теперь если у человека есть необходимые документы в смартфоне, в частности, в приложении, государственные органы не могут требовать бумажные аналоги.

В феврале 2020 года Министерство цифровой трансформации презентовало сайт "Дія. Бізнес" созданный для малого и среднего бизнеса в Украине чтобы предприниматели могли быстро и без коррупционных рисков решать любые вопросы, с которыми сталкиваются в процессе работы.

Функции сайта можно разделить на два больших блока: информационные услуги и служба онлайн-консультаций. Также на сайте можно как зарегистрировать, так и закрыть ФЛП. "Дія. Бізнес" предлагает следующие блоки:

Перечень бизнес-идей с шаблонами, списки юридических документов, необходимых для открытия бизнеса;

Онлайн-сервисы и программы поддержки для бизнесменов;

Каталог бизнес-идей с шаблонами;

Конкретные проблемы, с которыми может столкнуться бизнес, и методы их решения;

Справочник предпринимателя с материалами профильных государственных органов;

Видеоконсультации со специалистами по систематизации бизнес-процессов, финансовому управлению, взаимодействию с государственными органами, HR, маркетингу и продажам (раздел заработает в апреле).

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В начале октября 2020 года была обновлена версия приложения и портала "Дія". Для украинцев стали доступными такие новые цифровые документы и услуги:

Идентификационный код – можно использовать при оказании услуг почтовой связи, проведении банковских операций, в кассах супермаркетов, во время предоставления административных услуг и возврату денежных средств уплаченных за товар.

Справка переселенца – в приложении отображается фамилия, имя, отчество владельца справки, пол, информация о документах, которые подтверждают личность, зарегистрированное и фактическое место жительства.

Свидетельство о рождении ребенка - отображается у обоих родителей ребенка в возрасте до 16 лет. Также показывается и актуальное место жительства ребенка.

Шеринг документов - украинцы смогут передавать копии документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении), нажав "ОК" на push-сообщение в приложении. Это упростит получение банковских и почтовых услуг, процесс заселения в отель и тому подобное.

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Возможность поделиться техническим паспортом на авто с другим человеком и возможность оплатить штрафы ПДД и задолженности по исполнительных производствах – оплатить можно непосредственно в приложении, использовав GPay, ApplePay или введя данные платежной карты.

Строительные услуги – возможность начать и завершить строительство объектов онлайн, относящихся к категории СС1 (кафе, частные дома, малые сооружения).

Регистрация ООО это можно сделать, воспользовавшись обновленной форме и подав одно заявление.

єМалятко – услуга для родителей новорожденных. По одному онлайн-заявлению можно зарегистрировать рождение ребенка и получить 9 государственных услуг от различных органов власти, нужных при рождении ребенка.

Е-студенческий билет – ездить по нему можно в общих и плацкартных вагонах; вагонах 2-3 класса всех категорий междугородного сообщения; всех вагонах региональных поездов; поездах пригородного сообщения.