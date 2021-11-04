Новая система учета газа, ротации в Кабмине и очередной антирекорд COVID-случаев в Украине: Главное на утро 4 ноября
Начался новый рабочий день, поэтому актуализируем главные новости утра четверга
Накануне народные депутаты отправили в отставку 5 министров. Сегодня должны голосовать за назначение новых кандидатов в Кабмин.
Среди прочего - в Украине изменится система определения учета газа и кубометры отойдут в прошлое.
О главных новостях утра четверга рассказываем подробнее.
Ротации в Кабмине
В среду, 3 ноября, народные депутаты рассмотрели заявления об отставке нескольких министров. так, Рада уволила первого вице-премьера-министра экономики Алексея Любченко, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского министра обороны Андрея Тарана, вице-премьер-министра и министра по стратегической промышленности Олега Уруского, вице-премьер-министра-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду кандидатуру уволенного вице-премьера Алексея Резникова на назначение министром обороны.
Верховная Рада сегодня, 4 ноября, проголосует за назначение четырех новых министров.
Пандемия COVID-19 в Украине и мире
По состоянию на утро 4 ноября в Украине обнаружили 3 006 463 случая коронавируса, 2 479 138 человек выздоровели, 70 146 - умерли. За минувшие сутки зафиксировано 27 377 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 1 787 детей и 426 медработников. За сутки умерли 699 человек, выздоровели – 12 464 пациента, госпитализированы 5 472 человека.
В мире по состоянию на утро 4 ноября обнаружили 248 851 997 случаев коронавируса, 225 462 757 человек выздоровели, 5 037 735 - умерли.
Новая система учета газа
В Украине переходят на европейские стандарты учета природного газа и теперь потребления голубого топлива будут считать в энергетических единицах, а не в единицах объема (в кубических метрах).
Учет природного газа в энергетических единицах (кВт∙ч) - объективен, поскольку так обеспечивается более корректное и справедливое ценообразование, облегчается составление энергетического баланса предприятий и становится более прозрачным анализ эффективности использования газа в сравнении с другими энергоносителями".
Подробнее о новации можно узнать по ссылке.
Черный список актеров из РФ расширили
Министерство культуры и информационной политики внесло в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, еще 32 русских актера.
Известно, что российские граждане, попавшие под запрет, задействованы в фильме "Солнцепёк", который был снят в России в 2021 году. "Драма о событиях в Луганске в мае 2014 года" - так охарактеризовали создатели ленты свое произведение. Всего в перечне Министерства культуры есть 258 человек.
Катастрофа АН-12 в России
Белорусский самолет Ан-12 разбился накануне в Иркутске, когда заходил на посадку.
По предварительным данным, полученным Министерством иностранных дел Украины, на борту белорусского самолета были украинцы. Предварительно, в самолете находились двое наших граждан.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 3 ноября, было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы зафиксировали вблизи Лобачево, Пивденного, Новоалександровки.
В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранения.
По состоянию на 7 часов утра, 4 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Прогноз погоды
По данным синоптиков, сегодня ожидаются дожди в западных областях. Температура воздуха на западе днем составит +12...+17, а ночью +3...+5. На севере днем ожидается +12...+14, ночью температура будет колебаться в пределах +3...+6.
На востоке днем прогнозируется +12...+15, ночью +6...+9. На юге днем температура будет в пределах +13...+17, ночью +6...+10. В центре днем +12...+14, а ночью +3...+8.
В Киеве ожидается сухая и солнечная погода. Днем +11...+13, а ночью +2...+4.
Обсуждение дня
Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым стал комментарий главы Минздрава Виктора Ляшко относительно марша антивакцинаторов.
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