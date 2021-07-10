Новая процедура списания долгов: Как не потерять средства на банковском счете

Министерство юстиции разрешило финансовым учреждениям автоматически списывать задолженности у украинцев Фото из открытых источников

В Минюсте обещают не списывать долги автоматически и сразу

В Украине 6 июля полноценно заработала автоматизированная система исполнительного производства, которая будет позволять арестовывать средства на банковских счетах граждан-должников автоматически. Однако обещают должникам не списывать средства с карточек сразу.

Подробнее о новой процедуре списания задолженности рассказываем далее.

Что изменилось

Раньше для того, чтобы списать долги с должников, исполнительной службе приходилось сначала находить деньги на счетах, направляя запросы во все украинские банки. Часто банки отказывались предоставлять исполнителям такую информацию, что затрудняло процесс взыскания долгов.

В случае выявления счетов должника исполнителям нужно было направлять еще одно письмо с требованием арестовать средства. Вся процедура была длительной, ведь все запросы нужно было отправлять в бумажной форме. Это усложняло процесс погашения долгов.

В апреле 2021 года Нацбанк обновил свои положения по раскрытию банковской тайны. Теперь по требованию исполнителей банки предоставляют информацию не только о наличии счетов должника, но и их номера и остатки средств на них.

В то же время Минюст разрешил использовать автоматизированную систему исполнительного производства для выявления и ареста средств на счетах во всех исполнительных производствах, а не только в тех, что касаются уплаты алиментов, как было раньше.

Это означает, что выявить банковские счета должников и остатки на них, а также арестовать эти средства для государственных и частных исполнителей стало намного проще.

Новости по теме: Подорожание отопления и миллиардные долги: К чему может привести внедрение годового тарифа на газ

Как и какие долги будут списывать

С 6 июля действует упрощенная процедура удержания суммы задолженности с банковского счета. Она выглядит так:

Государственный или частный исполнитель при помощи автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП) направляет в банки требование на получение информации о счетах должника; Банки в течение одного рабочего часа после получения требования должны предоставить информацию; Исполнитель при помощи АСВП направляет в банки, где открыты счета должника, постановление об аресте средств; Банки арестовывают средства и уведомляют об этом исполнителя; Исполнитель создает платежные требования на принудительное списание средств и направляет их банкам; Банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета исполнительной службы; Средства попадают к взыскателю долга.

Однако, прежде чем списать задолженность со счетов должника, эту сумму заморозят, а другими деньгами можно свободно пользоваться. Однако сумма может быть выше, чем сам долг, ведь включает также:

исполнительный и судебные сборы;

расходы на исполнительные расходы;

штрафы и пени по просроченной задолженности.

Причем взыскивать долги будут с любой карты, в том числе с зарплатной, пенсионной, социальной и тому подобное.

Согласно приказу Минюста списать долг могут за неуплату:

жилищно-коммунальных услуг;

штрафов (в частности за нарушение правил дорожного движения);

зарплаты работникам;

кредита;

алиментов;

Сейчас клиентам уже 7 банков могут автоматически списывать долги – Приватбанк, Monobank, ТАСкомбанк; Окси Банк, Банк Восток, Индустриалбанк и ПроКредит Банк. Еще 44 банковских учреждения подключены к тестовому режиму, 11 банков находятся на стадии предварительных настроек для начала тестирования.

Намеренно предупреждать должника о заморозке счетов, вероятнее всего, не будут, чтобы он умышленно не снял средства. При этом будут и случаи, когда взыскание станет неожиданностью – в случае замораживания счетов без решения суда. Например, когда нарушение ПДД зафиксировали камерой и сообщение прислали по месту регистрации, а человек там не проживает.

Новости по теме: Защита населения за просроченные долги: ВРУ приняла законопроект в первом чтении

Что будет с долгами за ЖКУ

Изменения в процедуре списания средств изрядно обеспокоили граждан. Ведь одна из видов задолженности, которая попадает в перечень Минюста, возникает нередко. Речь идет о долгах за жилищно-коммунальные услуги.

Министерство юстиции опровергло информацию о том, что задолженность и штрафы будут списываться автоматически с банковских карт. Министерство отметило, что средства будут арестовываться, но списываться не будут.

"Задолжали за ЖКХ или не уплатили штраф за превышение скорости – средства на вашем банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Но при этом речь не идет об автоматическом списании средств", – заявили в министерстве.

Сначала факт неуплаты штрафа или задолженности по ЖКХ должен подтвердить суд или другой орган, и только потом, если должник не вернет средства, – его средства на банковском счете может арестовать исполнительная служба.

То есть средства будут оставаться на счету гражданина, но он не сможет ими пользоваться.

"Все это возможно только в случае открытия исполнительного производства", – отметили в министерстве, добавив, что гражданин сможет свободно распоряжаться средствами на своих других, не арестованных, счетах.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, в Минюсте советуют проверять наличие долгов на специальных платформах:

Единый реестр должников;

портал Онлайн-дом юстиции;

электронный сервис государственных услуг "Дія";

Автоматизированная система исполнительного производства (АСВП).

Новости по теме: Украинцы за месяц увеличили долги за коммуналку на 1 миллиард гривен

*****

Поэтому сейчас украинцам стоит внимательнее относиться к уплате обязательств.