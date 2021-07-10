Новая процедура списания долгов: Как не потерять средства на банковском счете
В Минюсте обещают не списывать долги автоматически и сразу
В Украине 6 июля полноценно заработала автоматизированная система исполнительного производства, которая будет позволять арестовывать средства на банковских счетах граждан-должников автоматически. Однако обещают должникам не списывать средства с карточек сразу.
Подробнее о новой процедуре списания задолженности рассказываем далее.
Что изменилось
Раньше для того, чтобы списать долги с должников, исполнительной службе приходилось сначала находить деньги на счетах, направляя запросы во все украинские банки. Часто банки отказывались предоставлять исполнителям такую информацию, что затрудняло процесс взыскания долгов.
В случае выявления счетов должника исполнителям нужно было направлять еще одно письмо с требованием арестовать средства. Вся процедура была длительной, ведь все запросы нужно было отправлять в бумажной форме. Это усложняло процесс погашения долгов.
В апреле 2021 года Нацбанк обновил свои положения по раскрытию банковской тайны. Теперь по требованию исполнителей банки предоставляют информацию не только о наличии счетов должника, но и их номера и остатки средств на них.
В то же время Минюст разрешил использовать автоматизированную систему исполнительного производства для выявления и ареста средств на счетах во всех исполнительных производствах, а не только в тех, что касаются уплаты алиментов, как было раньше.
Это означает, что выявить банковские счета должников и остатки на них, а также арестовать эти средства для государственных и частных исполнителей стало намного проще.
Как и какие долги будут списывать
С 6 июля действует упрощенная процедура удержания суммы задолженности с банковского счета. Она выглядит так:
- Государственный или частный исполнитель при помощи автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП) направляет в банки требование на получение информации о счетах должника;
- Банки в течение одного рабочего часа после получения требования должны предоставить информацию;
- Исполнитель при помощи АСВП направляет в банки, где открыты счета должника, постановление об аресте средств;
- Банки арестовывают средства и уведомляют об этом исполнителя;
- Исполнитель создает платежные требования на принудительное списание средств и направляет их банкам;
- Банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета исполнительной службы;
- Средства попадают к взыскателю долга.
Однако, прежде чем списать задолженность со счетов должника, эту сумму заморозят, а другими деньгами можно свободно пользоваться. Однако сумма может быть выше, чем сам долг, ведь включает также:
- исполнительный и судебные сборы;
- расходы на исполнительные расходы;
- штрафы и пени по просроченной задолженности.
Причем взыскивать долги будут с любой карты, в том числе с зарплатной, пенсионной, социальной и тому подобное.
Согласно приказу Минюста списать долг могут за неуплату:
- жилищно-коммунальных услуг;
- штрафов (в частности за нарушение правил дорожного движения);
- зарплаты работникам;
- кредита;
- алиментов;
Сейчас клиентам уже 7 банков могут автоматически списывать долги – Приватбанк, Monobank, ТАСкомбанк; Окси Банк, Банк Восток, Индустриалбанк и ПроКредит Банк. Еще 44 банковских учреждения подключены к тестовому режиму, 11 банков находятся на стадии предварительных настроек для начала тестирования.
Намеренно предупреждать должника о заморозке счетов, вероятнее всего, не будут, чтобы он умышленно не снял средства. При этом будут и случаи, когда взыскание станет неожиданностью – в случае замораживания счетов без решения суда. Например, когда нарушение ПДД зафиксировали камерой и сообщение прислали по месту регистрации, а человек там не проживает.
Что будет с долгами за ЖКУ
Изменения в процедуре списания средств изрядно обеспокоили граждан. Ведь одна из видов задолженности, которая попадает в перечень Минюста, возникает нередко. Речь идет о долгах за жилищно-коммунальные услуги.
Министерство юстиции опровергло информацию о том, что задолженность и штрафы будут списываться автоматически с банковских карт. Министерство отметило, что средства будут арестовываться, но списываться не будут.
"Задолжали за ЖКХ или не уплатили штраф за превышение скорости – средства на вашем банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме. Но при этом речь не идет об автоматическом списании средств", – заявили в министерстве.
Сначала факт неуплаты штрафа или задолженности по ЖКХ должен подтвердить суд или другой орган, и только потом, если должник не вернет средства, – его средства на банковском счете может арестовать исполнительная служба.
То есть средства будут оставаться на счету гражданина, но он не сможет ими пользоваться.
"Все это возможно только в случае открытия исполнительного производства", – отметили в министерстве, добавив, что гражданин сможет свободно распоряжаться средствами на своих других, не арестованных, счетах.
Чтобы не попасть в такую ситуацию, в Минюсте советуют проверять наличие долгов на специальных платформах:
- Единый реестр должников;
- портал Онлайн-дом юстиции;
- электронный сервис государственных услуг "Дія";
- Автоматизированная система исполнительного производства (АСВП).
*****
Поэтому сейчас украинцам стоит внимательнее относиться к уплате обязательств.