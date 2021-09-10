Новации медицинской сферы: Условия получения е-больничного и когда отменят бумажные аналоги

Е-больничный Фото из открытых источников

Работник обязательно должен проинформировать работодателя о формировании е-медзаключения

В Украине уже внедряется практика оформления электронного больничного, однако бумажные аналоги также выдают. Полностью отменят бумажные листки нетрудоспособности со следующего месяца. Однако, чтобы получить е-больничный, есть определенные условия.

Как формируется электронный больничный и при каком условии он выдается, рассказываем подробнее дальше.

Когда полностью заработают е-больничные

Министерство здравоохранения (Минздрав) удлинило переходный период для е-больничных до 1 октября. Генеральный директор директората ведомства по развитию цифровых трансформаций в здравоохранении Мария Карчевич рассказала, что такое решение приняли после получения обратной связи от работодателей и медицинского персонала.

По ее словам, за переходный период с 4 июня по 1 сентября почти 2,3 тыс. заведений здравоохранения, или 79% начали формировать электронные выводы о временной нетрудоспособности. Было создано более 225 тыс. электронных медицинских заключений, на основании которых выдано 125 тыс. электронных больничных.

Так, с 1 октября бумажные листки нетрудоспособности не будут выдаваться, то есть будут действовать те бумажные документы, которые были выданы до 1 октября, до момента их закрытия.

Карчевич добавила, что действующая нормативная база разрешает выдачу задним числом электронного медицинского заключения о нетрудоспособности в трех случаях:

если человек был за границей;

если человек был в процессе переезда из одного региона в другой;

в случае технической неисправности в электронной системе здравоохранения.

"В таком случае разрешается формирование электронного медицинского заключения о временной нетрудоспособности задним числом в течение 5 дней. Это с учетом возможных выходных, которые могут попасть в этот период", - сказала Карчевич.

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Как формируется больничный

Процедура формирования электронного листка нетрудоспособности довольно простая:

Человек приходит к врачу на осмотр.

Врач проводит осмотр. Если человек признается нетрудоспособным, врач формирует электронное медицинское заключение (е-медицинское заключение) о временной нетрудоспособности в реестре медзаключений и заверяет его собственным КЭП.

Сформированное е-медицинское заключение передается в электронный реестр листков нетрудоспособности Пенсионного фонда, который определяет, является ли лицо, на которое сформировано е-медицинское заключение, застрахованным лицом. Если да, то автоматически формируется е-больничный. Он станет доступным работнику и его работодателю на портале Пенсионного фонда в день создания.

Электронное медицинское заключение (е-медицинское заключение) и е-больничный - это два разных документа. Врач создает е-медицинское заключение о временной нетрудоспособности.

Как только данные по е-медицинскому заключению попадут в систему, работник получит СМС-сообщение о создании медицинского заключения о временной нетрудоспособности.

При этом, е-медицинское заключение может быть распечатано врачом. Но его не нужно предоставлять работодателю.

Но работник обязан предупредить своего работодателя о создании е-медицинского заключения. Потому что за е-медицинским заключением идет е-больничный.

Е-больничный является основанием для начисления выплат в связи с временной нетрудоспособностью. Информацию о его открытия работодатель получит в своем электронном кабинете страхователя на сайте Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua). То есть увидит, что открыты е-больничные листы, если посмотрит в свой кабинет.

Однако, если не посмотрит, то и не увидит, что сформирован е-больничный.

Именно поэтому очень важно, чтобы работники предупреждали о формировании е-медзаключения.

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Каковы условия получения е-больничного

Для того, чтобы врач оформил электронный листок нетрудоспособности, пациенту нужно лично прийти на прием. В Нацслужбе здоровья объяснили: врач осмотрит пациента, определит, нужно ли направлять его на дополнительные обследования или на консультацию к другим специалистам, или же сам назначит лечение.

"Только после личного приема врач имеет право создавать в электронной системе медицинское заключение о временной нетрудоспособности", — отметили в Минздраве.

Переход на электронные больничные означает, что теперь пациенту не нужно собирать подписи на бумажном бланке и носить их по кабинетам. Обмен информацией происходит автоматически. А пациент тем временем занимается своим лечением. Однако посещать врача для этого обязательно.

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Преимущества е-больничного

Электронный кабинет страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины является оптимальным способом дистанционного обслуживания юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, который обеспечивает удобную возможность получения документов и сведений о наемных работниках.

Введение е-больничных:

упрощает оформление временной нетрудоспособности и экономит время;

сокращает время от оформления до начисления пособия;

уменьшает количество фальсификаций;

минимизирует применение штрафных санкций из-за вероятных ошибок в оформлении листков нетрудоспособности;

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