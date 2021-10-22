Ночные мосты, небоскребы и аниме-кварталы: Как туристу провести день в Токио и увидеть лучшее
Топ достопримечательностей, которые можно увидеть за один день
Токио – столица Японии. Она является одной из самых популярных туристических дестинаций в Азии. И хотя сюда попасть не так дешево, как в Европу, здесь есть чем заняться туристам. Этот мегаполис – воплощение современных технологий и модерна.
Полностью уничтоженные сооружения после землетрясения 1923 года и Второй мировой войны сегодня приобрели новые краски. Кроме того, здесь вы найдете уникальные парки на лучшие панорамы в мире. Как сюда добраться из Украины и чего искать туристам, читайте далее в нашем материале.
Сколько стоит долететь
В отличие от Европы, куда можно долететь за 30-50 евро, в Токио путешествовать дорого. В среднем билеты стоят 10-12 тысяч в одну сторону из Киева. Рейсы разные, но обычно нужно лететь через Амстердам или Стамбул. Актуальные условия въезда для граждан Украины стоит проверять на официальной карте от МИД Украины.
Как получить уникальный опыт аренды жилья
В городе есть множество вариантов, чтобы заночевать. Но не стоит выбирать скучную гостиницу. В Токио можно получить поистине уникальный опыт. Стоит остаться в капсульном отеле. Это уникальный тип базового жилья по доступным ценам.
В нем каждый отель занимает одну капсулу – она имеет размер кровати. Ее можно закрыть шторкой или дверью. Ночевать здесь дешевле, чем в обычной гостинице. Впрочем, у вас может не быть кондиционера и розеток. Вещи вы кладете в шкафчики, которые предоставляет отель. Полный гид по таким капсулам в Токио вы найдете по ссылке.
Какие достопримечательности искать в первую очередь
Чтобы осмотреть этот мегаполис, требуется по меньшей мере месяц. Впрочем, некоторые места стоит искать в первые дни пребывания:
Сенсо-дзи. Больше известен как монастырь Сенсо для туристов. Его можно увидеть рядом со святилищем Асакуса. Это также район Тайто. Святыня была основана еще в VII веке. Поэтому монастырь считается одним из старейших в стране. Главная святыня в нем – это статуя бодхисаттвы Каннон. Не менее ценна Лотосная сутра, которая является национальным сокровищем Японии, и ворота Нитэн. Современная версия сооружения – реконструкция после 1945 года.
Святилище Мэйдзи. Расположено в районе Шибуя. Основано после смерти Императора Мэйдзи и Императрицы Шьокен в 1912 и 1914 год. Возникла инициатива чествования этих монарших особ. Поэтому в 1920-м году открыли храм. Чтобы обустроить его территорию, использовали 120 тысяч деревьев и кустов 365 различных видов. Всего озелененная площадь составляет около 300 тысяч м². Сегодня можно увидеть восстановленную территорию 1958-го года. Вход сюда свободный, как и в другие святыни.
Национальный сад Синдзюку-Гьоен. Если вы устанете от мегаполиса, стоит заглянуть именно сюда. Его территория охватывает аж два района одновременно: Шинджюку и Шибуя. Когда-то он был собственностью феодала, а потом императора. Последний здесь часто принимал гостей. По состоянию на сегодня имеет площадь до 60 гектаров. Состоит из трех садов в разных стилях: английском, японском и французском. Здесь можно увидеть деревянную виллу XIX века, тропические растения и павильоны. Лучше приезжать сюда весной – в это время будут цвести около 1500 сакур – японских вишен.
Музей Эдо. Это музей об истории Токио, ведь именно так его называли раньше. Расположен в районе Регоку. Открыт в 1993 году. Оформлен в стиле старинного склада. Имеет высоту 62,2 м – такую же когда-то имел древний замок Эдо. Внутри можно увидеть более 2500 манускриптов, а также полномасштабные копии зданий Токио. Есть макеты города в разные эпохи. В определенных частях музея проходят интерактивные выставки.
Парк Уэно. Расположен на западе района Танто. Является одним из важнейших туристических центров Японии. Простирается от холмов Уэно до низин пруда Синохадзу. Когда-то эта территория принадлежала буддистскому монастырю Канейдзи. Затем ее превратили в парк Министерства Императорского двора. В 1882 году в нем построили зоопарк. Сегодня он пользуется популярностью благодаря сакурам, храму Бендзайтен и большому аквариуму. Рядом также можно увидеть известный Токийский национальный музей. Не обходите бронзовую статую Сайго Такамори – японского государственного деятеля периода Мэйдзи.
Напоследок, посетите Токийский Имперский дворец. Он расположен в районе Тиеда. Туристов сюда привлекает не только многовековая история, но и парки вокруг.
Лучшие панорамы с видом на город
С огромных небоскребов и сооружений Токио открываются одни из лучших панорам в мире. При безоблачной погоде можно увидеть гору Фудзи на западе и Токийский залив на юге. Что там уже говорить о море звезд ночью. Поэтому стоит посетить такие места:
Токийская башня. Ее можно найти в особом районе Минато. Имеет высоту 332,6 м. Когда-то была самым высоким стальным сооружением в мире. Построена в 1958 году. Внутри есть несколько смотровых площадок. Город можно увидеть с высоты 150 и 250 м. Кроме того, под самой башней есть административное здание с музеями, ресторанами и магазинами.
Tokyo Skytree. Расположена в районе Сумиди. Ее высота почти вдвое больше предыдущей – 634 метра. Она признана самой высокой телевизионной башней в мире. Внутри есть две смотровых площадки – на высоте 350 и 450 м.
Shibuya Scramble Square. Это многофункциональный комплекс зданий. Его можно увидеть в районе станции Шибуя. Смотровую площадку с панорамным видом открыли здесь в 2019 году. Теперь гости могут посмотреть на Токио с высоты 230 м.
И это далеко не все. Если вы не хотите платить деньги, то есть несколько бесплатных локаций с панорамным видом на город. В частности это:
- Здание Токийского столичного правительства – район Синдзюку.
- Yebisu Garden Place – район Эбису.
- Carrot Tower Sky Observation Desk – район Сетагая.
Мосты – настоящие жемчужины Токио
Помимо панорам Токио, многочисленных магазинов, храмов и других достопримечательностей, стоит сделать несколько уникальных фото на память. Многие туристы до сих пор не знают, что мосты – один из лучших вариантов для воспоминаний.
Именно поэтому стоит посетить:
Мост Кийоса – расположен в пяти минутах от станции Кийосума-Ширакава. Простирается над рекой Сумида. Вечером это одно из лучших мест для фото в соцсети. Также можно прогуляться по садам Кийосуми.
Мост Шин-Охаши – расположен в районе Кото. Обычно его все видят во время водных круизов. Сюда стоит приехать всем туристам. Эта конструкция является прототипом известной картины нидерландского художника Ван Гога – "Мост под дождем".
Мост Рьогоку – расположен в одноименном районе. Является старейшим из всех, которые можно увидеть над рекой Сумидагава. Основан в 1659 году.
Напоследок, если вы хотите приобрести аниме манги, видеоигры и попасть в настоящий иллюминированный городок, стоит посетить торговый район Акихабара.
Напоминаем, что ранее выходил материал о Дании, в котором рассказывается о сказочном музее Андерсена, статуе Русалочки и парке Тиволи.
Также есть материал о мостах мира, где можно прочитать о самых уникальных сооружениях планеты от США до Китая.