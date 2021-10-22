Ночные мосты, небоскребы и аниме-кварталы: Как туристу провести день в Токио и увидеть лучшее

Топ достопримечательностей, которые можно увидеть за один день

Ночное Токио Фото из открытых источников

Токио – столица Японии. Она является одной из самых популярных туристических дестинаций в Азии. И хотя сюда попасть не так дешево, как в Европу, здесь есть чем заняться туристам. Этот мегаполис – воплощение современных технологий и модерна.

Полностью уничтоженные сооружения после землетрясения 1923 года и Второй мировой войны сегодня приобрели новые краски. Кроме того, здесь вы найдете уникальные парки на лучшие панорамы в мире. Как сюда добраться из Украины и чего искать туристам, читайте далее в нашем материале.

Сколько стоит долететь

В отличие от Европы, куда можно долететь за 30-50 евро, в Токио путешествовать дорого. В среднем билеты стоят 10-12 тысяч в одну сторону из Киева. Рейсы разные, но обычно нужно лететь через Амстердам или Стамбул. Актуальные условия въезда для граждан Украины стоит проверять на официальной карте от МИД Украины.

Авиа в Токио Скриншот ZIK

Как получить уникальный опыт аренды жилья

В городе есть множество вариантов, чтобы заночевать. Но не стоит выбирать скучную гостиницу. В Токио можно получить поистине уникальный опыт. Стоит остаться в капсульном отеле. Это уникальный тип базового жилья по доступным ценам.

В нем каждый отель занимает одну капсулу – она имеет размер кровати. Ее можно закрыть шторкой или дверью. Ночевать здесь дешевле, чем в обычной гостинице. Впрочем, у вас может не быть кондиционера и розеток. Вещи вы кладете в шкафчики, которые предоставляет отель. Полный гид по таким капсулам в Токио вы найдете по ссылке.

Капсульный отель Фото из открытых источников

Какие достопримечательности искать в первую очередь

Чтобы осмотреть этот мегаполис, требуется по меньшей мере месяц. Впрочем, некоторые места стоит искать в первые дни пребывания:

Сенсо-дзи. Больше известен как монастырь Сенсо для туристов. Его можно увидеть рядом со святилищем Асакуса. Это также район Тайто. Святыня была основана еще в VII веке. Поэтому монастырь считается одним из старейших в стране. Главная святыня в нем – это статуя бодхисаттвы Каннон. Не менее ценна Лотосная сутра, которая является национальным сокровищем Японии, и ворота Нитэн. Современная версия сооружения – реконструкция после 1945 года.

Святилище Мэйдзи. Расположено в районе Шибуя. Основано после смерти Императора Мэйдзи и Императрицы Шьокен в 1912 и 1914 год. Возникла инициатива чествования этих монарших особ. Поэтому в 1920-м году открыли храм. Чтобы обустроить его территорию, использовали 120 тысяч деревьев и кустов 365 различных видов. Всего озелененная площадь составляет около 300 тысяч м². Сегодня можно увидеть восстановленную территорию 1958-го года. Вход сюда свободный, как и в другие святыни.

Святилище Мэйдзи Фото из открытых источников

Национальный сад Синдзюку-Гьоен. Если вы устанете от мегаполиса, стоит заглянуть именно сюда. Его территория охватывает аж два района одновременно: Шинджюку и Шибуя. Когда-то он был собственностью феодала, а потом императора. Последний здесь часто принимал гостей. По состоянию на сегодня имеет площадь до 60 гектаров. Состоит из трех садов в разных стилях: английском, японском и французском. Здесь можно увидеть деревянную виллу XIX века, тропические растения и павильоны. Лучше приезжать сюда весной – в это время будут цвести около 1500 сакур – японских вишен.

Музей Эдо. Это музей об истории Токио, ведь именно так его называли раньше. Расположен в районе Регоку. Открыт в 1993 году. Оформлен в стиле старинного склада. Имеет высоту 62,2 м – такую же когда-то имел древний замок Эдо. Внутри можно увидеть более 2500 манускриптов, а также полномасштабные копии зданий Токио. Есть макеты города в разные эпохи. В определенных частях музея проходят интерактивные выставки.

Музей Эдо в Токио Фото из открытых источников

Парк Уэно. Расположен на западе района Танто. Является одним из важнейших туристических центров Японии. Простирается от холмов Уэно до низин пруда Синохадзу. Когда-то эта территория принадлежала буддистскому монастырю Канейдзи. Затем ее превратили в парк Министерства Императорского двора. В 1882 году в нем построили зоопарк. Сегодня он пользуется популярностью благодаря сакурам, храму Бендзайтен и большому аквариуму. Рядом также можно увидеть известный Токийский национальный музей. Не обходите бронзовую статую Сайго Такамори – японского государственного деятеля периода Мэйдзи.

Напоследок, посетите Токийский Имперский дворец. Он расположен в районе Тиеда. Туристов сюда привлекает не только многовековая история, но и парки вокруг.

Лучшие панорамы с видом на город

С огромных небоскребов и сооружений Токио открываются одни из лучших панорам в мире. При безоблачной погоде можно увидеть гору Фудзи на западе и Токийский залив на юге. Что там уже говорить о море звезд ночью. Поэтому стоит посетить такие места:

Токийская башня. Ее можно найти в особом районе Минато. Имеет высоту 332,6 м. Когда-то была самым высоким стальным сооружением в мире. Построена в 1958 году. Внутри есть несколько смотровых площадок. Город можно увидеть с высоты 150 и 250 м. Кроме того, под самой башней есть административное здание с музеями, ресторанами и магазинами.

Вид из Токийской башни Фото из открытых источников

Tokyo Skytree. Расположена в районе Сумиди. Ее высота почти вдвое больше предыдущей – 634 метра. Она признана самой высокой телевизионной башней в мире. Внутри есть две смотровых площадки – на высоте 350 и 450 м.

Tokyo Skytree - вид со смотровой площадки Фото из открытых источников

Shibuya Scramble Square. Это многофункциональный комплекс зданий. Его можно увидеть в районе станции Шибуя. Смотровую площадку с панорамным видом открыли здесь в 2019 году. Теперь гости могут посмотреть на Токио с высоты 230 м.

Shibuya Scramble Square в Токио Фото из открытых источников

И это далеко не все. Если вы не хотите платить деньги, то есть несколько бесплатных локаций с панорамным видом на город. В частности это:

Здание Токийского столичного правительства – район Синдзюку.

Yebisu Garden Place – район Эбису.

Carrot Tower Sky Observation Desk – район Сетагая.

Carrot Tower-одна из лучших бесплатных панорам на Токио Фото из открытых источников

Мосты – настоящие жемчужины Токио

Помимо панорам Токио, многочисленных магазинов, храмов и других достопримечательностей, стоит сделать несколько уникальных фото на память. Многие туристы до сих пор не знают, что мосты – один из лучших вариантов для воспоминаний.

Именно поэтому стоит посетить:

Мост Кийоса – расположен в пяти минутах от станции Кийосума-Ширакава. Простирается над рекой Сумида. Вечером это одно из лучших мест для фото в соцсети. Также можно прогуляться по садам Кийосуми.

Мост Кийоса в Токио gotokyo.org

Мост Шин-Охаши – расположен в районе Кото. Обычно его все видят во время водных круизов. Сюда стоит приехать всем туристам. Эта конструкция является прототипом известной картины нидерландского художника Ван Гога – "Мост под дождем".

Мост шин-Охаши в Японии gotokyo.org

Мост Рьогоку – расположен в одноименном районе. Является старейшим из всех, которые можно увидеть над рекой Сумидагава. Основан в 1659 году.

Мост Рьогоку gotokyo.org

Напоследок, если вы хотите приобрести аниме манги, видеоигры и попасть в настоящий иллюминированный городок, стоит посетить торговый район Акихабара.

Напоминаем, что ранее выходил материал о Дании, в котором рассказывается о сказочном музее Андерсена, статуе Русалочки и парке Тиволи.

Также есть материал о мостах мира, где можно прочитать о самых уникальных сооружениях планеты от США до Китая.