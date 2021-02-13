Нежные пожелания в самый романтичный праздник: Как поздравить с Днем Валентина жену, мужа и друзей

Впереди самый романтичный праздник года Фото из открытых источников

На улице метели и мороз, а на сердце – тепло, нежность и любовь

В это воскресенье – 14 февраля – отмечаем День святого Валентина – день влюбленных, когда принято признаваться в любви и дарить любимым подарки.

Конечно, празднуют его не все, но те, кто любит и признает этот праздник, стараются сделать его для своей половинки самым романтичным днем в году.

Романтические, нежные и искренние поздравления – это прекрасный способ рассказать о своей любви. Поэтому мы собрали несколько интересных, романтичных, веселых, а иногда и забавных поздравлений с Днем святого Валентина. Можно поздравить любимых мужа, жену, а можно прислать поздравление друзьям с пожеланием как можно быстрее встретить свою любовь.

Поздравление для любимой

Словно маленькое чудо,

Возникла ты в моей судьбе.

С тобой себя я позабуду

И все, что есть, отдам тебе!

***

Есть в мире много пожеланий,

Их всех не перечесть.

Тебя я просто поздравляю,

Люблю такой, какая есть.

***

В День святого Валентина

Я хочу пообещать

Только сладкой и любимой

Свою зайку называть.

А еще подарки делать,

А еще цветы дарить.

В общем, что сказать, умею

Я красиво говорить!

***

Я спешу тебя поздравить

С Днем святого Валентина!

Никогда пускай не будет

У тебя для слез причины.



Радуйся, живи счастливо,

Следуй за своей мечтою.

Помни, что бы ни случилось,

Рядом я всегда с тобою!

***

В День святого Валентина

Принято дарить любовь.

Я дарю тебе сердечко,

Ну а в нём моя любовь.



Как клубничка — страстная,

Как мишутка — няшная,

Сладкая, воздушная,

Мягкая и вкусная.

Поздравление для любимого

В День святого Валентина

От работы он устал –

Всем он подарил любимых,

Всем сердечки разослал.

И в меня Амур игривый

Как-то выпустил стрелу,

Чтоб всегда тебя любила,

Как умею, как могу.

***

В День святого Валентина,

Так как праздник этот наш.

Поздравляю и целую

Много, много, много раз

***

С Днем святого Валентина

Я сердечно поздравляю!

И любви огромной, чистой

Я от всей души желаю.



Пусть улыбок будет море,

Пусть уйдут печаль и горе.

Будут сотни пусть признаний,

Самых ярких ожиданий!

***

Поцелуев, обнимашек,

Наслажденья до мурашек

И любви взаимной, чистой,

Словно солнышко лучистой!



Самых сладких вечеров,

Бесконечно нежных слов,

Удовольствия лавину.

С Днем святого Валентина!

***

С днем прекрасным,

С Днем влюбленных

Поздравляю я тебя!

От души большого счастья

Пожелаю я, любя!

Пусть любовь не угасает,

Огоньком в душе горит,

И в глазах пускай сияет,

В сердце свет пускай хранит!

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Поздравление для друзей

В День святого Валентина

Пусть сбываются мечты.

Не пройдет любовь пусть мимо,

А в душе цветут цветы!



Пусть счастливый этот праздник

Принесет вестей прекрасных,

Станет маленькою сказкой,

Где всё радостно и ясно!

***

С неба стая валентинок

Разлетелась по домам.

В День святого Валентина

Я любви желаю вам.

***

С Днем влюбленных поздравляю.

Чувств вам искренних желаю,

Самых светлых и красивых,

Глаз сияющих, счастливых.



Берегите чувства ваши.

Станут пусть они лишь краше,

Слаще, чище и теплее.

Станут пусть сердца роднее.



Вы друг другом наслаждайтесь,

Верьте в чудо, улыбайтесь,

Смейтесь, искренне любите

И друг друга берегите!

Классные поздравления могут быть не только стихотворными, но и в прозе Фото из открытых источников

Поздравления ко Дню Валентина в прозе

В День святого Валентина желаю тебе романтического настроения, множество приятных впечатлений и ярких эмоций, искренних улыбок и незабываемых счастливых мгновений. Пусть твоё сердце будет всегда влюбленным!

***

Как сила притяжения сближает планеты, так и любовь объединяет людей, несмотря на разные характеры, вкусы и интересы. Любить – значит смотреть не друг на друга, а смотреть в одном направлении. Я желаю вам поскорее отыскать это чувство, а тем, кто уже нашел, никогда его не терять! С Днем святого Валентина!

***

Желаю любви, понимания, нежности, романтики! Чтобы всегда были руки, которые согреют, губы, которые поцелуют, и душа, которая любит. Дарите любовь и получайте. С Днем Влюбленных!

***

14 февраля – действительно наш праздник, ведь мы безгранично любим друг друга! Поздравляю! Помни, ты – моя вселенная, которая дает силы для красивых побед, моя весна, наполняющая вдохновением, моё волшебное счастье! Я люблю тебя!

***

Милый, от всей души поздравляю с Днем святого Валентина! Спасибо тебе, что оберегаешь меня от всех невзгод, смешишь, когда мне грустно, никогда не даешь расстраиваться. Мне с тобой очень повезло, ведь такого прекрасного, просто золотого мужа, еще нужно поискать. Целую!

***

Любимая, я благодарю высшие силы за нашу встречу! Благодаря тебе я знаю, что такое любовь, Что такое любить и быть любимым! С тобой и солнце светит по-особенному, и гроза в твоих объятиях незаметна, и море по колено, и любые задачи по плечу! Лишь бы ты была рядом, лишь бы ты согласилась разделить со мной жизненную дорогу! Я хочу быть рядом каждый день, видеть тебя, целовать, знать, что ты принадлежишь только мне! С Днем Всех Влюбленных, солнце моё!

***

В День святого Валентина принято признаваться в любви. На самом деле я делаю это каждый день. Я признаюсь в своих чувствах, когда говорю "оденься потеплее", "возьми зонтик", "обязательно пообедай", "как прошел твой день?". Моя любовь в каждой фразе и каждом поступке. Но в этот праздник я хочу сказать тебе просто: "Я тебя люблю!"

***

С Днем святого Валентина от всей души поздравляю свою прекрасную жену! Милая, ты для меня самая дорогая! Кроме тебя мне больше никто не нужен. Давным-давно я подарил тебе свое сердце, а ты мне свое. Знай: я никогда и никому не дам тебя обидеть, ты всегда будешь со мной, как за каменной стеной. Я люблю тебя!