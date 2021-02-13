Нежные пожелания в самый романтичный праздник: Как поздравить с Днем Валентина жену, мужа и друзей
На улице метели и мороз, а на сердце – тепло, нежность и любовь
В это воскресенье – 14 февраля – отмечаем День святого Валентина – день влюбленных, когда принято признаваться в любви и дарить любимым подарки.
Конечно, празднуют его не все, но те, кто любит и признает этот праздник, стараются сделать его для своей половинки самым романтичным днем в году.
Романтические, нежные и искренние поздравления – это прекрасный способ рассказать о своей любви. Поэтому мы собрали несколько интересных, романтичных, веселых, а иногда и забавных поздравлений с Днем святого Валентина. Можно поздравить любимых мужа, жену, а можно прислать поздравление друзьям с пожеланием как можно быстрее встретить свою любовь.
Поздравление для любимой
Словно маленькое чудо,
Возникла ты в моей судьбе.
С тобой себя я позабуду
И все, что есть, отдам тебе!
***
Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть.
Тебя я просто поздравляю,
Люблю такой, какая есть.
***
В День святого Валентина
Я хочу пообещать
Только сладкой и любимой
Свою зайку называть.
А еще подарки делать,
А еще цветы дарить.
В общем, что сказать, умею
Я красиво говорить!
***
Я спешу тебя поздравить
С Днем святого Валентина!
Никогда пускай не будет
У тебя для слез причины.
Радуйся, живи счастливо,
Следуй за своей мечтою.
Помни, что бы ни случилось,
Рядом я всегда с тобою!
***
В День святого Валентина
Принято дарить любовь.
Я дарю тебе сердечко,
Ну а в нём моя любовь.
Как клубничка — страстная,
Как мишутка — няшная,
Сладкая, воздушная,
Мягкая и вкусная.
Поздравление для любимого
В День святого Валентина
От работы он устал –
Всем он подарил любимых,
Всем сердечки разослал.
И в меня Амур игривый
Как-то выпустил стрелу,
Чтоб всегда тебя любила,
Как умею, как могу.
***
В День святого Валентина,
Так как праздник этот наш.
Поздравляю и целую
Много, много, много раз
***
С Днем святого Валентина
Я сердечно поздравляю!
И любви огромной, чистой
Я от всей души желаю.
Пусть улыбок будет море,
Пусть уйдут печаль и горе.
Будут сотни пусть признаний,
Самых ярких ожиданий!
***
Поцелуев, обнимашек,
Наслажденья до мурашек
И любви взаимной, чистой,
Словно солнышко лучистой!
Самых сладких вечеров,
Бесконечно нежных слов,
Удовольствия лавину.
С Днем святого Валентина!
***
С днем прекрасным,
С Днем влюбленных
Поздравляю я тебя!
От души большого счастья
Пожелаю я, любя!
Пусть любовь не угасает,
Огоньком в душе горит,
И в глазах пускай сияет,
В сердце свет пускай хранит!
Поздравление для друзей
В День святого Валентина
Пусть сбываются мечты.
Не пройдет любовь пусть мимо,
А в душе цветут цветы!
Пусть счастливый этот праздник
Принесет вестей прекрасных,
Станет маленькою сказкой,
Где всё радостно и ясно!
***
С неба стая валентинок
Разлетелась по домам.
В День святого Валентина
Я любви желаю вам.
***
С Днем влюбленных поздравляю.
Чувств вам искренних желаю,
Самых светлых и красивых,
Глаз сияющих, счастливых.
Берегите чувства ваши.
Станут пусть они лишь краше,
Слаще, чище и теплее.
Станут пусть сердца роднее.
Вы друг другом наслаждайтесь,
Верьте в чудо, улыбайтесь,
Смейтесь, искренне любите
И друг друга берегите!
Поздравления ко Дню Валентина в прозе
В День святого Валентина желаю тебе романтического настроения, множество приятных впечатлений и ярких эмоций, искренних улыбок и незабываемых счастливых мгновений. Пусть твоё сердце будет всегда влюбленным!
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Как сила притяжения сближает планеты, так и любовь объединяет людей, несмотря на разные характеры, вкусы и интересы. Любить – значит смотреть не друг на друга, а смотреть в одном направлении. Я желаю вам поскорее отыскать это чувство, а тем, кто уже нашел, никогда его не терять! С Днем святого Валентина!
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Желаю любви, понимания, нежности, романтики! Чтобы всегда были руки, которые согреют, губы, которые поцелуют, и душа, которая любит. Дарите любовь и получайте. С Днем Влюбленных!
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14 февраля – действительно наш праздник, ведь мы безгранично любим друг друга! Поздравляю! Помни, ты – моя вселенная, которая дает силы для красивых побед, моя весна, наполняющая вдохновением, моё волшебное счастье! Я люблю тебя!
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Милый, от всей души поздравляю с Днем святого Валентина! Спасибо тебе, что оберегаешь меня от всех невзгод, смешишь, когда мне грустно, никогда не даешь расстраиваться. Мне с тобой очень повезло, ведь такого прекрасного, просто золотого мужа, еще нужно поискать. Целую!
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Любимая, я благодарю высшие силы за нашу встречу! Благодаря тебе я знаю, что такое любовь, Что такое любить и быть любимым! С тобой и солнце светит по-особенному, и гроза в твоих объятиях незаметна, и море по колено, и любые задачи по плечу! Лишь бы ты была рядом, лишь бы ты согласилась разделить со мной жизненную дорогу! Я хочу быть рядом каждый день, видеть тебя, целовать, знать, что ты принадлежишь только мне! С Днем Всех Влюбленных, солнце моё!
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В День святого Валентина принято признаваться в любви. На самом деле я делаю это каждый день. Я признаюсь в своих чувствах, когда говорю "оденься потеплее", "возьми зонтик", "обязательно пообедай", "как прошел твой день?". Моя любовь в каждой фразе и каждом поступке. Но в этот праздник я хочу сказать тебе просто: "Я тебя люблю!"
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С Днем святого Валентина от всей души поздравляю свою прекрасную жену! Милая, ты для меня самая дорогая! Кроме тебя мне больше никто не нужен. Давным-давно я подарил тебе свое сердце, а ты мне свое. Знай: я никогда и никому не дам тебя обидеть, ты всегда будешь со мной, как за каменной стеной. Я люблю тебя!