Нет Марса – есть Кривой Рог и вулканы: Топ неожиданных мест Днепропетровской области

Промышленное сердце Украины, соединено с первобытной природой и культурой

Город Никополь в Днепропетровской области Фото из открытых источников

Днепропетровская область – регион, где есть памятники, которые точно не ожидаешь увидеть среди украинской степи. Здесь расположены каскады водопадов, озера с лечебными грязями и даже вулканы.

В Кривом Роге можно увидеть карьеры. А роспись в пгт Петриковка вообще известна на весь мир. Чем особенный транспорт в Днепропетровской области, где расположен самый большой деревянный храм и о других интересных местах, читайте далее в нашем материале.

Токовский водопад

Каскад водопадов расположен на реке Каменке, недалеко от села Токовское. Это гидрологический памятник природы местного значения. Водопад имеет общую высоту около 6 метров. Протяженность - около 30 м. Он образовался на выступах красного гранита. Они имеют возраст более 2 миллионов лет. Равнинный водопад является редким явлением для украинской степи. Рядом можно увидеть Токовский гранитный карьер – еще одно популярное место для туризма.

Озеро Соленый Лиман

Можно увидеть в пределах Новомосковского района. Если точнее, то между селами Новотроицкое и Знаменовка. Озеро расположено на окраине массива смешанных и хвойных лесов. По форме напоминает круг. Длина береговой линии почти 12 км.

Рядом есть несколько месторождений, откуда берут пресную воду. Озеро обладает лечебными свойствами. В нем есть грязи, которые помогают лечить воспаление кожи, ревматические болезни и радикулит. У озера обустроены места для отдыха, веломаршруты и пешеходные дорожки.

В Соленом Лимане водится рыба. Также во время миграционных процессов здесь встречается немало водно-болотных и водоплавающих птиц. Это крачки, ходулочник, журавль серый, лебедь-шипун и тому подобное. Можно увидеть уток и серых гусей.

Озеро Соленый Лиман возле с. Новотроицкое в Днепропетровской области Фото из открытых источников

Аполлоновский палеовулкан

Вулкан на территории Днепропетровской области может показаться выдумкой. Но это не так. В 30-40 км от областного центра, недалеко от села Аполлоновка, расположен настоящий вулкан. Последнее извержение было около 3,2 миллиарда лет назад. Вулкан состоял из самой распространенной горной породы – базальтов. Кроме того, он старше крымских.

В этой местности сначала видны зеленые поля и луга. Попадаются и деревья. Лишь, подойдя совсем близко, видны каменные глыбы. Можно разглядеть жерловину вулкана и часть, где когда-то столкнулись два потока лавы. Также интересно то, что немало местных жителей никогда и не слышали об этом вулкане.

Аполлоновский палеовулкан в Днепропетровской области Фото из открытых источников

Петриковская роспись в пгт Петриковка

Поселок городского типа Петриковка уже давно известен за пределами Украины. Причиной этого является уникальная роспись, которая занесена в репрезантативный список нематериального наследия ЮНЕСКО. Его центр расположен в Центре народного искусства "Петриковка". В нем работают более 20 мастеров. Здесь проводят тематические экскурсии, мастер-классы. Можно приобрести сувениры или даже заказать роспись вещей и интерьера. Вход сюда бесплатный. В поселке также можно посетить конезавод, музей мастера Федора Панко, несколько усадьб и увидеть 120-метровый забор, украшенный петриковской росписью.

Экспонаты музея в пгт. Петриковка Фото из открытых источников

Кривой Рог

Кривой Рог является самым длинным городом в Европе. Кроме того, он самый большой среди тех, которые не являются областными центрами. Его население составляет более 660 тысяч жителей. Здесь можно увидеть много уникальных достопримечательностей инфраструктуры и промышленности:

Метротрам. Это определенный шок для туристов. Секрет в том, что все спускаются на обычную станцию метро. Но вместо привычного поезда приезжает трамвай. Платформы также значительно больше. Похожее можно увидеть лишь в нескольких городах мира: Кракове, Брюсселе и тому подобное. Часть станций размещена под землей. Есть также наземные и комбинированные. Путь от конечной до следующей станции составляет около 40 минут.

Красное озеро Кривбасса. Имеет искусственное происхождение. Водоем появились в 1960-х годах ХХ века. Это пруд-накопитель вод шахт "Гигант-Глубокая" и "Артем-1". После чрезмерного насыщения воды бромом, йодом, калием и других веществ, она получает красный цвет, который больше не меняется. Озеро – чрезмерно минерализованное. Поэтому стоит помнить о возможной опасности туристической локации.

Красное озеро Кривбасса в Кривом Роге Фото из открытых источников

Петровский отвал. Образован в ХХ веке. Сегодня сюда часто устраивают небольшие походы. Отвалы - это насыпи разнообразных пород. Они запыляют воздух, а потому в последнее время это место засаживают деревьями. Сейчас здесь можно увидеть более 10 тысяч растений. Один из жителей высадил тюльпаны из Нидерландов. Жители рекомендуют приходить на отвалы вечером, когда в городе зажигаются огни.

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Петровский отвал в Днепропетровской области Днепропетровская ОГА

Анновский карьер. Создан, чтобы добывать железную руду. Является одним из крупнейших в Украине. Имеет длину более 5 км и глубину около 275 м. Расположен вдоль трассы на Желтые Воды.

Анновский карьер Фото из открытых источников

Троицкий собор в Новомосковске

Построен в 1775 году. Освятили его в конце ХVIII в. Собор является уникальным. Это единственный в Украине девятисрубный храм, который сохранился по сей день. Кроме того, он является самой большой деревянной святыней. Имеет высоту 65 метров и длину 25 на 25 метров. Все срубы – квадратные. Углы срезаны и завершаются заломами. Таким образом, образуется пирамидальная композиция.

Троицкий собор в г. Новомосковск Днепропетровской области Фото из открытых источников

Мавринский майдан

Расположен на окраине села Межирич Павлоградского района. На его территории есть остатки кургана из поверхностных слоев почвы времен скифов. Особый слой почвы, отстоявшись, позволял добывать необходимую для производства пороха селитру. Есть предположение, что этим занимались казаки. Некоторые исследователи считают, что это место играло роль обсерватории, капища или даже оборонительных валов.

Другие места Днепропетровской области

Казацкий Хутор Галушковка. Расположен в Царичанском районе. Хутор основали в конце ХVII века запорожские казаки. Сейчас здесь есть три усадьбы. В первой можно увидеть музей крестьянского быта и корчму. Здесь находятся предметы народного быта, казацкое оружие, пистоли, сабли. Во второй - расположена усадьба художника. Третья усадьба оборудована под мастерскую, где изготавливаются гончарные изделия. Теперь она на реконструкции.

Казацкий Хутор Галушковка в Днепропетровской области Фото из открытых источников

Страусиная ферма "Агро-Союз". Расположена в селе Майское. На территории можно взглянуть на мини-зоопарк с промышленными животными. Есть разнообразные экскурсии и рестораны, чтобы перекусить. Также здесь пытаются восстановить популяцию европейской лани и кабана.

Страусиная ферма "Агро-Союз" в селе Майское Днепропетровской области Фото из открытых источников

Томаковский кромлех. Расположен в селе мировое. Это недалеко от трассы Томаковка-Марганец. Кромлех – древнее сооружение позднего неолита или бронзового века. Оно имеет форму продолговатых камней, которые образуют круг. Именно их в 1920 г. изучал украинский историк Д. Яворницкий.

Никополь. В городе можно посмотреть на защитную дамбу-набережную Каховского водохранилища. Она простирается почти на 4 км. Была построена в ХХ веке.

Набережная-дамба в городе Никополь на Днепропетровщине Фото из открытых источников

Стоит и не забывать о Никопольском районе. Там можно увидеть памятник кошевому атаману Ивану Сирко и Борисовский целебный источник.

Напоминаем, что ранее выходил материал о Днепре, где можно прочитать о водопаде "Порог ревущий", крепости Кодак и уникальном Мерефо-Херсонском мосте.

Также есть материал о Тернопольской области, в котором рассказывается о крупнейшей православной святыне Волыни, дендропарке в Раю и дворцах, в которых жили известные семьи.