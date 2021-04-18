Нестабильное напряжение электросети: Кто должен возмещать убытки за поврежденную технику

Перепады напряжения Фото из открытых источников

Украинское законодательство предусматривает ряд условий, при которых убытки за поврежденную технику не выплачиваются

Перепады напряжения в электросети явление неприятное и может принести немало хлопот. Из-за значительных скачков напряжения может выйти из строя бытовая техника. Причин такой ситуации немало - как перегрузка сети самим потребителем так и проблемы со стороны электропоставщика.

В каких ситуациях потребители могут получить компенсации за поврежденное имущество, рассказываем подробнее.

Кто несет ответственность за перепады напряжения

Качество электрической энергии - это совокупность свойств электрической энергии в соответствии с установленными стандартами, которые определяют степень ее пригодности для использования по назначению.

Изменение напряжения не должно превышать ± 10% от величины номинального напряжения.

Взаимоотношения, возникающие во время купли-продажи электрической энергии между электропоставщиком и потребителем, а также их взаимоотношения с другими участниками розничного рынка электрической энергии, в том числе операторами системы распределения (ОСР), регулируются Правилами розничного рынка электрической энергии.

Согласно документу оператор системы обязан соблюдать показатели качества электроснабжения, которые характеризуют уровень надежности (непрерывности) электроснабжения, коммерческого качества предоставления услуг по распределению (передаче) электрической энергии, а также качества электрической энергии, перечень и значения которых утвержден регулятором.

В свою очередь поставщик электрической энергии обязан осуществлять компенсацию и (или) возмещение убытков потребителю в случае несоблюдения электропоставщиком показателей качества услуг, определенных договором и регулятором.

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Правила рассмотрения жалоб потребителей

Если вследствие получения некачественных услуг электроснабжения вышла из строя бытовая техника, потребитель имеет право получить компенсацию. Для этого нужно:

- подать заявление в облэнерго с фото / видео показаниями соседей о перепадах напряжения;

- получить акт технического обследования с определенной причиной выхода из строя техники в сервисном центре, а также квитанцию об оплаченной стоимости ремонтных работ;

- написать акт-претензию о добровольной компенсации стоимости испорченного бытового прибора в адрес облэнерго.

Методика возмещения убытков потребителям прописана в Кодексе систем распределения. Согласно документу, получив обращение от потребителя оператор системы распределения имеет право в двухдневный срок уточнить информацию относительно:

- точки распределения, несоблюдение показателей качества электроснабжения в которой привело к убыткам потребителя;

- ориентировочной даты и времени возникновения нарушения, которое привело к убыткам потребителя;

- перечня имущества потребителя, которое было повреждено или уничтожено вследствие несоблюдения показателей качества электроснабжения;

- суммы возмещения убытков, которая определяется в соответствии со стоимостью замены поврежденного имущества с учетом его износа или стоимости ремонта поврежденного имущества и других расходов, понесенных потребителем;

- подтверждение размера убытков (квитанции, чеки и т. п);

- в случае отсутствия данных по технологическим нарушениям в распределительных сетях в указанный потребителем период-документов, подтверждающих повреждение имущества вследствие перепада напряжения.

В общем, на рассмотрение обращения потребителей относительно возмещения убытков отведено 30 дней.

Кодексом предусмотрено, что ОСР обязан осуществлять возмещение убытков потребителю, причиненных вследствие несоблюдения показателей качества электроснабжения.

Убытки, возникшие вследствие несоблюдения показателей качества электроснабжения, не возмещаются, если OCP докажет, что они вызваны форс-мажорными обстоятельствами или возникли не по его вине, а по вине потребителя, в электрических сетях потребителя, за несоблюдение требований эксплуатации электроприборов, нарушение потребителем требований настоящего Кодекса.

В случае несогласия с результатами рассмотрения обращения о возмещении убытков потребитель может обжаловать решение в суде.

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При этом, ОСР обязан устранить причины несоблюдения показателей качества электрической энергии в течение 30 дней или 180 дней в случае необходимости проведения строительных работ или замены элементов сети.