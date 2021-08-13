Неповторимые и опасные: Топ-10 каньонов мира или где искать долины возрастом в миллионы лет

Ищем приключений в отдаленных уголках Африки, Америки и на Гавайских островах

Самый известный каньон Исландии Фото из открытых источников

Каньоны – это о скалах, тысячах гектаров территорий и отвесных реках. В них встречаются сотни уникальных видов животных и растений. И это лишь маленькая часть особенностей этих природных памятников.

Каньоны – самые интересные примеры эрозии. Некоторые из них формировались миллионы лет. И результат этого процесса стоит увидеть сегодня. Поэтому в какие места мира путешествовать, чтобы получить новые впечатления, читайте далее в нашем материале.

Гранд-Каньон

Также известен как Большой каньон. Расположен на плато Колорадо в штате Аризона. Долгое время оно находилось на дне моря. Каньон является одним из крупнейших в мире. В 1979 г. его включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Имеет длину 466 километров и глубину около 1600 м. В рамках этой достопримечательности река Колорадо течет со скоростью до 25 км/час.

Национальный парк Гранд-Каньон – одно из самых популярных мест отдыха в стране. Каждый год сюда приезжают более сотни тысяч путешественников, чтобы увидеть грандиозные обнажения горных пород возрастом около 3-х миллионов лет. В каньоне встречают преимущественно пустынные растения – агавы и испанский байонет. Среди животных попадаются олени, орлы и пумы.

Ярлунг Цангпо

Многие считают, что Гранд-Каньон в США является крупнейшим в мире. На самом деле это не так. Чтобы увидеть самый глубокий, нужно ехать в Китай. В историко-географическом районе Тибета расположен каньон Ярлунг Цангпо. Его глубина достигает более 5300 метров. Кроме того, он имеет длину около 500 км.

Долиной течет одноименная стремительная река. Несколько человек погибло во время попыток ее преодолеть. Маршрут по этому каньону чрезвычайно труден и опасен. Цивилизации здесь тоже долго не было – до 90-х годов правительство Китая запрещало путешествия туристам. Сегодня каньон доступен путешественникам.

Фиш-Ривер

Это каньон на юге Намибии. Он является крупнейшим в Африке. Имеет вид огромного оврага длиной около 160 км. Его глубина достигает 550 метров. В каньоне течет самая длинная река страны – Фиш-Ривер. Она разливается в конце лета. В остальные поры имеет форму цепи узких бассейнов. Обычно туристы путешествуют к горячим источникам Ай-Айс, которые можно найти внизу по течению реки.

Впрочем, большинство интересных мест расположены неподалеку от турбазы Хобас. Это одна из частей каньона, которая принадлежит пограничному парку Аи-Аис-Рихтерсвелд. Путешествовать сюда можно в любое время весной и летом. Туристам обычно предлагают туры на авто. Также есть возможность наблюдать за дикими животными и провести время в палатках.

Каньон Фиш-Ривер на юге Намибии в Африке Фото из открытых источников

Каньон реки Блайд

Расположен в провинции Мпумаланга, Южно-Африканская Республика. Имеет длину 26 километров. Это одно из самых популярных мест в стране для путешественников. Здесь вы увидите водовороты и водопады, скалы из песчаника и не только.

Каньон особенным делает животный мир. В нем обитают антилопы, крокодилы, гиппопотамы. Есть немало видов птиц. Вдоль реки сегодня проложено несколько туристических троп. Ехать сюда лучше на несколько дней.

Каньон реки Блайд в ЮАР Фото из открытых источников

Каньон Колка

Расположен на юге Перу, в 150 километрах к северо-западу от города Арекипа. В нем течет одноименная река. Глубина каньона достигает двух километров. Это делает его одним из самых глубоких каньонов в мире. Длина – около 70 км.

Каньон Колка – это живописная андийская долина. Здесь до сих пор обитают коренные жители инков – правящего клана народа кечуа, который когда-то создал великую централизованную империю. Также есть города испанских колониальных времен. Многие путешественники едут сюда, чтобы взглянуть на животный мир.

В долине встречаются гигантские колибри, чилийские фламинго, каракара и викуньи. Для туристов есть горячие источники вдоль всего каньона. Напоследок, можно посетить пещеры и увидеть руины поселений, которые существовали еще до прихода испанцев.

Каньон Сумидеро в Мексике

Расположен в 40 км от города Тустла-Гутьерес, столицы мексиканского штата Чиапас. Это один из самых красивых каньонов в мире. Его стены местами достигают высоты 1000 метров. Вдоль него течет река Грихалава. Она проходит Штаты Табаско и Чиапас, а затем впадает в Мексиканский залив. Ее длина около 480 километров.

Каньон имеет большое значение. Его силуэт изображен на гербе штата Чиапас. В Сумидеро можно увидеть около тридцати порогов, пять водопадов и пресноводные источники. Есть много небольших пещер и скальных образований. На берегах попадаются крокодилы и черепахи. Есть немало видов животных, которые находят под угрозой исчезновения.

Как выглядит Сумидеро в Мексике Фото из открытых источников

Вердонский каньон

Больше известен как Вердонское ущелье. Это один из самых удивительных речных каньонов Европы. Его можно увидеть на юго-востоке Франции. Глубина здесь местами достигает 700 метров. Длина всей природной достопримечательности – около 25 км. Самая интересная часть каньона расположена между коммунами Кастеллан и Мустье-Сент-Мари.

Это место пользуется популярностью у путешественников. Это обусловлено близостью к Французской Ривьере. В каньоне течет река Вердон. Поэтому здесь можно арендовать каяки или устраивать походы. Если вы путешествуете на авто, стоит воспользоваться путями D23 и D952.



Чаринский каньон

Расположен в Казахстане, в 180 км к востоку от Алматы. Вдоль него течет река Чарин. Каньон также входит в состав одноименного национального парка. Его возраст – около 12 миллионов лет. Высота скал – около 200-300 метров. Доехать сюда можно по Кульджинской трассе.

Особым каньон делает многообразие флоры и фауны. Здесь растет более 1500 видов растений. Семнадцать из них занесены в Красную книгу Казахстана. В каньоне попадаются тушканчики, лисы, каменные куницы. Стоит посетить ясеневую рощу, которую объявили памятником природы под эгидой ЮНЕСКО.

Чаринский каньон в Казахстане Фото из открытых источников

Каньон Фьядрарглйуфур

Оригинальное название – Fjaðrargljufur. Расположен в Исландии. Считается одним из самых красивых в регионе. Имеет длину всего 2 км. На некоторых участках достигает глубины 100 метров. Возраст каньона – около двух миллионов лет. В нем также течет река. Вдоль нее есть туристическая тропа.

Впрочем, туристов сюда привлекает не только природа. Эта местность окутана легендами о троллях. Кроме того, именно в каньоне Фьядрарглйуфур снимали один из эпизодов 8-го сезона сериала "Игра Престолов".

Каньон Ваймеа

Расположен на острове Кауаи, Гавайские острова, США. Название такое получил от реки, которая течет в долине. В переводе "Ваймеа" означает "красная вода". Такой цвет река получает после дождей благодаря эрозии почвы. Каньон существует уже около пяти миллионов лет.

Его длина – 16 километров, а глубина – более 1000 м. геологическое строение также является уникальным. Каньон образовался не только под воздействием эрозии, но и от катастрофического разрушения части вулкана.

Напоминаем, что ранее выходил материал об интересных местах Турции, в котором рассказывается о пещерах, скалах и долинах исторического региона Каппадокии.

Также есть материал об уникальных каньонах Украины, где можно прочитать о "Долине Дьявола" и других интересных памятниках природы.