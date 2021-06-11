Необычный туризм в Украине: Как попасть внутрь резиденций президента и почему это стоит сделать

От Мариинского дворца до "Синегоры" на Прикарпатье

Дом с химерами в Киеве Фото из открытых источников

Все мы хорошо знаем и слышали уже о местах, где проводят время украинские чиновники. Определенная их часть – это официальные здания, где принимают решения, а другая – для встречи высокопоставленных лиц, дипломатических приемов и тому подобное.

Но можно ли попасть прямехонько в такие места? На самом деле да. Кроме того, обычно такие здания имеют долгую историю и интересные легенды. В каких государственных резиденциях президента ждут гостей, читайте далее в нашем материале.

Мариинский дворец

Возведен в Киеве в 1750-1755 годах. Его создавали по образцу дворца архитектора Барфоломео Расстрелли для русского генерала-фельдмаршала Алексея Разумовского – фактического супруга императрицы Елизаветы Петровны. В 1744 она сама выбрала место для нового здания во время посещения Киева.

Постройкой Мариинского дворца руководил русский зодчий Иван Мичурин. Ему помогали известные архитекторы того времени П. Неелов и М. Васильев. Дворец построен в стиле барокко. Заметна четкая планировка, пышные формы и рустовка стен. Сооружение имеет праздничный и торжественный вид. Во время своего существования его неоднократно реконструировали. Дворец был царской резиденцией. Ранее в нем останавливалась российская императрица Екатерина II. Также здесь жил полководец Михаил Кутузов.

Мариинский дворец в Киеве Фото из открытых источников

Во время Второй мировой войны сооружение сильно пострадало, его восстановили во второй половине ХХ в. В это время закрепилось название "Мариинский". Теперь здесь проходят торжественные государственные события-приемы, вручение верительных грамот послами иностранных государств и встречи официальных делегаций. Экскурсии сюда проводят в пятницу, субботу и воскресенье. Они являются групповыми - организаторы собирают по 15 человек. Регистрироваться нужно на официальном сайте. Время – с 10 утра до 5 вечера. По состоянию на сегодня цена билета для взрослого – 150 грн, но уже со следующей недели она может измениться.

Адрес: ул. Михаила Грушевского, 5А.

Мариинский дворец Офис президента

Офис президента Украины

Неофициально известен как Банковая. Является одной из ячеек украинской политики и принятия важных решений. Расположен в Киеве. Здание ОП соорудили в 1936-1939 годах. Оно было нужно для штаба Киевского особого военного округа. Автором проекта стал украинский архитектор Сергей Григорьев. Его помощником был Борис Жежерин – создатель сооружения дворца-санатория "Конча-Заспа".

Здание возвели в стиле сталинского ампира. Некоторые источники указывают на то, что в нем соединены элементы украинского барокко с классическим стилем. Во внутреннем дворе есть столовая, прачечная, химчистка и несколько других помещений. С 2015 года экскурсии сюда проводили бесплатно. Они охватывали Администрацию президента, дом с химерами и особняк Аршавского. Чтобы попасть в эти здания, нужно было заполнять форму заранее. Информацию относительно ближайших экскурсий стоит уточнять.

Адрес: ул. Банковая, 11.

Здание Офиса Президента Украины Фото из открытых источников

Дом с химерами

Начали сооружать в 1902 году в Киеве. Архитектором выступил польский и украинский архитектор Владислав Городецкий. Он построил сооружение как доходный дом с жильем для своей семьи. Оно имеет форму куба. Самое интересное в нем – отделка фасадов. На них можно увидеть мотивы мифологических и мистических сюжетов. В стены вмурованы головы слонов, носорогов, крокодилов. Также есть морские чудовища на крыше. Довольно известен гигантский питон на углу здания.

Все эти скульптуры изготовил миланский архитектор Элио Саль по собственным эскизам Владислава Городецкого. Внутри есть несколько квартир на любой вкус: от 2-х до 9-ти комнат. Интерьер украшают работы известных художников. Можно увидеть огромные портреты князей Вишневецких и большую коллекцию гравюр ХVI в. На первом и втором этажах резиденции главы государства расположены служебные кабинеты работников Департамента по вопросам Государственного Протокола и Церемониала Офиса президента Украины. Насчет экскурсий сегодня тоже нужно уточнять.

Адрес: ул. Банковая, 10.

Дом с химерами на ул. Банковой, 10 Фото из открытых источников

Дом плачущей вдовы

Киевлянам это здание больше известно как особняк Аршавского. Это памятник архитектуры местного значения в стиле раннего модерна. Поэтическое название "Дом безутешной вдовы" здание получило из-за того, что его главный фасад венчает женская маска. Во время дождя по ее каменным щекам словно текут слезы. По преданию, этот дом когда-то принадлежал вдове. Но заказал дом купец Сергей Аршавский, который точно не бедствовал.

Особняк строили в начале ХХ века. Рядом с ним также создали комнаты для автомобилей, погреба и сад. Лепнина, люстры и несколько других элементов декора хорошо сохранились. После обретения Украиной независимости это одна из киевских резиденций президента. Здесь часто проводил время Леонид Кучма, останавливался Владимир Путин. Относительно экскурсий внутрь нужно уточнять на официальных сайтах.

Адрес: ул. Лютеранская, 23.

Особняк Аршавского в Киеве Фото из открытых источников

Особняк Зайцева

Расположен в Печерском районе столицы. Этот памятник архитектуры в стиле неоклассицизма возведен украинским архитектором русского происхождения В. Николаевым в 1897 году. Дом имеет один этаж, является прямоугольным в плане. На фасадах украшен гладкими пилястрами и рустовкой стен. Крыша четырехскатная. Долгое время особняк принадлежал семье известных в Киеве меценатов и бизнесменов Зайцевых.

Главный фасад имеет 11 окон. Можно увидеть псевдоризалиты, выступающие за плоскость стены. Лишь кое-где есть отделка в форме треугольных сандриков. До нашего времени сохранились двустворчатые парадные двери с фронтончиком. Другие фасады не имеют такого декора. В последние годы внутри работает столовая - преимущественно для госслужащих правительственного квартала. Внутрь зайти можно без помех.

Адрес: ул. Грушевского 20/1.

Особняк купца Зайцева Фото из открытых источников

Резиденция "Залесье"

Расположена вблизи с. Залесье Броварского района Киевской области. В то же время это охотничье-заповедное хозяйство. Его создали еще в 1957 году. В советское время здесь охотились такие известные деятели как Н. Хрущев, Л. Брежнев и Ф. Кастро. Территория єта уникальна, поскольку здесь обитает стадо зубров – из-за этого не стоит блуждать здесь в одиночку. Также можно увидеть тысячи оленей и зайцев, сотни ланей и кабанов. Попадаются и лоси.

Сейчас территория до сих пор является режимным объектом. Изменение статуса на национальный природный парк еще не произошло. Но ехать сюда поощряют. Туристам разрешают посетить гостевой дом и основную усадьбу, предлагают фотосессии, и тому подобное. О посещении сейчас надо договариваться заранее. Это можно сделать по телефонам на официальном сайте.

Адрес: с. Залесье Броварского района.

Резиденция "Залесье" в Киевской области Фото из открытых источников

Резиденция "Синегора"

Расположена в карпатском массиве Горганы, возле села Гуты на Прикарпатье. Является одной из наиболее известных резиденций. Значительную часть здесь занимают охотничьи угодья. Вся территория – 10 866 гектаров. На ней можно увидеть дворцы, отель, зверинец и коттеджи.

В лесу обитают олени, кабаны и косули. Более 10 лет назад завозили зубров. Впрочем, их давно уже никто не видел – скорее всего, отстреляли. Эта резиденция открыта для посетителей. Об экскурсии нужно договариваться заранее. Можно воспользоваться телефонами на официальном сайте.

Резиденция "Синегора" в Ивано-Франковской области Фото из открытых источников

Напоследок, не забывайте о бывшей резиденции экс-президента Виктора Януковича, которую сейчас можно посетить любому. В Пуще-Водицу и государственную дачу в Конча-Заспе попадать труднее. Это требует времени и усилий, ведь они также еще являются официальными резиденциями президента.

Напоминаем, что ранее выходил материал о заброшенных архитектурных шедеврах Украины, где рассказывается о Петровском кадетском корпусе, дворце Бесядецких и Пновском замке.

Также есть материал об известных имениях страны, где можно прочитать о дворце Лянцкоронских-Жевутских, Кривченском замке и других крепостях.