Необычный туризм: Чего искать в городах-привидениях Украины и живут ли там до сих пор люди

Не только Чернобыль - обзор заброшенных городов Черниговской, Черкасской и Кировоградской областей

Саркофаг над реакторами Чернобыльской АЭС в городе Припять Фото с открытых источников

В Украине 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая ядерная техногенная катастрофа века – авария на Чернобыльской АЭС. Плановое отключение 4-го реактора на 20 секунд привело к скачку напряжения в энергоблоке. Результатом этого стал тепловой взрыв.

Во время ликвидации трагедии 600 000 человек получили высокие дозы радиации. Почти 50 тысяч жителей города Припяти в 5 км от электростанции эвакуировали. Большинство так и не вернулось. Сегодня Припять город-призрак. Каков он теперь и есть ли другие безлюдные места в Украине, читайте далее в нашем материале.

Припять

В ночь с 25 на 26 апреля в городе Припять, в 111 км от столицы, прогремело два взрыва. Они разрушили реактор Чернобыльской АЭС до основания. Одновременно возник пожар. Более 30 очагов тушили до утра. Для этого привлекли специальную и вертолетную технику, а также военных.

На годы после катастрофы местность покинули. Зона в 30 километров стала недоступной для всех, кроме военных и некоторых работников станции. АЭС закрыли в 2000 году. Чтобы остановить распространение радиации, над четвертым реактором построили саркофаг. Он постоянно разрушался. С 2010 года сооружают новый. На проект выделили 2,1 миллиарда евро.

Город Припять find-way.com.ua

Сегодня сюда регулярно проводят официальные экскурсии. Подобные туры организовывают партнеры Музея Чернобыля на Контрактовой площади в Киеве. Также есть много "нелегалов", которых называют сталкерами. Они попадают в город неофициально еще с 2008 года. Именно эти сталкеры знают больше всего о Зоне отчуждения и постоянно рискуют, минуя колючую проволоку, полицию и военных. И это неудивительно, ведь в Припяти есть немало интересных мест.

Самой популярной туристической локацией является парк аттракционов. Колесо, на котором никто никогда не катался, стало символом города. Заброшенные качели и аллеи подчеркивают контраст между прошлым и настоящим. Также туристов привлекает бассейн "Лазурный". Он был наименее загрязненным местом даже после выброса радиации.

Парк аттракционов в Припяти find-way.com.ua

Обычно путешественникам предлагают посетить Припятскую больницу. Именно в это место попадали первые пострадавшие от ликвидации катастрофы. Палаты здесь словно взяты из постапокалиптических фильмов ужасов, где разбросаны шприцы, ампулы, кровати. Вместе с Рыжим лесом, где деревья приняли на себя мощный удар радиации и получили оранжевый цвет, а также радиолокационной станцией "Дуга-1" эти локации ежегодно притягивают к себе все больше туристов.

В последнее время Припять, как и зона, становится все популярнее. Сериал от НВО 2019 года о Чернобыле подогрел интерес еще больше. А министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в 2020 году сделал заявление о том, что развитие Зоны отчуждения – одна из важных задач для МКИП и Государственного агентства туризма.

Радиолокационная станция " Дуга-1" Фото из открытых источников

Полесское

В 50 километрах от Припяти расположен город Полесский. Когда-то его называли Хабне и Кагановичи Первые. С 7 марта 1923 года по 17 ноября 1993 г. оно было центром Полесского района. Здесь функционировало несколько предприятий, где производили ткани, мебель и продукты.

После аварии на Чернобыльской АЭС Полесское стало местом, куда эвакуировали часть людей из Припяти. Впрочем, впоследствии все покинули его из-за высокого уровня радиации. По состоянию на 1993 год здесь проживало около 12 тысяч жителей. В 1996 город лишили статуса райцентра, а в 1999 сняли с учета как населенный пункт. Официально он перестало существовать.

Но иногда сюда приезжают гости. По специальным пропускам местные приходят на кладбище, чтобы помянуть родных. Вдоль города разрушенные здания, разбитые стекла, обломки кирпича. В некоторых местах встречают даже жителей. Есть и колодец, где можно напиться воды.

Одна из многоэтажек в Полесском Фото из открытых источников

Любеч-1

Город тоже расположен в 50 км от Чернобыля. Его история начинается с 1960-х годов ХХ века. В Советском Союзе разработали проект строительства радиолокационных станций, который назывался "Дуга". Одну соорудили на объекте "Чернобыль-2". Это был первый радиолокатор "Дуга-1". К процессу привлекали лучших инженеров, программистов и ученых.

Второй частью стал объект Чернобыль-2 на Черниговщине. Любеч-1 был секретным военным городом. Здесь построили "Дугу-2". Сейчас в интернете иногда можно увидеть информацию о том, что этот проект был в разы дороже, чем строительство Чернобыльской АЭС, но точных цифр нет.

После катастрофы 1986 года радиолокатор перестал работать. Впоследствии его вообще демонтировали. Сейчас в городе можно встретить заброшенные здания, столовую для военных и стелы с коммунистическими лозунгами.

Чтобы попасть сюда, разрешение не нужно, ведь Любеч-1 не входит в Зону отчуждения.

Одна из многоэтажек в Полесском yarejka.livejournal.com

Орбита

Чернобыль – проект, который предоставил электроэнергию миллионам жителей бывшей УССР. Но он стал причиной упадка другого. Под Чигирином на Черкасщине лес ведет к нереализованной мечте – атомной станции и городу энергетиков на 20 тысяч жителей. Об этом напоминает недостроенный реактор в виде довольно высокой кирпичной трубы.

Город Орбита – место, расположенное в лесу. В нем до сих пор живут люди. По состоянию на 2015 год – примерно 200 человек. Есть и многоэтажки. Живут преимущественно пенсионеры. Большинство домов давно уже выставили на продажу. Цена невысокая – от 1000 долларов.

Вода и газ у жителей есть. Более того, есть даже магазинчик, но путешественники вряд ли найдут его без помощи местных. В целом местность - одна из лучших локаций для индустриального туризма. Она имеет определенное сходство с Чернобылем.

Как выглядит город Орбита yarejka.livejournal.com

Город Сахароваров

Это городок, который расположен на Кировоградщине. Здесь был один из крупнейших сахарных заводов в СССР. Сахароваров построили специально для работников и их семей. Раньше здесь проживало где-то 6 тысяч человек. Работали другие предприятия.

В 2000-х завод закрыли, а люди начали покидать город. Сейчас здесь проживает около сотни жителей. Города нет на картах, а потому вас приведет в соседнее село Липняжки. Уже оттуда будут видны многоэтажки. Если идти к ним, то вы найдете целые микрорайоны заброшенных домов. В подъездах нет лестниц, перил, а в квартирах беспорядок. В то же время внутри много пространства: большие кухни, балконы и тому подобное. Но о том, что в них давно никто не был, напоминают ободранные обои, хлам и паутина.

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Сейчас здесь живет немного людей. Сегодня местность не производит впечатление того, что ранее здесь функционировал сахарный завод, который занимал третье место в СССР по объемам производства.

Жительница города сахароваров Фото из открытых источников

Трускавец

Трускавец не является городом-призраком. Но в 2019 году СМИ облетела новость, где его сравнивали с Чернобылем. И не зря. Верхняя часть Трускавца уже давно не похожа на лучший курорт в Украине. Туристов и горожан тоже давно не было.

Здесь не работают почти все санатории, магазины и аптеки закрыты. Даже в теплое время года людей не встретишь. Фонтаны не включают, а трава не скошена. В некоторых местах она достигает пояса взрослому человеку. Лестницы, заборы, лавочки, - все заброшено.

Верхняя часть в городе Трускавец Фото из открытых источников

И это не все локации города-призраков и заброшенных населенных пунктов. Если вас интересует такой тип туризма, то можно посетить квартал в городе Долинская Кировоградской области, село Барвиновка Черниговской области, где зарегистрирован только один человек или с. Буркут в самом центре Украинских Карпат.

К слову, у нас есть материал об интересных гастрономических маршрутах по Закарпатью и Одесской области, где можно посетить винодельни и сыроварни и места, где можно поесть вкусно.

Напоминаем, что у нас есть материал, где мы рассказали о живописных местах недалеко от столицы: Киевское водохранилище, "Добропарк", где растут миллионы цветов, а также самую большую пещеру Геонавт на Киевщине.