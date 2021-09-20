"Ненавижу себя, но хочу причинить боль всем": Что известно о стрельбе в Пермском университете сейчас

В результате стрельбы погибло, по меньшей мере, 8 человек

Трагедия в Пермском университете 59.ru

Сегодня неспокойно было в Пермском государственном университете - там мужчина устроил стрельбу в одном из корпусов учебного заведения. Не обошлось без жертв.

О подробностях трагедии, вероятном нападавшем и аналогичных случаях в других учебных заведениях рассказываем подробнее

Что случилось в Пермском университете

В понедельник утром мужчина открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета.

"Неизвестный вошел в здание университета и открыл огонь из огнестрельного оружия. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые ученики выпрыгнули из окон", - сообщили СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Очевидцы рассказали, что видели мужчину в военной форме, который стрелял из автомата. А в пресс-службе университета сообщили, что стрельба велась из травматического оружия.

Студенты и преподаватели закрывались в аудиториях, некоторые выпрыгивали из окон.

В Telegram-канале самого университета призвали студентов и преподавателей оставаться в аудиториях и закрыться изнутри. Тех, кто находился на территории кампуса, призвали покинуть ее. Информация появилась около 10:00 (по Киеву).

На сегодня все занятия в университете отменили.

Фото из открытых источников

Пока неизвестно, как именно нейтрализовали нападавшего - по одной версии его задержали, по другой - ликвидировали. Однако, опасность миновала и студентов начали отпускать домой. В Следственном комитете России отметили, что при задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен.

Точное количество пострадавших неизвестно. По данным СМИ со ссылкой на различные источники, в результате трагедии были ранены 20 человек, погибло 8 человек, среди которых, вероятно, один из охранников университета.

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Что известно о нападающем

По данным СМИ, стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров. Нашли в соцсетях пост человека, который, вероятно, открыл стрельбу в университете. Запись появилась незадолго до начала стрельбы. В нем он рассказал о причинах и подготовке к стрельбе. Также он опубликовал фотографию, на которой он держит в руках дробовик. Позже администрация социальной сети заблокировала его страницу.

Также в заметке стрелок рассказал, как собирался устроить стрельбу. В посте говорится: "Произошедшее не является терактом (по крайней мере с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен. Никто не знал о том, что я собирался предпринять, все действия я проводил самостоятельно", - написал он.

В его записке есть такие слова: "Я ненавижу себя, но я хочу причинить боль всем, кто встанет на моем пути".

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Расследование трагедии

По факту стрельбы в университете было открыто уголовное дело (ч. 2 ст. 105 УК РФ - Убийство).

В Следственном комитете РФ сообщили: "Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следователями собираются материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также на место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России для оказания практической помощи в расследовании".

Глава правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с трагическими событиями в вузе.

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Стрельба в других учебных заведениях

Трагедия, которая произошла в Пермском университете - не первая, даже в этом году. Нападения в учебных заведениях случаются как в России, так и в других странах.

Например, 11 мая этого года стрельба произошла в школе №175 российского города Казани. Погибло по меньшей мере 11 человек, пострадало - 32 человека. Двое из погибших в казанской школе разбились, выпрыгнув из окна. В школе было два стрелка. Одного задержали сразу, а второго, по данным СМИ, позже ликвидировали. Он якобы удерживал 6-7 человек в здании школы.

2 ноября 2020 года в столице Афганистана, Кабуле, произошла стрельба, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек, а еще 40 - получили огнестрельные ранения. Перед началом иранской книжной выставки в помещение университета забежало трое нападавших с оружием и открыли огонь по студентам.