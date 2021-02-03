Неизвестный центр Украины: Как Елисаветград превратился в Кропивницкий и что здесь искать туристам

История от древней крепости до современного города, первый театр в Украине и тысячи цветов в дендропарке

Кропивницкий музыкально-драматический театр им. М. Л. Кропивницкого Фото из открытых источников

Кропивницкий – город, который является географическим центром Украины. Он расположен между Днепром и Бугом и имеет запутанную историю. С его названием постоянно что-то происходит, а отзывов путешественников о нем в интернете совсем мало.

Поисковые запросы выдают немного выдающихся мест, и это наталкивает на мысль, что здесь нечего посмотреть. Но действительно ли так? О городе, где родился профессиональный украинский театр, в котором расположено немало музеев и памятников архитектуры, читайте далее в нашем материале.

История города

Кропивницкий был основан на обоих берегах реки Ингул. Он берет свое начало от крепости, которую заложили по приказу российской императрицы Елизаветы Петровны в 1754 году, чтобы обороняться от нападений крымских татар. Укрепление имело форму шестиугольника и было окружено валами и глубоким рвом. На стенах крепости стояли пушки. Гарнизон насчитывал до тысячи человек.

Вблизи него возникла слобода. В 1775 году она получила статус города с названием Елисаветград. Выгодное расположение позволяло расти и развивать торговлю. В конце ХVIII в. здесь проводили большие ярмарки, где продавали зерно, шерсть и скот. 10 июля 1798 года произошел пожар, уничтоживший большое количество документов административных учреждений и церковных книг. Следующие 50 лет после него остаются предметом дискуссий между историками.

Кропивницкий с высоты птичьего полета Фото из открытых источников

Доступные источники свидетельствуют о том, что в начале 1860-х годов Елисаветград имел 21 улицу и 39 городских и частных садов. В XIX веке его называли маленьким Парижем, как и Черновцы сегодня. В 1869-м в город проложили железную дорогу от Одессы и Кременчуга. Позже начинает работать историко-географический музей. Его открыл археолог и фольклорист В. Ястребов в 1883 году.

В 1882 г. в городе начинает действовать первая украинская труппа под руководством М. Кропивницкого, в которую входили И. Карпенко-Карый, М. Садовский, П. Саксаганский. Весомую роль в развитии хореографического искусства и музыки играет школа Густава Нейгауза.

Первоначальный вид театра М. Кропивницкого Фото из открытых источников

В конце ХХ века в Елисаветграде действует 10 православных храмов и 40 учебных заведений. Во время Украинской революции власть в городе менялась, но 24 января 1920 года ее захватили большевики. В советский период открывают разнообразные заводы и фабрики. в 1924-1934 город назывался Зиновьевском, 1934-1939 – Кировым, с 1939 – Кировоградом, а с 2016 по сегодня – Кропивницким.

Сегодня это областной центр с населением около 300 тысяч жителей, а также зданиями различных архитектурных стилей и музеями.

Набережная реки Ингул Фото из открытых источников

Топ самых интересных достопримечательностей

Кропивницкий музыкально-драматический театр им. М. Л. Кропивницкого. Это первый украинский профессиональный театр, который построен в 1867 году за собственные средства полковника Георгия Трамбицкого. Официальной датой его основания считается 1882 г., когда прошел первый спектакль "Наталка Полтавка" под руководством Марка Кропивницкого. В роли Наталки выступала Мария Заньковецкая.

Здание претерпевало изменения, неудачно ремонтировалось. Лишь к 130-летию восстановили 5000 квадратных метров лепнины и вернули первоначальную красоту. Сегодня это архитектурный шедевр Кропивницкого.

Адрес: ул. Архитектора Паученко, 4.

Концертный зал первого в Украине профессионального театра Фото из открытых источников

Крепость Святой Елисаветы. Ее оборонительные валы стали основой города Кропивницкий. По состоянию на сегодня лишь частично сохранились казармы, где в конце XVIII располагался полк генерала М. Кутузова. В основе герба города лежат контуры крепости.

Адрес: ул. Ушакова, 1.

Крепость Святой Елисаветы Фото из открытых источников

Улица Архитектора Паученко (раньше Дворцовая). Главная пешеходная улица города, где многие дома являются памятниками архитектуры. Самые известные - отель "Версаль" и современное здание управления СБУ. Также здесь немало кафе и, несмотря на большое количество людей, всегда спокойно.

Один из домов улицы Архитектора Паученка Фото из открытых источников

Кропивницкий дендропарк. Имеет 20 аттракционов. Это памятник садово-паркового искусства площадью в 44,2 гектара. В нем есть концертный зал, где проходят спектакли для гостей, даже в зимний сезон. Туристы со всей страны приезжают сюда, чтобы увидеть более 500 000 тюльпанов.

Адрес: ул. Евгения Тельнова, 28.

Кропивницкий дендропарк Фото из открытых источников

Музей Генриха Нейгауза. Расположенный в здании городской музыкальной школы №1. Ее руководителем был композитор Юлий Мейтус. Музей при ней создали в 1981 году. Сначала для экспонатов выделили только одну комнату. Впоследствии добавили другие.

Сегодня здесь хранят материалы, которые связаны с жизнью и творчеством общественного деятеля и пианиста Генриха Нейгауза. В 1990 году музей получил звание народного. Каждый год там проводят музыкальные встречи.

Адрес: ул. Виктора Чмиленко, 65.

Музей Генриха Нейгауза Фото из открытых источников

Большая хоральная синагога. Построен в 1895-1897 годах на средства местной еврейской общины. В этот период она получила статус хоральной (главной). Это образец архитектуры мавританского стиля. Фасад здания украшен ризалитами.

В советский период здесь проводили киносеансы клуба Калинина. Сегодня в помещении работает Народный еврейский театр и музей "Евреи Елисаветграда".

Адрес: ул. Виктора Чмиленко, 90/40

Большая хоральная синагога Фото из открытых источников

Греческая церковь. Сейчас это Кафедральный собор Богородицы, который принимает прихожан. Сначала на его месте был деревянный храм, который сгорел. В 1898 году на средства греческой общины здесь возвели новое сооружение – каменную церковь с колокольней. Туристы могут увидеть много древних икон и метрические книги с записями, которые восходят к 1792 году.

Греческая церковь Фото из открытых источников

Заповедник-музей "Хутор Надежда". Создан на территории усадьбы, которая принадлежала выдающемуся драматургу и деятелю И. Карпенко-Карому (настоящая фамилия Тобилевич). Она была заложена его отцом, семья вела здесь свое хозяйство.

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Также здесь жили Николай Садовский, талантливые художники М. Старицкий, М. Заньковецкая, П. Саксаганский. В комплексы усадьбу входит родительский дом, мемориальный дом, парк на 11 гектаров и пруд. На территории заповедника постоянно проводят театральные праздники "Сентябрьские самоцветы". Всего здесь около 2 тысяч экспонатов, на которые ежегодно приезжают посмотреть более 4 тысяч гостей из разных уголков Украины. Работает с 8 утра до 8 вечера.

Заповедник-музей " Хутор Надежда" Фото из открытых источников

Адрес: с. Николаевка, 25 км от города.

Где еще можно прогуляться:

набережная реки Ингул – живописное место, где открывается вид на многоэтажки с одной стороны моста, а на старинную архитектуру – с другой;

комплекс военного городка – расположен на улице Кавалерийской, 1, где ранее проживали российские военные; здесь есть Ковалевский парк;

Покровская церковь – памятник XIX века на улице Юрия Олифиренко, 14, которую проектировал русский архитектор Константин Тон, внутри сохранились росписи еще того времени

Кропивницкий имеет гораздо больше достопримечательностей, не только архитектуры, но и садово-паркового искусства. Туристов также ждут разные музеи: от художественной тематики до исторической. Это город, который стоит посетить.

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