Неизвестный центр Украины: Как Елисаветград превратился в Кропивницкий и что здесь искать туристам
История от древней крепости до современного города, первый театр в Украине и тысячи цветов в дендропарке
Кропивницкий – город, который является географическим центром Украины. Он расположен между Днепром и Бугом и имеет запутанную историю. С его названием постоянно что-то происходит, а отзывов путешественников о нем в интернете совсем мало.
Поисковые запросы выдают немного выдающихся мест, и это наталкивает на мысль, что здесь нечего посмотреть. Но действительно ли так? О городе, где родился профессиональный украинский театр, в котором расположено немало музеев и памятников архитектуры, читайте далее в нашем материале.
История города
Кропивницкий был основан на обоих берегах реки Ингул. Он берет свое начало от крепости, которую заложили по приказу российской императрицы Елизаветы Петровны в 1754 году, чтобы обороняться от нападений крымских татар. Укрепление имело форму шестиугольника и было окружено валами и глубоким рвом. На стенах крепости стояли пушки. Гарнизон насчитывал до тысячи человек.
Вблизи него возникла слобода. В 1775 году она получила статус города с названием Елисаветград. Выгодное расположение позволяло расти и развивать торговлю. В конце ХVIII в. здесь проводили большие ярмарки, где продавали зерно, шерсть и скот. 10 июля 1798 года произошел пожар, уничтоживший большое количество документов административных учреждений и церковных книг. Следующие 50 лет после него остаются предметом дискуссий между историками.
Доступные источники свидетельствуют о том, что в начале 1860-х годов Елисаветград имел 21 улицу и 39 городских и частных садов. В XIX веке его называли маленьким Парижем, как и Черновцы сегодня. В 1869-м в город проложили железную дорогу от Одессы и Кременчуга. Позже начинает работать историко-географический музей. Его открыл археолог и фольклорист В. Ястребов в 1883 году.
В 1882 г. в городе начинает действовать первая украинская труппа под руководством М. Кропивницкого, в которую входили И. Карпенко-Карый, М. Садовский, П. Саксаганский. Весомую роль в развитии хореографического искусства и музыки играет школа Густава Нейгауза.
В конце ХХ века в Елисаветграде действует 10 православных храмов и 40 учебных заведений. Во время Украинской революции власть в городе менялась, но 24 января 1920 года ее захватили большевики. В советский период открывают разнообразные заводы и фабрики. в 1924-1934 город назывался Зиновьевском, 1934-1939 – Кировым, с 1939 – Кировоградом, а с 2016 по сегодня – Кропивницким.
Сегодня это областной центр с населением около 300 тысяч жителей, а также зданиями различных архитектурных стилей и музеями.
Топ самых интересных достопримечательностей
Кропивницкий музыкально-драматический театр им. М. Л. Кропивницкого. Это первый украинский профессиональный театр, который построен в 1867 году за собственные средства полковника Георгия Трамбицкого. Официальной датой его основания считается 1882 г., когда прошел первый спектакль "Наталка Полтавка" под руководством Марка Кропивницкого. В роли Наталки выступала Мария Заньковецкая.
Здание претерпевало изменения, неудачно ремонтировалось. Лишь к 130-летию восстановили 5000 квадратных метров лепнины и вернули первоначальную красоту. Сегодня это архитектурный шедевр Кропивницкого.
Адрес: ул. Архитектора Паученко, 4.
Крепость Святой Елисаветы. Ее оборонительные валы стали основой города Кропивницкий. По состоянию на сегодня лишь частично сохранились казармы, где в конце XVIII располагался полк генерала М. Кутузова. В основе герба города лежат контуры крепости.
Адрес: ул. Ушакова, 1.
Улица Архитектора Паученко (раньше Дворцовая). Главная пешеходная улица города, где многие дома являются памятниками архитектуры. Самые известные - отель "Версаль" и современное здание управления СБУ. Также здесь немало кафе и, несмотря на большое количество людей, всегда спокойно.
Кропивницкий дендропарк. Имеет 20 аттракционов. Это памятник садово-паркового искусства площадью в 44,2 гектара. В нем есть концертный зал, где проходят спектакли для гостей, даже в зимний сезон. Туристы со всей страны приезжают сюда, чтобы увидеть более 500 000 тюльпанов.
Адрес: ул. Евгения Тельнова, 28.
Музей Генриха Нейгауза. Расположенный в здании городской музыкальной школы №1. Ее руководителем был композитор Юлий Мейтус. Музей при ней создали в 1981 году. Сначала для экспонатов выделили только одну комнату. Впоследствии добавили другие.
Сегодня здесь хранят материалы, которые связаны с жизнью и творчеством общественного деятеля и пианиста Генриха Нейгауза. В 1990 году музей получил звание народного. Каждый год там проводят музыкальные встречи.
Адрес: ул. Виктора Чмиленко, 65.
Большая хоральная синагога. Построен в 1895-1897 годах на средства местной еврейской общины. В этот период она получила статус хоральной (главной). Это образец архитектуры мавританского стиля. Фасад здания украшен ризалитами.
В советский период здесь проводили киносеансы клуба Калинина. Сегодня в помещении работает Народный еврейский театр и музей "Евреи Елисаветграда".
Адрес: ул. Виктора Чмиленко, 90/40
Греческая церковь. Сейчас это Кафедральный собор Богородицы, который принимает прихожан. Сначала на его месте был деревянный храм, который сгорел. В 1898 году на средства греческой общины здесь возвели новое сооружение – каменную церковь с колокольней. Туристы могут увидеть много древних икон и метрические книги с записями, которые восходят к 1792 году.
Заповедник-музей "Хутор Надежда". Создан на территории усадьбы, которая принадлежала выдающемуся драматургу и деятелю И. Карпенко-Карому (настоящая фамилия Тобилевич). Она была заложена его отцом, семья вела здесь свое хозяйство.
Также здесь жили Николай Садовский, талантливые художники М. Старицкий, М. Заньковецкая, П. Саксаганский. В комплексы усадьбу входит родительский дом, мемориальный дом, парк на 11 гектаров и пруд. На территории заповедника постоянно проводят театральные праздники "Сентябрьские самоцветы". Всего здесь около 2 тысяч экспонатов, на которые ежегодно приезжают посмотреть более 4 тысяч гостей из разных уголков Украины. Работает с 8 утра до 8 вечера.
Адрес: с. Николаевка, 25 км от города.
Где еще можно прогуляться:
- набережная реки Ингул – живописное место, где открывается вид на многоэтажки с одной стороны моста, а на старинную архитектуру – с другой;
- комплекс военного городка – расположен на улице Кавалерийской, 1, где ранее проживали российские военные; здесь есть Ковалевский парк;
- Покровская церковь – памятник XIX века на улице Юрия Олифиренко, 14, которую проектировал русский архитектор Константин Тон, внутри сохранились росписи еще того времени
Кропивницкий имеет гораздо больше достопримечательностей, не только архитектуры, но и садово-паркового искусства. Туристов также ждут разные музеи: от художественной тематики до исторической. Это город, который стоит посетить.
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