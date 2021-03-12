Неизвестная Полтавская область: Путешествуем к пирамидам и таинственным подземельям

Столица гончарства в Опошне, город-курорт Миргород и где искать 600-летние дубы

Пирамида-усыпальница Закревских в Полтавской области Фото из открытых источников

Полтава – город Центральной Украины в 330 км от столицы. Он славится своими клецками, которые уже давно стали туристическим магнитом для всех. Здесь можно гулять по паркам, увидеть необычный памятник свинье и изучать историю с помощью музеев.

Но не только облцентр известен своими достопримечательностями. На территории Полтавской области можно встретить все: пирамиды, подземелья, триумфальные арки. Поэтому, куда поехать за новыми впечатлениями, читайте дальше в нашем материале.

Топ достопримечательностей

Национальный музей-заповедник украинского гончарства. Расположен в 48 км от Полтавы в пгт Опошня. Его основали 11 марта 1986 года по поручению Совета Министров Украины. Сегодня заведение является всеукраинским центром исследования, сохранения и популяризации гончарского достояния.

Здесь можно посмотреть на крупнейшую в стране коллекцию произведений народных художников-керамистов и мастеров-гончаров. Фонд музея насчитывает около 55000 экспонатов из всех историко-этнографических регионов и ведущих школ.

Адрес: ул. Партизанская, 102, пгт Опошня.

Экспонаты музея гончарства в Опошне Фото из открытых источников

Музей украинской свадьбы. Расположен в с. Великие Будища неподалеку известной Диканьки. Открыт в 2008 году. На экспонаты можно посмотреть в сельском доме культуры. Здесь хранятся предметы быта, мебель, рубашки и вышитые полотенца, которым уже более 50 лет. Также можно посмотреть на сундук невесты. В заведении организуют свадьбы по старым местным обрядам и обычаям вместе со свадебными песнями.

Адрес: с. Великие Будища Гадячского района (трасса Полтава – Гадяч).

Музей свадьбы на Полтавщине Фото из открытых источников

Парк "Кочубеевские дубы". Расположен в пгт Диканька Полтавской области. Сегодня в нем растут лишь 4 дуба. По разным подсчетам они имеют возраст примерно в 600-800 лет. Это памятник природы местного значения.

Кто посадил кочубеевские дубы сегодня точно никто не знает. Говорят, что аллею вообще не создавали. По первой версии Кочубеи лишь прорубили ровные просеки по обе стороны от деревьев для проезда. По другой – дубы посадили полтавский полковник Иван Искра и его друг – генеральный судья Василий Кочубей – еще до Полтавской битвы 1709 года.

Славу "Кочубеевским дубам" принесла история любви. По народным преданиям возле них гетман И. Мазепа встречался со своей крестницей Матроной Васильевной Кочубей. Разница в возрасте между ними достигала 50 лет. Оба тайно переписывались. После загадочных встреч девушка сбежала от отца. Кочубей вроде бы ради мести рассказал Петру I о заговоре И. Мазепы со шведским королем об отрыве Украины от России, но тот не поверил. Отца и его друга казнили.

Адрес: ул. Ленина, 66, пгт Диканька.

Парк " Кочубеевские дубы в Диканьке" find-way.com.ua

Триумфальная арка. Это уникальный исторический объект. Его построили в 1820 году в честь приезда русского императора Александра І. Средства на строительство выделил Виктор Кочубей. Арка посвящена победе над войсками Наполеона. Раньше ворота были парадным въездом во дворец Кочубеев, который разрушили. Сегодня на этой территории сохранилась сиреневая роща. По легенде она лечила дочь Виктора от туберкулеза.

Адрес: пгт Диканька, почти при въезде в поселение.

Триумфальная арка в Диканьке Фото из открытых источников

Гора Пивиха. Расположена неподалеку пгт Градижск – на берегу Кременчугского водохранилища. Это довольно опасное место на высоте 169 м для отдыха летом. Здесь ландшафт похож на Крымский. Вместо скал – насыпи глины и песка с деревьями и травой. Каждый год вода все это размывает. Гора становится меньше где-то на 7 метров за 365 дней.

Многочисленные оползни являются достаточно опасными для туристов. Поэтому не стоит ставить палатки у подножия горы. Лучше подниматься до самой вершины. На горе можно увидеть остатки старой церкви.

Адрес: пгт Градижск Глобинского района.

Парк " Кочубеевские дубы в Диканьке" Фото из открытых источников

Усадьба-музей Н. Гоголя. Расположена в с. Гоголево Полтавской области. Здесь вас ждет одноэтажный дом с четырьмя деревянными колоннами и флигелем, в которых провел свое детство выдающийся писатель Н. В. Гоголь.

Теперь это национальный музей-заповедник. Он является частью туристско-рекреационного кластера "Гоголевские места в Полтавской области". Музей имеет площадь более 30 гектаров. Он охватывает двор, пруды, парк-сад с малыми архитектурными формами. Вся территория комплекса и экспозиция в родительском доме дает представление о творчестве и жизни Н. Гоголя.

Адрес: с. Гоголево Великобагачанского района.

Усадьба-музей Гоголя в с. Гоголево Фото из открытых источников

Спасо-Преображенская церковь. Построена в XVIII веке. Это образец церковной архитектуры того времени. Ее воздвиг миргородский полковник Даниил Апостол, когда получил гетманскую булаву. В 1727 году он заложил девятидельный храм. В последние годы жизни гетман следил за его развитием. Процесс закончили в 1734 году. Гетман умер, а храм стал усыпальницей.

Спасо-преображенская церковь предстала в стиле украинского барокко. Лучше всего это отобразилось в настенной лепнине. До 1800 года храм был девятибанным. Когда попала молния, осталось всего пять бань. Важнейшим элементом церкви является иконостас. Он демонстрирует развитие церковного искусства 30-40-х годов XVIII века. Деревянный иконостас размером 17 на 20 метров является жемчужиной храма.

9 апреля 1809 года здесь окрестили Николая Гоголя. Предполагают, что именно это историческое событие сохранило церковь от разрушения в советский период. Ее закрывали дважды – в 1937 и 1960 годах. Богослужения возобновились в 1992 г.

Адрес: пгт Великие Сорочинцы Миргородского района.

Спасо-Преображенский собор в Великих Сорочинцах find-way.com.ua

Дворец гетмана Даниила Апостола. Расположен в пгт Большие Сорочинцы. До наших времен не сохранился. Никаких изображений и упоминаний тоже нет. Сегодня есть возможность посетить только подземелья дворца. Оно имеет форму погреба. Во времена гетмана в нем хранились продукты и напитки.

Адрес: пгт Большие Сорочинцы.

Подземелье под дворцом гетмана Даниила Апостола Фото из открытых источников

Миргород. Это город, в котором расположены семь курортов с парковыми зонами и набережная реки Псел. По главной улице, которая названа в честь Н. Гоголя, можно дойти до памятника создателя "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Рядом будет "миргородская лужа". Это достопримечательность, которая на самом деле является прудом, где плавают лебеди и утки. Возле нее туристы смогут увидеть всех героев, описанных в произведениях Н. Гоголя: Пацюка, Солоху, и других. В городе также стоит посетить Успенскую церковь – старейшее здание в городе.

Адрес: г. Миргород (удобно ехать поездом ІС+ Киев – Харьков или автобусом от Полтавы).

Скульптуры возле известной " Миргородской лужи" Фото из открытых источников

Пирамида-усыпальница Закревских. Расположена в с. Берёзовая Рудка Полтавской области. Она имеет форму египетской пирамиды. Ее построил юрист Игнат Закревский в конце XIX века. Он был членом масонской ложи и увлекался египетской культурой. На сооружении можно было увидеть языческие символы в сочетании с православными.

Вход в часовню украсили статуей богини Исиды, на портике висел православный крест. Внутри можно было увидеть алтарь. Пирамида является одним из трех сооружений такого типа в Украине. В советские времена памятка сильно обветшала. Сегодня у нее плохое состояние. В селе также стоит посетить усадьбу Закревских.

Адрес: с. Берёзовая Рудка Пирятинского района.

Пирамида-усыпальница Закревских на Полтавщине find-way.com.ua

Куда еще можно поехать на Полтавщине:

Голубые озёра. Расположены в с. Собковка Новосанжарского района. Почему вода имеет голубой цвет неизвестно, но немало туристов приезжают сюда из года в год, чтобы подышать свежим воздухом и отдохнуть на белом песке.

Голубое озеро В С. Собковка Полтавской области Фото из открытых источников

Имение Муравьевых-Апостолов. В с. Хомутец Полтавской области также называют усадьбой декабристов. Когда-то здесь проживали люди, выступавшие за отстранение царя. Первым владельцем имения был Даниил Апостол, после него – Иван Муравьев. Дворец сегодня имеет заброшенный вид. Рядом есть огромный парк. Стены и потолки в любой момент могут обвалиться.

Имение Муравьевых-Апостолов в с. Хомутец Полтавской области Фото из открытых источников

Это далеко не все, что можно увидеть в Полтавской области. В Кременчуге туристов ждет кварцевый карьер, а в Гадяче – уникальный центр хасидизма.

Напоминаем, что ранее выходил материал о необычных памятниках Украины, в котором рассказывается о том, как апельсин стал символом Одессы, а огурец – Нежина.

Также у нас есть материал о замках Украины, где можно прочитать о крупнейшей Аккерманской крепости в Одесской области и других малоизвестных оборонительных сооружениях в Тернопольской и Львовской областях.