Неизведанными путями Полтавы: Берега Ворсклы, храмы казацкой эпохи и неожиданные памятники

Детальный гид по Полтаве - где гулять, в какие парки ходить и что есть

Краеведческий музей в городе Полтава Фото из открытых источников

Лето – время драйва, новых эмоций и путешествий. Если вы не знаете, куда ехать, то в 350 километрах от Киева расположен город Полтава. Здесь можно попробовать вкусные клецки, посетить один из самых известных музеев Украины и увидеть действительно уникальные монументы. Чем особенна Полтава, как сюда доехать и чем заниматься, читайте дальше.

Немного об истории

Исторические источники указывают на то, что город был основан в IX в. славянами-северянами. Укрепленное первое поселение на Ивановой горе положило начало развитию града. Найденные вещи во время раскопок в центре Полтавы стали фундаментом для признания 1100-летнего возраста города.

Иванова гора в Полтаве Фото из открытых источников

Также есть несколько версий происхождения названия. Оно постоянно менялось: Лтава-Олтава-Полтава. Сегодня обычно ее связывают с рекой Лтава - правым притоком Ворсклы. Во времена национально-освободительной войны в городе сформировалось казачество. Долгое время Полтава была военно-административным центром во времена Гетманской Украины.

В 1709 году состоялась решающая битва Северной войны 1700-1721 годов. Население города поддержало русский гарнизон под командованием полковника А. Келина. Шведскую армию остановили на 3 месяца. Здесь она потеряла свои лучшие силы. Таким образом армия Петра I получила все предпосылки для победы над войсками Карла XII. А судьбу Украины определили на два века вперед.

Монумент у входа в усадьбу Фото из открытых источников

Духовная столица Украины

Так называли город в начале ХХ века. Оно и не удивительно, ведь именно в Полтавской области родилось немало выдающихся украинских деятелей. Самые известные из них – поэт Иван Котляревский и писатель Афанасий Мирный. Нельзя забыть и о Николае Гоголе, который в повести "Вечера на хуторе близ Диканьки" прославил регион на весь мир.

Сегодня Полтава - это уютный озелененный город. В нем можно увидеть многочисленное количество парков, отдохнуть у реки Ворсклы и просто осматривать архитектуру еще в начале XIX века.

Секрет двух вокзалов и сколько стоит доехать до города

Сюда удобнее всего доехать по железной дороге. От Киева и Харькова до Полтавы курсируют скоростные поезда "Интерсити +". Дорога из столицы - около 3-х часов. Стоимость билетов от 330 грн в вагоне второго класса. Прибываете вы к 120-летней станции "Полтава-Киевская".

Вокзал Полтава-Киевская Фото из открытых источников

Также курсирует поезд в Константиновку из столицы. В нем есть плацкартные вагоны и останавливается он уже на другом главном вокзале – "Полтаве Южной". Билет стоит 174 грн. Таким образом, два главных вокзала – это один из секретов города, о которых не рассказывают в путеводителях.

Последний вариант доехать – это автобусы, маршрутки и BlaBlaCar. За это путешествие надо быть готовым отдать около 290-400 грн.

Южный вокзал в г. Полтава Фото из открытых источников

Как путешествовать по Полтаве и где искать жилье

Полтава - областной центр, но относительно небольшой. Передвигаться здесь можно пешком. Впрочем, если вы предпочитаете общественный транспорт, то вот список троллейбусов и маршруток, по которым можно добраться до центра:

От Киевского вокзала:

Троллейбусы №15, 1 и маршрутные такси №50, 51, 52, 43, 44. 61. В общем, это почти весь транспорт от остановки "Площадь Зигина", которые идут к центру.

Троллейбус №15 Фото из открытых источников

От Южного вокзала:

Троллейбусы №1, 4, 6 и маршрутные такси №54, 52, 51, 49.

Жилье найти тоже не проблема. Можно воспользоваться хостелом или отелем. Если хочется уюта, то стоит попробовать разнообразные сервисы вроде AirBnb или dom.ria. Аренда на двоих будет стоить около 600-800 грн за сутки.

Где гулять и на какие достопримечательности смотреть

Осмотр Полтавы стоит начать прямо с центральной части. Именно здесь расположена Круглая Площадь – туристический символ города. Этот памятник архитектуры национального значения закладывали в 1805-1841 годах. Композиционным центром является Корпусный сад. Этот парк разрезают 8 радиальных аллей. Доминантой выступает монумент Славы высотой 16 метров.

Круглая Площадь Фото из открытых источников

Вокруг парка по кругу видны 8 административных и жилых сооружений. Это дома дворянского собрания, Полтавского генерал-губернатора, Петровский кадетский корпус и другие. Некоторые исследователи считают, что этот ансамбль должен был стать "малым Петербургом" - копией Дворцовой площади. Но в отличие от последней в Полтаве центральной композицией стал парк.

Здания Круглой Площади Фото из открытых источников

Отсюда прогулку можно продолжить по улице Соборности - бывшей Октябрьской. Это памятник градостроительства ХVIII века. От центрального парка стоит пойти в сторону белой беседки. Там вымощена брусчатка, всегда немало Люда и есть немало мест, чтобы перекусить. В нескольких заведениях вы можете попробовать традиционную кухню региона – полтавскую галушку. Одни из лучших мест – ресторан "Шалена шкварка" и "Комора".

Улица Соборности-главная улица Полтавы Фото из открытых источников

В нескольких минутах ходьбы по улице справа вы увидите еще одну не очень известную туристическую жемчужину – театр имени Н. Гоголя. И хотя его открыли только в 1936 году, он имеет корни, которые восходят к началу XIX века. Впервые профессиональный театр открыли в 1818 г. Главой стал И. П. Котляревский. В составе труппы было 15 актеров. Одновременно в городе действовало еще несколько театральных коллективов. Сейчас здесь тоже ждут гостей независимо от времени года.

Театр им. Гоголя в Полтаве Фото из открытых источников

Дальше нужно идти прямо. Совсем недалеко от Белой беседки, обратите внимание на домик красного цвета. Он тоже расположен справа. Это неоготическое сооружение 1903 года с элементами еврейской символики. Ею когда-то владел врач-окулист Аким Аронович Глейзер. Во время Второй мировой войны дом сожгли, но в 1950 г. все восстановили в первоначальных формах.

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Дом Глейзера Фото из открытых источников

Уже от этой локации будет видно памятник Ивану Мазепе – одному из величайших гетманов Украины. Именно он решил встать на сторону шведского короля Карла XII и выступить против российского императора Петра I. Два войска столкнулись в 1709 году. Победу одержали русские войска.

Памятник Ивану Мазепе Фото из открытых источников

Также на маршруте вы увидите Свято-Успенский собор. Он существует уже несколько веков. В то же время является достопримечательностью казацкого барокко ХVIII в. ее возводили с 1751 до 1770 года. Именно она стала первой каменной святыней города. Позже ее реконструировали.

Свято-Успенский собор Фото из открытых источников

Рядом с собором путешественников также ждут:

Белая альтанка - раньше была известной как Ротонда Дружбы Народов. Построена на остатках земляных валов бывшего Подольского бастиона Полтавской крепости к 200-летию Полтавской битвы. Имеет 8 колонн и высоту 9 метров. По форме напоминает подкову. Здесь всегда многолюдно, ведь отсюда открывается панорама на несколько районов города – Подол, Леваду и другие. Лучшее время для посещения - ночью или когда вечереет.

Белая беседка find-way.com.ua

Памятник галушке - наверное, один из самых известных символов города. Предстает перед туристами как монумент-тарелка с каменными галушками.

Памятник Галушке в Полтаве Фото из открытых источников

Усадьба Котляревского - это мемориальный комплекс, где родился автор известной "Энеиды" на украинский лад. Здесь можно увидеть родительский дом, сарай, амбар и колодец. Внутри сооружения есть картины еще ХVIII века, полотенца и другая мебель этого периода.

Усадьба Котляревского Фото из открытых источников

Что еще стоит сделать в Полтаве туристам

Прогуляться по двум паркам – Победы и Каштановой аллее. В первом есть аттракционы и Певческое поле. Второй - это продолжение улицы Соборности, но в противоположном направлении. До Парка Победы нужно идти по Google Maps от остановки "Ленина" около 20-30 минут.

Каштановая аллея Фото из открытых источников

Отдохнуть на берегах Ворсклы. Сегодня это далеко не самая чистая река в Украине. Впрочем, если вы хотите устроить небольшой пикник и подышать свежим воздухом, то есть несколько направлений:

С. Воронина - сюда курсирует автобус №8; с. Вакуленцы и с. Дублянщина – добраться можно маршрутками №62, 29. с. Железнодорожников - маршрутка №42.

И хотя пляжи обустроены далеко не везде, это один из неплохих вариантов отдыха у водоема в Полтаве. Кроме того, если желаете больше комфорта, то есть специальные базы. Если не хотите тратить много времени, то можно отдохнуть на Центральном пляже – он расположен возле Южного вокзала.

Берега Ворсклы Фото из открытых источников

Посетить краеведческий музей в центре. Имеет около 300 тысяч экспонатов. Расположен на месте усадьбы казака Павла Руденко. Здесь вы сможете увидеть все - мамонтов, кабанов, коллекции нумизматики, старинную одежду, оружие и не только.

Скелет мамонта в музее Фото из открытых источников

Посетить музей Полтавской битвы. До него нужно ехать в другую сторону города. Туда курсирует 33-я маршрутка – она едет на Яковцы. Остановка, где вставать – "светофор". Оттуда еще идти минут 15. Вы увидите целый заповедник, где есть братские могилы, редуты и монастыри.

Экспонаты музея Фото из открытых источников

Посетить Крестовоздвиженский женский монастырь. Расположен в поселке Червоный Шлях. Доехать сюда можно на автобусе №10. Впрочем, его хорошо видно из Белой беседки тоже. Это памятник барокко, который возвели в 1650 году в честь победы казаков над войсками Речи Посполитой. Сегодня в ансамбль входит Трапезная церковь, Братский корпус, Колокольня и несколько других сооружений XVII-XIX вв.

Крестовоздвиженский женский монастырь Фото из открытых источников

Сделать фото в городском парке. Расположен в северной части города. Имеет несколько участков. Одна из них - украинская дубрава площадью 11 га. Здесь растут дубы, клены, абрикосы и тому подобное. Также можно гулять по шведскому лесу, балкам и другим крутым склонам.

Дендропарк в Полтаве Фото из открытых источников

И напоследок – загадать желание у памятника свинье на территории Полтавского аграрного университета. Это один из популярных туристических объектов города. Поговаривают, что студенты заведения даже имеют особый ритуал, связанный с памятником. Сам монумент - это свинка с надписью "извечная кормилица украинского народа", которую обнимают девочка и мальчик.

Памятник свинье find-way.com.ua

Напоминаем, что ранее выходил материал о Полтавской области, в котором рассказывается о музее-заповеднике украинского гончарства, пирамидах-усыпальницах и дворцах области.

Также есть материал об аквапарках Украины, где можно прочитать о лучших местах для отдыха этим летом с детьми.