Неизведанными путями Полтавы: Берега Ворсклы, храмы казацкой эпохи и неожиданные памятники
Детальный гид по Полтаве - где гулять, в какие парки ходить и что есть
Лето – время драйва, новых эмоций и путешествий. Если вы не знаете, куда ехать, то в 350 километрах от Киева расположен город Полтава. Здесь можно попробовать вкусные клецки, посетить один из самых известных музеев Украины и увидеть действительно уникальные монументы. Чем особенна Полтава, как сюда доехать и чем заниматься, читайте дальше.
Немного об истории
Исторические источники указывают на то, что город был основан в IX в. славянами-северянами. Укрепленное первое поселение на Ивановой горе положило начало развитию града. Найденные вещи во время раскопок в центре Полтавы стали фундаментом для признания 1100-летнего возраста города.
Также есть несколько версий происхождения названия. Оно постоянно менялось: Лтава-Олтава-Полтава. Сегодня обычно ее связывают с рекой Лтава - правым притоком Ворсклы. Во времена национально-освободительной войны в городе сформировалось казачество. Долгое время Полтава была военно-административным центром во времена Гетманской Украины.
В 1709 году состоялась решающая битва Северной войны 1700-1721 годов. Население города поддержало русский гарнизон под командованием полковника А. Келина. Шведскую армию остановили на 3 месяца. Здесь она потеряла свои лучшие силы. Таким образом армия Петра I получила все предпосылки для победы над войсками Карла XII. А судьбу Украины определили на два века вперед.
Духовная столица Украины
Так называли город в начале ХХ века. Оно и не удивительно, ведь именно в Полтавской области родилось немало выдающихся украинских деятелей. Самые известные из них – поэт Иван Котляревский и писатель Афанасий Мирный. Нельзя забыть и о Николае Гоголе, который в повести "Вечера на хуторе близ Диканьки" прославил регион на весь мир.
Сегодня Полтава - это уютный озелененный город. В нем можно увидеть многочисленное количество парков, отдохнуть у реки Ворсклы и просто осматривать архитектуру еще в начале XIX века.
Секрет двух вокзалов и сколько стоит доехать до города
Сюда удобнее всего доехать по железной дороге. От Киева и Харькова до Полтавы курсируют скоростные поезда "Интерсити +". Дорога из столицы - около 3-х часов. Стоимость билетов от 330 грн в вагоне второго класса. Прибываете вы к 120-летней станции "Полтава-Киевская".
Также курсирует поезд в Константиновку из столицы. В нем есть плацкартные вагоны и останавливается он уже на другом главном вокзале – "Полтаве Южной". Билет стоит 174 грн. Таким образом, два главных вокзала – это один из секретов города, о которых не рассказывают в путеводителях.
Последний вариант доехать – это автобусы, маршрутки и BlaBlaCar. За это путешествие надо быть готовым отдать около 290-400 грн.
Как путешествовать по Полтаве и где искать жилье
Полтава - областной центр, но относительно небольшой. Передвигаться здесь можно пешком. Впрочем, если вы предпочитаете общественный транспорт, то вот список троллейбусов и маршруток, по которым можно добраться до центра:
- От Киевского вокзала:
Троллейбусы №15, 1 и маршрутные такси №50, 51, 52, 43, 44. 61. В общем, это почти весь транспорт от остановки "Площадь Зигина", которые идут к центру.
- От Южного вокзала:
Троллейбусы №1, 4, 6 и маршрутные такси №54, 52, 51, 49.
Жилье найти тоже не проблема. Можно воспользоваться хостелом или отелем. Если хочется уюта, то стоит попробовать разнообразные сервисы вроде AirBnb или dom.ria. Аренда на двоих будет стоить около 600-800 грн за сутки.
Где гулять и на какие достопримечательности смотреть
Осмотр Полтавы стоит начать прямо с центральной части. Именно здесь расположена Круглая Площадь – туристический символ города. Этот памятник архитектуры национального значения закладывали в 1805-1841 годах. Композиционным центром является Корпусный сад. Этот парк разрезают 8 радиальных аллей. Доминантой выступает монумент Славы высотой 16 метров.
Вокруг парка по кругу видны 8 административных и жилых сооружений. Это дома дворянского собрания, Полтавского генерал-губернатора, Петровский кадетский корпус и другие. Некоторые исследователи считают, что этот ансамбль должен был стать "малым Петербургом" - копией Дворцовой площади. Но в отличие от последней в Полтаве центральной композицией стал парк.
Отсюда прогулку можно продолжить по улице Соборности - бывшей Октябрьской. Это памятник градостроительства ХVIII века. От центрального парка стоит пойти в сторону белой беседки. Там вымощена брусчатка, всегда немало Люда и есть немало мест, чтобы перекусить. В нескольких заведениях вы можете попробовать традиционную кухню региона – полтавскую галушку. Одни из лучших мест – ресторан "Шалена шкварка" и "Комора".
В нескольких минутах ходьбы по улице справа вы увидите еще одну не очень известную туристическую жемчужину – театр имени Н. Гоголя. И хотя его открыли только в 1936 году, он имеет корни, которые восходят к началу XIX века. Впервые профессиональный театр открыли в 1818 г. Главой стал И. П. Котляревский. В составе труппы было 15 актеров. Одновременно в городе действовало еще несколько театральных коллективов. Сейчас здесь тоже ждут гостей независимо от времени года.
Дальше нужно идти прямо. Совсем недалеко от Белой беседки, обратите внимание на домик красного цвета. Он тоже расположен справа. Это неоготическое сооружение 1903 года с элементами еврейской символики. Ею когда-то владел врач-окулист Аким Аронович Глейзер. Во время Второй мировой войны дом сожгли, но в 1950 г. все восстановили в первоначальных формах.
Уже от этой локации будет видно памятник Ивану Мазепе – одному из величайших гетманов Украины. Именно он решил встать на сторону шведского короля Карла XII и выступить против российского императора Петра I. Два войска столкнулись в 1709 году. Победу одержали русские войска.
Также на маршруте вы увидите Свято-Успенский собор. Он существует уже несколько веков. В то же время является достопримечательностью казацкого барокко ХVIII в. ее возводили с 1751 до 1770 года. Именно она стала первой каменной святыней города. Позже ее реконструировали.
Рядом с собором путешественников также ждут:
Белая альтанка - раньше была известной как Ротонда Дружбы Народов. Построена на остатках земляных валов бывшего Подольского бастиона Полтавской крепости к 200-летию Полтавской битвы. Имеет 8 колонн и высоту 9 метров. По форме напоминает подкову. Здесь всегда многолюдно, ведь отсюда открывается панорама на несколько районов города – Подол, Леваду и другие. Лучшее время для посещения - ночью или когда вечереет.
Памятник галушке - наверное, один из самых известных символов города. Предстает перед туристами как монумент-тарелка с каменными галушками.
Усадьба Котляревского - это мемориальный комплекс, где родился автор известной "Энеиды" на украинский лад. Здесь можно увидеть родительский дом, сарай, амбар и колодец. Внутри сооружения есть картины еще ХVIII века, полотенца и другая мебель этого периода.
Что еще стоит сделать в Полтаве туристам
Прогуляться по двум паркам – Победы и Каштановой аллее. В первом есть аттракционы и Певческое поле. Второй - это продолжение улицы Соборности, но в противоположном направлении. До Парка Победы нужно идти по Google Maps от остановки "Ленина" около 20-30 минут.
Отдохнуть на берегах Ворсклы. Сегодня это далеко не самая чистая река в Украине. Впрочем, если вы хотите устроить небольшой пикник и подышать свежим воздухом, то есть несколько направлений:
- С. Воронина - сюда курсирует автобус №8;
- с. Вакуленцы и с. Дублянщина – добраться можно маршрутками №62, 29.
- с. Железнодорожников - маршрутка №42.
И хотя пляжи обустроены далеко не везде, это один из неплохих вариантов отдыха у водоема в Полтаве. Кроме того, если желаете больше комфорта, то есть специальные базы. Если не хотите тратить много времени, то можно отдохнуть на Центральном пляже – он расположен возле Южного вокзала.
Посетить краеведческий музей в центре. Имеет около 300 тысяч экспонатов. Расположен на месте усадьбы казака Павла Руденко. Здесь вы сможете увидеть все - мамонтов, кабанов, коллекции нумизматики, старинную одежду, оружие и не только.
Посетить музей Полтавской битвы. До него нужно ехать в другую сторону города. Туда курсирует 33-я маршрутка – она едет на Яковцы. Остановка, где вставать – "светофор". Оттуда еще идти минут 15. Вы увидите целый заповедник, где есть братские могилы, редуты и монастыри.
Посетить Крестовоздвиженский женский монастырь. Расположен в поселке Червоный Шлях. Доехать сюда можно на автобусе №10. Впрочем, его хорошо видно из Белой беседки тоже. Это памятник барокко, который возвели в 1650 году в честь победы казаков над войсками Речи Посполитой. Сегодня в ансамбль входит Трапезная церковь, Братский корпус, Колокольня и несколько других сооружений XVII-XIX вв.
Сделать фото в городском парке. Расположен в северной части города. Имеет несколько участков. Одна из них - украинская дубрава площадью 11 га. Здесь растут дубы, клены, абрикосы и тому подобное. Также можно гулять по шведскому лесу, балкам и другим крутым склонам.
И напоследок – загадать желание у памятника свинье на территории Полтавского аграрного университета. Это один из популярных туристических объектов города. Поговаривают, что студенты заведения даже имеют особый ритуал, связанный с памятником. Сам монумент - это свинка с надписью "извечная кормилица украинского народа", которую обнимают девочка и мальчик.
Напоминаем, что ранее выходил материал о Полтавской области, в котором рассказывается о музее-заповеднике украинского гончарства, пирамидах-усыпальницах и дворцах области.
Также есть материал об аквапарках Украины, где можно прочитать о лучших местах для отдыха этим летом с детьми.