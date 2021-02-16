(Не)безопасная ипотека: Как государство поможет украинцам купить квартиры в кредит под 7%

Государство хочет сделать популярным ипотечное кредитование Фото из открытых источников

Кредитование традиционно прячет в себе много подводных камней

Несмотря на обещания властей повышать заработную плату и поднимать экономику Украины, купить собственное жилье все так же сложно, как и последние тридцать лет. Это касается и областных центров, и просто крупных городов страны, что уж говорить о городах-миллионниках – здесь человеку со среднестатистической зарплатой копить на квартиру нужно десятилетиями. Чтобы приблизить этот момент, многие берут кредиты, оформляют рассрочку и ипотечные договоры.

Несколько недель назад правительство решило пойти навстречу украинцам и облегчить процесс покупки недвижимости, утвердив постановление о доступной ипотеке в пределах 7% годовых. Что это значит и действительно ли это такой сладкий бонус от государства, как говорят власти, – рассказываем в нашем материале далее.

Что предусматривает правительственное постановление?

С осени 2020 года несколько украинских банков уже предоставляли ипотеку под 10% годовых, однако государство решило пойти дальше и снизить процентную ставку до 7%. И вот 27 января Кабинет министров Украины принял постановление № 63 об удешевлении стоимости ипотечного кредита.

Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства будет проводить компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в гривне в уполномоченном программой банке. Такая государственная программа разработана для тех, кто хочет купить свое первое жилье в кредит. Часть процентов банкам будет погашать государство, тогда как заемщик будет отдавать кредит только под 7% годовых. Звучит неплохо, а как оно на самом деле будет?

Еще в конце декабря 2020 года Министерство финансов создало для реализации программы специальную структуру – ПАО "Украинская финансовая жилищная компания", которая будет заниматься ипотечной программой. Однако начнет этот процесс Фонд развития предпринимательства.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ипотека под 7% на первичное жилье должна стать доступной с 1 марта этого года.

Фото из открытых источников

Общие правила кредитования таковы:

Кредитная ставка для заемщика – 7% годовых. Государство компенсирует часть процентной ставки из государственного бюджета, чтобы заемщик смог взять кредит именно под такие проценты.

Воспользоваться компенсацией от государства смогут как украинцы, которые хотят приобрести квартиру, так и те, кто планирует построить дом самостоятельно.

В ипотеку нельзя будет купить жилье, которому больше 3-х лет.

Льготная ипотека распространяется и на недостроенное жилье.

Не разрешено рефинансировать старую ипотеку, но можно взять льготную ипотеку, чтобы изменить кредит по более высоким ставкам, взятый ранее.

Кредиты будут выдавать государственные банки: Ощадбанк, "Укргазбанк", ПриватБанк.

Максимальный срок кредита ‒ 240 месяцев (20 лет).

Максимальный размер кредита – 2 млн грн.

Размер кредитных комиссий банка за все время действия договора не может превышать 0,5% суммы займа.

Максимальная стоимость недвижимости, которую можно приобрести по льготной программе кредитования, – 2,5 млн грн.

Льготная кредитная ставка в 7% начисляется только под нормативную площадь. Превышение этой площади кредитуется на общих основаниях. Нормативная площадь ипотечного жилья – это 50 квадратных метров общей площади на одинокого гражданина или семью из двух человек и 20 квадратных метров на каждого следующего члена семьи.

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Кто может получить льготный кредит? Государственная программа ограничивает круг лиц, которые могут воспользоваться ею и типы жилья, на которое можно оформить ипотеку.

Взять кредит на покупку жилья под 7% годовых может тот, кто:

В течение последних 5-ти лет не продавал жилье (кроме временно перемещенных лиц);

Официально нуждается в улучшении жилищных условий и находится на квартирном учете;

Обеспечен жильем площадью до 13,65 кв. м. или живет в общежитии;

Является внутренне перемещенным лицом;

Недавно создал семью;

Является научно-педагогическим работником;

Является медицинским работником;

Является работником бюджетной сферы.

Важно! За последние полгода заемщик и каждый член его семьи должен зарабатывать в месяц не более 5-кратного размера зарплаты в соответствующем регионе Украины (где размещено жилье) по данным Государственной службы статистики.

Каков минимальный размер первого взноса? Первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Но если человек будет брать максимальный кредит, то вклад должен быть больше. Это касается квартир стоимостью 2,5 млн грн (предельный порог цены). В таком случае взнос составит 20%.

Как рассчитывают проценты годовых? Банк установит в договоре свою ставку. Это средняя ставка по депозиту, которую ежедневно публикует Нацбанк – UIRD. Далее к этой сумме добавляются 4,5% годовых на достроенное жилье и 7% на недостроенное и несданное в эксплуатацию жилье.

Все, что выходит за пределы 7% годовых, банк будет получать не от заемщика, а от государства (в лице Фонда развития предпринимательства). Сейчас ставка UIRD составляет 8,3%. Получается, что общая сумма процентов – 12,85 (4,5% + 8,3% = 12,8%) под готовое жилье и 15,35% (7% + 8,3% = 15,3%) под недострой.

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Риски льготного кредитования

Так, правительство официально гарантирует заемщику действие льготной программы на весь срок кредита, то есть максимально на 20 лет. И процентная ставка при этом не должна подниматься все это время выше 7% годовых.

Однако здесь множество подводных камней. Взять хотя бы срок полномочий действующего правительства – оно же не вечно и точно не продлится 20 лет. Поэтому следующее правительство, которое, скажем, возьмет курс работы, противоположный нынешнему курсу, может просто отменить льготную ипотечную программу под 7%. Это означает, что заемщик будет обязан платить не по льготным условиям, а по реальным, потому что государство не будет платить за него проценты, "превышающие" 7%. Поэтому покупатель жилья будет платить банку все проценты – а это более 12% и 15 %, как было высчитано чуть выше.

Да, государство взялось помочь украинцам в приобретении жилья, но важнее всего то, что клиент заключает кредитный договор не с государством, а с конкретным банком. И если правительство "передумает" или следующий состав Кабмина отменит эту программу, то государственная поддержка исчезнет.

Самое главное правило ипотечной программы не в сладких 7% аж на 20 лет, а в том, что льготная ставка применяется до тех пор, пока банк получает возмещение из бюджета. Если выплаты прекращаются, то клиент должен платить на общих условиях по текущим ставкам.

По мнению банкира Игоря Львова украинцы, которые воспользуются программой доступной ипотеки под 7%, на самом деле будут выплачивать до 12% годовых.

"Много говорится, что если будет 7%, будет какой-то бум кредитования. Мы с этим не согласны. Если мы вернемся на 10 лет назад, когда было 20-22% годовых, тогда было выдано 4 млрд грн ипотеки при курсе 8, это около 500 млн долларов. В 2020 году при курсе 28, в среднем, под 10% годовых, мы имеем 3 млрд грн. То есть снижение ставок кредитования не повышает объемы кредитования?" - отмечает Львов.

Также эксперт подчеркивает, что заемщики столкнутся с факторами, которые фактически повысят реальную стоимость обслуживания кредитов.

"В разных банках вы получаете карточку, на которую переводят деньги. Средства с этой карты снимаете с банкомата и проплачиваете минимум 1%. Второе - кредит страхуется - это, по меньшей мере, 0,5-1%. Третье - оценка залога. Вы должны заплатить компании, которая будет ее оценивать. Есть другие комиссии - разовые платежи, которые вы платите, например, банку за выдачу кредита. И так далее. Можно найти 5-6 тарифов, которые будете платить совсем по-разному". Таким образом, реальная стоимость кредита (уже с учетом компенсации от государства ) может вырасти до 10-12%", - резюмирует специалист.

Фото из открытых источников

Реальной и выгодной ли будет инициатива правительства, пока сказать трудно, потому что нет конкретных кейсов, которые служили бы примерами. Программа еще не заработала, но даже в марте, когда заработает, невозможно будет спрогнозировать, как сложатся дела у заемщиков, которые возьмут кредит на 5, 10, 15 лет.

Актуальные ипотечные программы в Украине

Ипотека от ПриватБанка. Можно взять кредит на жилье и на первичном, и на вторичном рынке. Срок действия ипотеки — до 20 лет, сумма кредита — до 2 млн грн, авансовый платеж от заемщика — 30%. Со второго года вместо льготных 9,99% придется платить движимый UIRD + 4%.

Ипотека от "Укргазбанка". Срок действия кредита – 20 лет с минимальным первым взносом от 30%. Есть стандартная программа ипотеки от "Укргазбанка" — 14,99% годовых на 20 лет и еще три специальных варианта программы.

І вариант – ставка 0,1% в гривне на первый год и 12,99% — фиксированная на следующие 19 лет. II вариант — ставка на два года 5% в гривне и 12,99% — фиксированная на следующие 18 лет. III вариант — ставка 8% на первые 5 лет и 12,99% – на следующие 15 лет.

Ипотека от "Глобус Банка". Размер кредита – до 3 млн грн, срок – 20 лет, минимальный первый взнос – 20%. От размера аванса будет зависеть ставка по ипотеке.

Ипотека от "Кредобанка". Размер займа – до 4 млн грн, срок – до 20 лет. Процентные ставки по ипотеке отличаются в зависимости от первого взноса (в первые годы ставка может составлять 9-14%).

Ипотека от "Правекс Банка". До 4 млн грн кредита на покупку жилья предлагает "Правэкс Банк" на срок до 20 лет. Первые 5 лет действует ставка 9,99%.

Официальный доход заемщика должен составлять от 10 тыс. грн, а первый взнос на квартиру — 40%. Жилье должно находиться в доме, строительство которого завершено и он введен в эксплуатацию.