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(Не)безопасная ипотека: Как государство поможет украинцам купить квартиры в кредит под 7%

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Государство хочет сделать популярным ипотечное кредитование Фото из открытых источников

Кредитование традиционно прячет в себе много подводных камней

Несмотря на обещания властей повышать заработную плату и поднимать экономику Украины, купить собственное жилье все так же сложно, как и последние тридцать лет. Это касается и областных центров, и просто крупных городов страны, что уж говорить о городах-миллионниках – здесь человеку со среднестатистической зарплатой копить на квартиру нужно десятилетиями. Чтобы приблизить этот момент, многие берут кредиты, оформляют рассрочку и ипотечные договоры.

Несколько недель назад правительство решило пойти навстречу украинцам и облегчить процесс покупки недвижимости, утвердив постановление о доступной ипотеке в пределах 7% годовых. Что это значит и действительно ли это такой сладкий бонус от государства, как говорят власти, – рассказываем в нашем материале далее.

Что предусматривает правительственное постановление?

С осени 2020 года несколько украинских банков уже предоставляли ипотеку под 10% годовых, однако государство решило пойти дальше и снизить процентную ставку до 7%. И вот 27 января Кабинет министров Украины принял постановление № 63 об удешевлении стоимости ипотечного кредита.

Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства будет проводить компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов Фонд предоставляет заемщикам, получившим ипотеку в гривне в уполномоченном программой банке. Такая государственная программа разработана для тех, кто хочет купить свое первое жилье в кредит. Часть процентов банкам будет погашать государство, тогда как заемщик будет отдавать кредит только под 7% годовых. Звучит неплохо, а как оно на самом деле будет? 

Еще в конце декабря 2020 года Министерство финансов создало для реализации программы специальную структуру – ПАО "Украинская финансовая жилищная компания", которая будет заниматься ипотечной программой. Однако начнет этот процесс Фонд развития предпринимательства.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ипотека под 7% на первичное жилье должна стать доступной с 1 марта этого года.

Фото из открытых источников

Общие правила кредитования таковы:

  • Кредитная ставка для заемщика – 7% годовых. Государство компенсирует часть процентной ставки из государственного бюджета, чтобы заемщик смог взять кредит именно под такие проценты.
  • Воспользоваться компенсацией от государства смогут как украинцы, которые хотят приобрести квартиру, так и те, кто планирует построить дом самостоятельно.
  • В ипотеку нельзя будет купить жилье, которому больше 3-х лет.
  • Льготная ипотека распространяется и на недостроенное жилье.
  • Не разрешено рефинансировать старую ипотеку, но можно взять льготную ипотеку, чтобы изменить кредит по более высоким ставкам, взятый ранее.
  • Кредиты будут выдавать государственные банки: Ощадбанк, "Укргазбанк", ПриватБанк.
  • Максимальный срок кредита ‒ 240 месяцев (20 лет).
  • Максимальный размер кредита – 2 млн грн.
  • Размер кредитных комиссий банка за все время действия договора не может превышать 0,5% суммы займа.
  • Максимальная стоимость недвижимости, которую можно приобрести по льготной программе кредитования, – 2,5 млн грн.
  • Льготная кредитная ставка в 7% начисляется только под нормативную площадь. Превышение этой площади кредитуется на общих основаниях. Нормативная площадь ипотечного жилья – это 50 квадратных метров общей площади на одинокого гражданина или семью из двух человек и 20 квадратных метров на каждого следующего члена семьи.

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Кто может получить льготный кредит? Государственная программа ограничивает круг лиц, которые могут воспользоваться ею и типы жилья, на которое можно оформить ипотеку.

Взять кредит на покупку жилья под 7% годовых может тот, кто:

  • В течение последних 5-ти лет не продавал жилье (кроме временно перемещенных лиц);
  • Официально нуждается в улучшении жилищных условий и находится на квартирном учете;
  • Обеспечен жильем площадью до 13,65 кв. м. или живет в общежитии;
  • Является внутренне перемещенным лицом;
  • Недавно создал семью;
  • Является научно-педагогическим работником;
  • Является медицинским работником;
  • Является работником бюджетной сферы.

Важно! За последние полгода заемщик и каждый член его семьи должен зарабатывать в месяц не более 5-кратного размера зарплаты в соответствующем регионе Украины (где размещено жилье) по данным Государственной службы статистики.

Каков минимальный размер первого взноса? Первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Но если человек будет брать максимальный кредит, то вклад должен быть больше. Это касается квартир стоимостью 2,5 млн грн (предельный порог цены). В таком случае взнос составит 20%.

Как рассчитывают проценты годовых? Банк установит в договоре свою ставку. Это средняя ставка по депозиту, которую ежедневно публикует Нацбанк – UIRD. Далее к этой сумме добавляются 4,5% годовых на достроенное жилье и 7% на недостроенное и несданное в эксплуатацию жилье.

Все, что выходит за пределы 7% годовых, банк будет получать не от заемщика, а от государства (в лице Фонда развития предпринимательства). Сейчас ставка UIRD составляет 8,3%. Получается, что общая сумма процентов – 12,85 (4,5% + 8,3% = 12,8%) под готовое жилье и 15,35% (7% + 8,3% = 15,3%) под недострой.

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Риски льготного кредитования

Так, правительство официально гарантирует заемщику действие льготной программы на весь срок кредита, то есть максимально на 20 лет. И процентная ставка при этом не должна подниматься все это время выше 7% годовых.

Однако здесь множество подводных камней. Взять хотя бы срок полномочий действующего правительства – оно же не вечно и точно не продлится 20 лет. Поэтому следующее правительство, которое, скажем, возьмет курс работы, противоположный нынешнему курсу, может просто отменить льготную ипотечную программу под 7%. Это означает, что заемщик будет обязан платить не по льготным условиям, а по реальным, потому что государство не будет платить за него проценты, "превышающие" 7%. Поэтому покупатель жилья будет платить банку все проценты – а это более 12% и 15 %, как было высчитано чуть выше.

Да, государство взялось помочь украинцам в приобретении жилья, но важнее всего то, что клиент заключает кредитный договор не с государством, а с конкретным банком. И если правительство "передумает" или следующий состав Кабмина отменит эту программу, то государственная поддержка исчезнет. 

Самое главное правило ипотечной программы не в сладких 7% аж на 20 лет, а в том, что льготная ставка применяется до тех пор, пока банк получает возмещение из бюджета. Если выплаты прекращаются, то клиент должен платить на общих условиях по текущим ставкам.

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По мнению банкира Игоря Львова украинцы, которые воспользуются программой доступной ипотеки под 7%, на самом деле будут выплачивать до 12% годовых.

"Много говорится, что если будет 7%, будет какой-то бум кредитования. Мы с этим не согласны. Если мы вернемся на 10 лет назад, когда было 20-22% годовых, тогда было выдано 4 млрд грн ипотеки при курсе 8, это около 500 млн долларов. В 2020 году при курсе 28, в среднем, под 10% годовых, мы имеем 3 млрд грн. То есть снижение ставок кредитования не повышает объемы кредитования?" - отмечает Львов.

Также эксперт подчеркивает, что заемщики столкнутся с факторами, которые фактически повысят реальную стоимость обслуживания кредитов.

"В разных банках вы получаете карточку, на которую переводят деньги. Средства с этой карты снимаете с банкомата и проплачиваете минимум 1%. Второе - кредит страхуется - это, по меньшей мере, 0,5-1%. Третье - оценка залога. Вы должны заплатить компании, которая будет ее оценивать. Есть другие комиссии - разовые платежи, которые вы платите, например, банку за выдачу кредита. И так далее. Можно найти 5-6 тарифов, которые будете платить совсем по-разному". Таким образом, реальная стоимость кредита (уже с учетом компенсации от государства ) может вырасти до 10-12%", - резюмирует специалист.

Фото из открытых источников

Реальной и выгодной ли будет инициатива правительства, пока сказать трудно, потому что нет конкретных кейсов, которые служили бы примерами. Программа еще не заработала, но даже в марте, когда заработает, невозможно будет спрогнозировать, как сложатся дела у заемщиков, которые возьмут кредит на 5, 10, 15 лет.

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Актуальные ипотечные программы в Украине

Ипотека от ПриватБанка. Можно взять кредит на жилье и на первичном, и на вторичном рынке. Срок действия ипотеки — до 20 лет, сумма кредита — до 2 млн грн, авансовый платеж от заемщика — 30%. Со второго года вместо льготных 9,99% придется платить движимый UIRD + 4%.

Ипотека от "Укргазбанка". Срок действия кредита – 20 лет с минимальным первым взносом от 30%. Есть стандартная программа ипотеки от "Укргазбанка" — 14,99% годовых на 20 лет и еще три специальных варианта программы.

І вариант – ставка 0,1% в гривне на первый год и 12,99% — фиксированная на следующие 19 лет. II вариант — ставка на два года 5% в гривне и 12,99% — фиксированная на следующие 18 лет. III вариант — ставка 8% на первые 5 лет и 12,99% – на следующие 15 лет.

Ипотека от "Глобус Банка". Размер кредита – до 3 млн грн, срок – 20 лет, минимальный первый взнос – 20%. От размера аванса будет зависеть ставка по ипотеке.

Ипотека от "Кредобанка". Размер займа – до 4 млн грн, срок – до 20 лет. Процентные ставки по ипотеке отличаются в зависимости от первого взноса (в первые годы ставка может составлять 9-14%).

Ипотека от "Правекс Банка". До 4 млн грн кредита на покупку жилья предлагает "Правэкс Банк" на срок до 20 лет. Первые 5 лет действует ставка 9,99%.

Официальный доход заемщика должен составлять от 10 тыс. грн, а первый взнос на квартиру — 40%. Жилье должно находиться в доме, строительство которого завершено и он введен в эксплуатацию. 

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