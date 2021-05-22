Не уберегли на почте: Как получить компенсацию за утерянную посылку в Украине

Если логистическая компания потеряла посылку, клиент может получить компенсацию

В Украине работает более 100 логистических компаний, что позволяет быстро отправлять и получать посылки. Однако, иногда случаются огорчения - отправление может потеряться или испортиться в процессе транспортировки.

Что делать, если посылка не поступила вовремя, исчезла или пришла с повреждениями, рассказываем подробнее.

Как отследить пересылку отправлений

В Украине зарегистрировано 126 логистических компаний, которые имеют право на работу с посылками. Организации действуют в соответствии с Законом Украины "О почтовой связи" и предоставляют услуги по доставке посылок, как по Украине, так и за ее пределами.

Если посылка не пришла в положенный срок, то сначала нужно проверить ее местонахождение. Бывают случаи, когда грузы задерживаются или случайно отправляются в другие отделения.

Проверить, где посылка, можно на любой странице почтового оператора в пункте "Отследить", куда нужно ввести номер экспресс-накладной.

В "Новой почте" рассказали, что клиенты компании могут самостоятельно отследить местонахождение посылки через установленное мобильное приложение, бизнес-кабинет или непосредственно через сайт. В приложение информация о посылке попадает сразу после отправки. Далее клиент может отслеживать ее передвижения по Украине в режиме реального времени.

Если посылка долго не приходит, стоит собрать все документы, свидетельствующие о том, что услуга была оказана. Идеальным вариантом является наличие оригиналов квитанции, кассовых чеков или актов приема-передачи, однако подойдут и копии.

В "Укрпочте" отметили, что если срок доставки истек, клиенты могут подать заявление на розыск и возмещение. Причем сама процедура применяется, как по внутренним, так и по международным отправлениям.

Причины потери посылок

В "Новой почте" потеря отправки возможна в случае повреждения маркировки во время доставки, ведь сканирование в компании проводится часто в автоматическом режиме. Однако, грузы "исчезают" лишь временно. После восстановления маркировки груз доставляют получателю.

Человеческий фактор также иногда сказывается и посылки или вещи из них похищают сотрудники. Служба безопасности компании в ходе служебного расследования устанавливает факт причастности сотрудников в пропаже посылки в каждом отдельном случае.

Если вина работника доказана, то его увольняют, а дело передают в полицию.

Причиной потери может стать хранение и обратная пересылка. Также есть и невостребованные грузы. Их, например, в "Укрпочте" хранят на утилизационном складе полгода или утилизируют. "Новая почта", начиная с 8 дня, насчитывает плату за хранение. 30 дней посылка хранится на отделении, а далее возвращается к отправителю или утилизируется.

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Как вернуть потерянную посылку

В логистических компаниях рассказали, что делать, если отправление не было доставлено вовремя.

Если не пришла посылка, отправленная через "Новую почту":

Выяснить сроки доставки посылки.

Сообщить о пропаже груза представителям компании – в отделении, на горячую линию или на официальных страницах в соцсетях.

Назвать номер груза и свои данные.

Получить информацию о посылке.

Если сотрудники "Новой почты" не смогут найти посылку, подать претензию на возмещение убытков.

Компенсацию начислят в течение 10 дней.

Если не пришла посылка, отправленная через "Укрпочту":

Выяснить сроки доставки посылки.

Сообщить об исчезновении в отделении компании.

Подать заявление на розыск.

Информация о грузе предоставляется в течение 30 дней.

Если груз не найден, написать заявление на денежную компенсацию.

В "Новой почте" рассказали, что на момент обращения клиента посылка считается не утерянной, а задержанной в доставке. После обращения проводится соответствующее расследование и если отправка не найдут, клиент может подать претензию непосредственно в отделении "Новой почты" и получить компенсацию.

Однако, иногда клиент может остаться без посылки и без компенсации. Это касается грузов, которые запрещено пересылать по почте в соответствии с законодательством Украины:

Что запрещено пересылать Новая почта

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Поэтому, не получив посылку вовремя, не стоит паниковать, стоит тщательно подготовить документы и обратиться в логистическую компанию.



