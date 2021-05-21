Назначение трех министров, пресс-конференция Зеленского и отчет Шмыгаля в Раде: Главные новости на утро 21 мая

Четверг принес украинцам много интересных и важных новостей

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая Офис президента

Накануне народные депутаты одобрили назначение трех глав Минздрава, Минэкономики и Мининфраструктуры. Рада проголосовала за кандидатуры, внесенные премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Также вчера состоялась пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, посвященная двум годам пребывания на посту.

А сегодня в парламенте о борьбе с коронавирусом в стране отчитается премьер-министр Денис Шмыгаль.

О главных новостях утра 21 мая рассказываем подробнее.

Назначение трех министров

На заседании 20 мая Верховная Рада назначила Виктора Ляшко за его кандидатуру проголосовали 262 народных депутата.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко UA: Украинское радио

Также парламентарии назначила Александра Кубракова новым главой Министерства инфраструктуры. За назначение отдали голоса 284 депутата.

А председателя Государственной налоговой службы Алексея Любченко назначили на должность первого вице-премьер-министра-министра экономики. Его кандидатуру поддержали 293 народных депутата.

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Пресс-конференция Владимира Зеленского

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел большую пресс-конференции по результатам двух лет пребывания на посту. В частности на ней глава государства рассказал о проведенных и будущих кадровых изменениях, охарактеризовал ситуации на границах Украины и на Донбассе, очертил пути развития Украины.

Владимир Зеленский Офис президента

Мероприятие проходило на госпредприятии "Антонов". Владимир Зеленский общался с журналистами в течение почти трех часов.

О главных месседжах главы Украины читайте по ссылке.

Отчет Шмыгаля а Раде

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня выступит в Верховной Раде. Он отчитается перед парламентом о выполнении постановления по борьбе с коронавирусом в стране.

Денис Шмыгаль Правительственный портал

Он подчеркнул, что ответственность за борьбу с COVID в Украине лежит не только на Министерстве здравоохранения и его руководителе, но и в первую очередь на Кабинете министров.

Решение Рады

Верховная Рада приняла закон о наказании за военные преступления во втором чтении. Речь идет о законопроект №2689.

Документ дополняет ст. 8 Уголовного кодекса новой частью, которой вводится принцип универсальной юрисдикции в отношении агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.

Среди других законодательных инициатив, парламент одобрил за основу:

законопроект №4284 о существенном очищении украинского законодательства;

законопроект президента Владимира Зеленского №5069, которым планируется установление административной ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

законопроект №4330 о расширении полномочий частных исполнителей.

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Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 21 мая в Украине обнаружили 2 175 382 случая коронавируса, 1 926 039 человек выздоровели, 49 101 - умерли. За минувшие сутки зафиксировано 4 984 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 278 детей и 97 медработников. За сутки умерли 202 человека, выздоровели – 12 845 пациентов, госпитализированы 1 785 человек.

COVID-19 в Украине Фото из открытых источников

В мире по состоянию на утро 21 мая обнаружили 165 860 973 случаев коронавируса, 146 558 324 человека выздоровели, 3 444 989 - умерли.

На фоне сложной ситуации с коронавирусом COVID-19 власти индийских штатов Раджастан и Телангана объявили эпидемию мукормикоза.

А тем временем, Совет ЕС одобрил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным от коронавируса иностранным туристам.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 20 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Авдеевка, Троицкое, Марьинка, Новоселовка, Пивденное, Павлополь, Шумы, Гнутово.

По состоянию на 07:00 21 мая зафиксировано два нарушения режима прекращения огня вблизи Песков и Водяного.

Как отмечается, боевых потерь среди украинских защитников нет.

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Прорыв теплосети в Киеве

В Киеве прорвало магистральную теплосеть, в результате чего образовался многометровый фонтан, повредивший припаркованные автомобили.

Повреждение произошло около 14:45 на проспекте Голосеевском, 3 во время гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-5.

Прогноз погоды

По данным синоптиков сегодня в Украине немного потеплеет, дожди отойдут, но ненадолго. В западных регионах сегодня будет тепло, днем +17...+20, а ночью +5...+9. На юге страны днем ожидается +17...+22, а ночью +10...+14. Только в Одесской области будет гроза с дождем.

Прогноз погоды на 21 мая Укргидрометцентр

В центре страны днем будет +17...+21, а ночью +8...+11. На севере страны днем будет +17...+19, а ночью +7...+9. В восточных областях, как ожидается, будет жара. Днем там будет +21...+25, а ночью +10...+14.

В Киеве сегодня также солнечно и сухо. Днем ожидается +17...+19, а ночью +9...+11.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым среди читателей стал комментарий политика и телеведущего Дмитрия Спивака относительно отчета президента Украины Владимира Зеленского.

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