Навального отправили в тюрьму: Как оппозиционера судили по старому делу

Алексей Навальный в зале Мосгорсуда РБК

Суд завершился, решение принято, время апелляций

Последние полгода с именем российского оппозиционера Алексея Навального связан целый ряд событий не только в России, но и за ее пределами. Он стал жертвой отравления и долго лечился в Германии, после этого вернулся домой, в Россию, и сразу стал объектом внимания судебной системы.

Личность Навального в последнее время фигурирует не столько в политической плоскости, сколько в контексте митингов и протестов в РФ. "За Навального" выходят на улицы Москвы уже не первую неделю. И все это время продолжаются аресты не только непосредственных участников протестов, но и людей, которые по стечению обстоятельств оказались рядом с локацией митингов.

Далее рассказываем о сути дела, по которому Алексея Навального все же осудили на реальный срок и о бурных реакциях мировых лидеров на решение российского суда.

За что и на сколько посадят Навального

Что случилось? 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде принял решение, согласно которому российский оппозиционер Алексей Навальный должен отбыть наказание в виде пребывания в тюрьме сроком более 2,5 года.

Алексей Навальный с женой Юлией Фото из открытых источников

Фактически суд заменил оппозиционеру условный срок в 3,5 года, который был установлен ранее, на реальный. От первоначального срока было отнято 10 месяцев, которые он провел под домашним арестом. Так, Алексей Навальный должен провести в колонии общего режима 2,8 года по делу "Ив Роше". В колонию его отвезут после рассмотрения апелляции на это решение.

История давнего дела. Речь о "мошенничестве" в отношении компании "Ив Роше", в котором были обвинены Алексей Навальный и его брат Олег еще в декабре 2012 года.

Олег и Алексей Навальные ТАСС

В уголовном деле говорилось о том, что братья якобы обманом навязали косметической компании "Ив Роше" и "Многопрофильной процессинговой компании" свою фирму как посредника при оказании транспортно-логистических услуг. За это Алексей получил 3,5 года условного срока, а Олег – 3,5 лет реального заключения в колонии. Правда, позже, уже после приговоров, представители истца признали, что договор с Навальными был полностью выполнен и ущерба компания не понесла.

В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что приговор по делу "Ив Роше" является необоснованным, а дело – политически мотивированным. Тогда же суд присудил выплатить братьям Навальным компенсацию в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей (Россия также выплатила компенсацию в размере 20 тысяч евро). А в 2019 году ЕСПЧ принял еще одно решение по иску Алексея Навального – признал незаконным домашний арест, под которым он находился в течение 10 месяцев в 2014 году.

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Почему дали реальный срок? 11 января 2021 года Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный (ранее суд дал Алексею Навальному 3,5 года условно с испытательным сроком, который закончился 29 декабря 2020 года). Причиной стало то, что политик якобы уклонился от контроля уголовно-исполнительной инспекции, когда находился на реабилитации в Германии после отравления веществом "Новичок" в августе 2020 (хотя тогда власти разрешили вывезти оппозиционера на лечение в Берлин).

А 17 января, сразу после возвращения Навального в Москву из Берлина, его задержали прямо в аэропорту и начался судебный процесс, который завершился вчера заменой условного срока на реальный из-за того, что Навальный "систематически нарушал условия испытательного срока".

Алексей Навальный в зале суда Фото из открытых источников

Правда, сам оппозиционер и его защита утверждали, что по закону невозможно отменить условное осуждение, потому что истек испытательный срок. Однако суд указал, что Навальный игнорировал вызовы в инспекцию еще во время действия испытательного срока и уведомил Федеральную службу исполнения наказаний о выписке из клиники "Шарите" в Берлине и проживании в гостинице поздно – лишь через два месяца. Поэтому, получается, что в этот период он нарушал свои обязательства условно осужденного.

Протесты и задержания после суда

Судебное заседание 2 февраля сопровождалось задержаниями сторонников оппозиционера, пришедших к зданию суда. Вечером было известно о более 300 задержанных.

Юлия Навальная во время протеста в Москве Юлия Навальная/Instagram

Накануне, 23 и 31 января, во многих городах России прошли акции в поддержку Навального с требованием освободить его. Если во время первой акции задержали около 4 тысяч человек, то на второй – более 5,5 тысяч.

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Реакция мировых лидеров

На судебное заседание по делу Навального в Москву прибыли двадцать представителей посольств США, Великобритании, Болгарии, Польши, Латвии, Литвы, Австрии. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что такой визит по сути является вмешательством во внутренние дела суверенного государства и саморазоблачением некрасивой и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России или же попыткой психологического давления на судью.

Между тем мировые политики высказались по поводу приговора Алексею Навальному. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что решение российского суда по делу оппозиционера Навального является "чистой трусостью".

"Решение Алексея Навального вернуться в Россию после отравления было действительно смелым и бескорыстным поступком. В отличие от этого, сегодняшнее решение было чистой трусостью и не соответствует самым основным стандартам справедливости. Алексея Навального должны немедленно освободить", - написал в Твиттере Борис Джонсон.

В свою очередь государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую обеспокоенность решением российских судов заключить Алексея Навального и призвал российские власти немедленно и безусловно освободить российского оппозиционера.

"Мы повторяем наш призыв к российскому правительству немедленно и без всяких условий освободить господина Навального, а также сотни других российских граждан, незаконно задержанных в течение последних недель за реализацию своих прав, в том числе права на свободу выражения мнений и мирных собраний", - подчеркнул госсекретарь США.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что решение отправить Алексея Навального в тюрьму – это цинизм и нарушение законности и международных обязательств российскими властями.

"Требуем его немедленного освобождения. ЕС должен ввести санкции против ответственных лиц, Совет Европы - отреагировать на нарушение решения ЕСПЧ", - написал Ринкевичс в Твиттере.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также осудил заключение Навального.

"Канада решительно осуждает российское заключение Алексея Навального. Мы призываем к его немедленному освобождению, а также освобождению мирных протестующих и журналистов, которые были задержаны в течение последних недель. Системой правосудия никогда нельзя злоупотреблять в политических целях", - написал Трюдо в Твиттере.

Похожее заявление сделал и глава МИД Польши Збигнев Рау. Он подчеркнул, что судебный процесс против Навального является политическим.

"Алексей Навальный стал жертвой политического процесса, который полностью противоречит элементарным принципам законности. Призываю российские власти освободить оппозиционера и прекратить репрессии против его сторонников", - отметил Рау.

Президент Франции Эммануэль Макрон также призвал немедленно освободить Навального.

"Приговор Алексею Навальному недопустим. Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением. Мы призываем немедленно освободить его. Соблюдение прав человека, как и демократических свобод, не могут быть предметом обсуждения", - заявил Макрон.

Между тем Совет Европы считает приговор оппозиционному политику Алексею Навальному игнорированием Россией международных обязательств по защите прав человека.

По словам комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, решение об осуждении Алексея Навального на 3,5 года колонии подрывает доверие и противоречит международным обязательствам России в сфере прав человека.