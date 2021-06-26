Налоговая реформа в Украине: Как хотят сбалансировать бюджетные поступления и почему эксперты против

Против предложенного законопроекта категорически выступила Европейская бизнес-ассоциация

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Кабмин намерен урегулировать налогообложение в Украине - соответствующий проект закона зарегистрировали в Раде в начале июня. Документом предлагается установить новые налоги, а также увеличить существующие. Украинские и международные эксперты несколько встревожены законопроектом и просят его доработать или даже отменить.

О предложенных изменениях в налоговой отрасли и вероятных последствиях инициативы подробнее в материале "Першого Незалежного".

Какие изменения принесет законопроект № 5600

Цель законопроекта № 5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" – повышение эффективности использования экономических ресурсов Украины и устранение пробелов действующего законодательства для сбалансированности бюджетных поступлений. Однако это довольно общее объяснение, и оно требует детализации.

Законопроект фактически имеет целью увеличить все налоги и предлагает ввести большинство инициатив уже с 1 июля этого года. При этом стоит помнить, что Кабмин совсем недавно принял Стратегию-2030, которая гарантирует, что налоги для бизнеса не будут расти.

Правительство предлагает такие новации в налогообложении в Украине:

Плата за землю. Документ предлагает отменить мораторий на индексацию нормативной денежной оценки для всех земель, кроме сельскохозяйственных угодий, которая используется для целей налогообложения платы за землю. К примеру, это касается земель водного фонда внутренних водоемов, озер, прудов, водохранилищ; земель населенных пунктов и других земель несельскохозяйственного назначения.

Чрезмерное повышение коэффициента индексации нормативной денежной оценки земель автоматически повлечет за собой рост арендных ставок на землю и станет обузой и для малых, и для средних, и для крупных предпринимателей.

Законопроект предлагает отменить льготы по оплате аренды земли, закрепленной за учреждениями науки, которые содержатся за счет государственного или местного бюджетов, при условии нецелевого ее использования. Непонятным остается механизм определения статуса "нецелевого использования". Не исключено, что это может стать лазейкой для коррупции на местах.

Налог на добавленную стоимость (НДС). Кабмин предлагает облагать налогом операции по продаже вновь построенных квартир и / или домов.

Также законопроект предусматривает увеличить налог на доходы физических лиц от продажи третьего и последующих объектов недвижимости - с 5% до 18%. Действующие ставки НДФЛ для продажи в течение года первого объекта недвижимости (0%) и второго объекта (5%) не будут менять.

Эта норма должна заставить агентства и компании, которые скупают квартиры в новостройках и перепродают, платить больше налогов или уменьшать свой торговый оборот.

С одной стороны, это неплохое правило, которое, впрочем, может обернуться и против обычных граждан – физических лиц, которые покупают квартиру для себя и для сдачи в аренду. Платя большие налоги, владельцы повысят цены на аренду жилья на 10-20%. За квартиру стоимостью $100 тысяч нужно будет реально оплатить на $20 тысяч больше.

Также документ предлагает ввести налогообложение налогом на добавленную стоимость операций по реализации Национальным банком драгоценных металлов физическим и юридическим лицам.

Налог на прибыль предприятий. Новый законопроект предлагает облагать налогом финансовую помощь, предоставленную связанными лицами. Документ предполагает увеличение финансового результата (то есть чистой прибыли) на сумму финансовой помощи (например, дотации от государства).

Экологический налог. В законопроекте прописано увеличение ставок экологического налога за выброс загрязняющих веществ в воду – в 1,6 раза. До 2029 года предлагается повысить этот налог в восемь раз. За выбросы двуокиси углерода (СО2) – по 10 грн/т до 30 грн/т, за отходы для предприятий горной промышленности – с 0,49 грн/т до 1,5 грн/т.

Акцизный налог. Нововведения касаются введения акциза на продажу электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии. Документ исключает электроэнергию ВИЭ из группы товаров, на которые не распространяется акциз. Это приведет к введению акцизного налога на "зеленое" электричество на уровне 3,2%.

Ответственность за несвоевременное представление налоговых накладных. Законопроект предлагает штраф в размере 40% от суммы НДС в накладной в случае нарушения срока регистрации на 61-180 дней, а в случае нарушения срока регистрации на 181+ дней – штраф в размере 50% суммы НДС.

К тому же органы контроля смогут получить право ходатайствовать о лишении права выезда за границу руководителя предприятия, которое "просрочило" долг до полного его погашения.

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Международные эксперты о новой налоговой реформе

Прежде всего стоит отметить, что законопроект №5600 разрабатывали и подавали не без нарушений. Регистрация налогового законопроекта определенным образом нарушает законодательство. Дело в том, что изменения в налоговое законодательство в соответствии с принципом стабильности не должны принимать позже, чем за шесть месяцев до нового бюджетного периода. Но в этом случае имеем игнорирование норм законодательства.

Против документа категорически выступила Европейская бизнес-ассоциация, призвав парламент Украины отозвать законопроект №5600, потому что его нормы могут привести к нарушению стабильности налогового законодательства.

Исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко отметила, что этот законопроект является стремлением не стимулировать развитие экономики и бизнеса, а какой либо ценой закрыть "дыру" в бюджете путем увеличения ставок налогов.

В бизнес-ассоциации уверены, что недополучение бюджетом налогов означает, что в Украине существует теневая экономика и отсутствуют равные правила игры. Именно с этим нужно бороться, а не принимать "проблемные" законопроекты, которые могут завести отечественную экономику в еще худшие условия.

Бизнес-сообщество ознакомилось с законопроектом №5600 еще до его регистрации в парламенте и предоставило свои поправки, которые не позволяют документу навредить бизнесу Украины. Но учли лишь несколько предложений.

В свою очередь, американская торговая палата также призвала отклонить документ вообще из-за угрозы увеличения фискального давления на бизнес, негативного влияния на экономику и ухудшения инвестиционного климата в Украине.

Аграрные ассоциации Украины, входящие во Всеукраинский аграрный форум, также против законопроекта № 5600. Он является опасным и дискриминационным в отношении агропроизводителей и экономики в целом.

Между тем заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов подчеркнул, что ключевая проблема указанного документа в том, что минимальная налоговая нагрузка на самом деле не является минимальной – на уровне 5% от нормативно-денежной оценки земли.

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Пока документ тщательно прорабатывают в парламенте, и дата голосования за него неизвестна. Возможно, аргументы, возмущение и давление со стороны экспертов: экономистов, финансистов и представителей агробизнеса - таки повлияет на законодателей, и они откажутся от идеи принимать законопроект. А возможно, будет разработан альтернативный документ, в котором учтут обоснованные замечания украинского бизнеса - и последствия будут не такими опасными для экономики и неподъемными для бизнеса.