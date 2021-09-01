Налоговая амнистия в Украине: Кто и как может задекларировать имущество и какие гарантии предусмотрены
Украинцам разрешили не декларировать криптовалюту
С 1 сентября в Украине стартовала кампания по добровольному декларированию активов – налоговая амнистия, которая позволит гражданам вывести свои доходы из тени и избежать наказания. Однако декларировать нужно не все имущество, а некоторым запрещено подавать декларацию.
Об условиях одноразового добровольного декларирования рассказываем подробнее.
Главная цель кампании
Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы и имущество, избежав при этом наказания.
Основная его цель – детенизация экономики путем декларирования активов. Документ предусматривает проведение одноразового добровольного декларирования активов физических лиц. Они должны оплатить одноразовый сбор:
- 5% – относительно активов, размещенных на счетах украинских банков. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 6% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно;
- 9% – для размещенных за рубежом. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 11,5% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно;
- 2,5% – по стоимости гособлигаций со сроком обращения более, чем 365 дней без права досрочного погашения, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021-го до 31 августа 2022 года до подачи добровольной декларации. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 3% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.
Подробнее об условиях проведения налоговой амнистии в Украине можно узнать по ссылке.
Как задекларировать имущество
В Министерстве финансов Украины рассказали, что декларирование будет происходить путем представления одноразовой (специальной) добровольной декларации в Государственную налоговую службу Украины через частную часть электронного кабинета в разделе "одноразовая (специальная) добровольная декларация".
Задекларировать имущество могут следующие категории граждан:
- Физические лица – резиденты, в том числе самозанятые лица.
- Физические лица – нерезиденты Украины, которые на момент получения объекта декларирования были резидентами и которые являются или были налогоплательщиками.
Запрещено подавать декларации:
- Малолетним/несовершеннолетним или недееспособным лицам, или лицам, дееспособность которых ограничена.
- Лицам, по отношению к которым со стороны Украины применены специальные экономические и другие ограничительные санкции.
- Лицам, которые за любой год, начиная с 1 января 2005 года, подавали или должны подавать декларации в соответствии с законами, определяющими или определявшие правовые и организационные основы в сфере предотвращения коррупции (кроме тех, которые претендовали или претендуют на занятие должностей, пребывание на которых требует или требовало от лица представления соответствующей декларации, и не были назначены или избраны на соответствующие должности).
Декларированию подлежит движимое и недвижимое имущество, валютные ценности и другие объекты.
Что не нужно указывать в декларации
Не все имущественные ценности нужно вносить в декларацию. Не будут облагать налогом:
- квартиру площадью до 120 кв. м;
- дом площадью до 240 кв. м;
- технические сооружения площадью до 60 кв. м;
- земельные участки – в пределах норм бесплатной приватизации.
К тому же можно не декларировать криптовалюту. "Несмотря на то, что на сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине, в частности, отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирования операций с ней, то оснований для ее отображения декларантом в одноразовой (специальной) добровольной декларации нет", – рассказали в Государственной налоговой службе.
Не могут быть субъектами декларирования:
- Активы физического лица, принадлежащие декларанту, в отношении которого начато досудебное расследование или судебное производство в отношении таких активов по признакам уголовных правонарушений.
- Средства в национальной и иностранной валютах, которые на дату подачи одноразовой (специальной) добровольной декларации находятся в наличной форме.
- Активы декларанта, учитываемые (находящиеся) на счетах финансовых учреждений и/или расположены (зарегистрированы) на территории страны, признанной государством-агрессором по закону, или имеют источники происхождения из такой страны.
Преимущества для декларанта
Предоставление одноразовой добровольной декларации имеет определенные преимущества для декларанта и предоставляет гарантии, среди которых отсутствие налоговой проверки относительно источника получения декларантом или физическим лицом доходов.
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Налоговая амнистия в Украине продлится год – до 1 сентября 2022 года.