Налоговая амнистия в Украине: Кто и как может задекларировать имущество и какие гарантии предусмотрены

Украинцам разрешили не декларировать криптовалюту

Фото из открытых источников

С 1 сентября в Украине стартовала кампания по добровольному декларированию активов – налоговая амнистия, которая позволит гражданам вывести свои доходы из тени и избежать наказания. Однако декларировать нужно не все имущество, а некоторым запрещено подавать декларацию.

Об условиях одноразового добровольного декларирования рассказываем подробнее.

Главная цель кампании

Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы и имущество, избежав при этом наказания.

Основная его цель – детенизация экономики путем декларирования активов. Документ предусматривает проведение одноразового добровольного декларирования активов физических лиц. Они должны оплатить одноразовый сбор:

5% – относительно активов, размещенных на счетах украинских банков. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 6% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно;

9% – для размещенных за рубежом. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 11,5% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно;

2,5% – по стоимости гособлигаций со сроком обращения более, чем 365 дней без права досрочного погашения, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021-го до 31 августа 2022 года до подачи добровольной декларации. В качестве альтернативы налогоплательщик может выбрать ставку 3% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

Подробнее об условиях проведения налоговой амнистии в Украине можно узнать по ссылке.

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Как задекларировать имущество

В Министерстве финансов Украины рассказали, что декларирование будет происходить путем представления одноразовой (специальной) добровольной декларации в Государственную налоговую службу Украины через частную часть электронного кабинета в разделе "одноразовая (специальная) добровольная декларация".

Задекларировать имущество могут следующие категории граждан:

Физические лица – резиденты, в том числе самозанятые лица.

Физические лица – нерезиденты Украины, которые на момент получения объекта декларирования были резидентами и которые являются или были налогоплательщиками.

Запрещено подавать декларации:

Малолетним/несовершеннолетним или недееспособным лицам, или лицам, дееспособность которых ограничена.

Лицам, по отношению к которым со стороны Украины применены специальные экономические и другие ограничительные санкции.

Лицам, которые за любой год, начиная с 1 января 2005 года, подавали или должны подавать декларации в соответствии с законами, определяющими или определявшие правовые и организационные основы в сфере предотвращения коррупции (кроме тех, которые претендовали или претендуют на занятие должностей, пребывание на которых требует или требовало от лица представления соответствующей декларации, и не были назначены или избраны на соответствующие должности).

Декларированию подлежит движимое и недвижимое имущество, валютные ценности и другие объекты.

Государственная налоговая служба

Что не нужно указывать в декларации

Не все имущественные ценности нужно вносить в декларацию. Не будут облагать налогом:

квартиру площадью до 120 кв. м;

дом площадью до 240 кв. м;

технические сооружения площадью до 60 кв. м;

земельные участки – в пределах норм бесплатной приватизации.

Государственная налоговая служба

К тому же можно не декларировать криптовалюту. "Несмотря на то, что на сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине, в частности, отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирования операций с ней, то оснований для ее отображения декларантом в одноразовой (специальной) добровольной декларации нет", – рассказали в Государственной налоговой службе.

Не могут быть субъектами декларирования:

Активы физического лица, принадлежащие декларанту, в отношении которого начато досудебное расследование или судебное производство в отношении таких активов по признакам уголовных правонарушений.

Средства в национальной и иностранной валютах, которые на дату подачи одноразовой (специальной) добровольной декларации находятся в наличной форме.

Активы декларанта, учитываемые (находящиеся) на счетах финансовых учреждений и/или расположены (зарегистрированы) на территории страны, признанной государством-агрессором по закону, или имеют источники происхождения из такой страны.

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Преимущества для декларанта

Предоставление одноразовой добровольной декларации имеет определенные преимущества для декларанта и предоставляет гарантии, среди которых отсутствие налоговой проверки относительно источника получения декларантом или физическим лицом доходов.

Государственная налоговая служба

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Налоговая амнистия в Украине продлится год – до 1 сентября 2022 года.