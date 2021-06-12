Налоговая амнистия: Какое имущество украинцы могут декларировать добровольно

Процентная ставка налога будет зависеть от размера актива

Верховная Рада Украины на днях приняла один закон из пакета законопроектов о налоговой амнистии. Согласно документу в стране будет введено добровольное декларирование для физических лиц. Это, по мнению авторов проекта закона, позволит увеличить поступления в госбюджет.

Подробнее о правилах, прописанных в документе, и имуществе, которое подлежит декларированию, в материале "Первого Независимого".

О чем законопроект

Верховная Рада в целом поддержала проект закона № 5155 о стимулировании детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем внедрения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

Документ подан в парламент в конце февраля этого года, а 30 марта его приняли в первом чтении. Цель проекта закона – стимулировать детенизацию доходов и повысить налоговую культуру украинцев.

В пояснительной записке говорится о введении добровольного декларирования для физических лиц. Украинцы должны по желанию документировать принадлежащие им активы и платить единовременный сбор в государственный бюджет.

Кампанию по добровольному одноразовому декларированию активов физлиц предлагают начать с этой осени. Государство обещает предоставить гарантии в части освобождения декларантов от административной и уголовной ответственности за неуплату налогов и сборов с доходов.

Добровольное декларирование должно стартовать с 1 сентября 2021 года и завершиться 1 сентября 2022 года. В течение этого времени физические лица должны задекларировать активы, приобретенные до 1 января 2021 года, но с которых не уплачены налоги.

При этом законопроектом предлагается не распространять на физических лиц, подавших одноразовую добровольную декларацию, норму закона "О валюте и валютных операциях", по которой лицо может быть привлечено к ответственности.

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Сколько налогов нужно уплатить

Закон предусматривает уплату налогов за приобретенные активы в следующих размерах:

5% – из легализованных активов в Украине;

7-9% – из иностранных активов;

2,5% – из облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В законе говорится о разрешении распределить платеж с помощью рассрочки, однако в таком случае будут применять ставки в размере 6%, 11,5% и 3% соответственно.

При этом не будут облагать налогом такое имущество:

квартиру площадью до 120 кв. м;

дом площадью до 240 кв. м;

технические сооружения площадью до 60 кв. м;

земельные участки – в пределах норм бесплатной приватизации.

Кроме этого, документ предусматривает, что все те, кто выполнял функции государства после 2010 года, то есть политики, чиновники разных рангов и правоохранители, не будут подпадать под действие закона и не будут освобождены от ответственности за коррупцию и незаконное обогащение.

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Цель закона об однократном декларировании

Принятие закона будет способствовать обеспечению предпосылок для проведения одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов.

А это, в свою очередь, позволит создать стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения в Украине, а также повысить эффективность противодействия размыванию налоговой базы, привлечь в украинскую экономику дополнительные ресурсы и ее активизировать, увеличить поступления в бюджет.

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Как внедрять налоговую амнистию

Кроме законопроекта № 5155, на прошлой неделе парламент должен был рассмотреть и проголосовать за проект закона № 5153 об амнистии капитала, но не сложилось. Рассмотрение законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс относительно стимулирования детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем внедрения добровольного декларирования физлицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет перенесли.

Согласно документу, налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные состояние и доходы, избежав при этом наказания.

Основная его цель – детенизация экономики путем декларирования активов. Документ предусматривает в период с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года провести добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц. Они должны уплатить единовременный сбор: 5% – по активам, размещенным на счетах украинских банков; 9% – для размещенных за рубежом; 2,5% – по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года.