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Налоговая амнистия: Какое имущество украинцы могут декларировать добровольно

Перший Незалежний
Перший Незалежний

Украинский информационный телеканал

Процентная ставка налога будет зависеть от размера актива

Верховная Рада Украины на днях приняла один закон из пакета законопроектов о налоговой амнистии. Согласно документу в стране будет введено добровольное декларирование для физических лиц. Это, по мнению авторов проекта закона,  позволит увеличить поступления в госбюджет.

Подробнее о правилах, прописанных в документе, и имуществе, которое подлежит декларированию, в материале "Первого Независимого".

О чем законопроект

Верховная Рада в целом поддержала проект закона № 5155 о стимулировании детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем внедрения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

Документ подан в парламент в конце февраля этого года, а 30 марта его приняли в первом чтении. Цель проекта закона – стимулировать детенизацию доходов и повысить налоговую культуру украинцев.

В пояснительной записке говорится о введении добровольного декларирования для физических лиц. Украинцы должны по желанию документировать принадлежащие им активы и платить единовременный сбор в государственный бюджет.

Кампанию по добровольному одноразовому декларированию активов физлиц предлагают начать с этой осени. Государство обещает предоставить гарантии в части освобождения декларантов от административной и уголовной ответственности за неуплату налогов и сборов с доходов.

Добровольное декларирование должно стартовать с 1 сентября 2021 года и завершиться 1 сентября 2022 года. В течение этого времени физические лица должны задекларировать активы, приобретенные до 1 января 2021 года, но с которых не уплачены налоги.

При этом законопроектом предлагается не распространять на физических лиц, подавших одноразовую добровольную декларацию, норму закона "О валюте и валютных операциях", по которой лицо может быть привлечено к ответственности.

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Сколько налогов нужно уплатить

Закон предусматривает уплату налогов за приобретенные активы в следующих размерах:

  • 5% – из легализованных активов в Украине;
  • 7-9% – из иностранных активов;
  • 2,5% – из облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В законе говорится о разрешении распределить платеж с помощью рассрочки, однако в таком случае будут применять ставки в размере 6%, 11,5% и 3% соответственно.

При этом не будут облагать налогом такое имущество:

  • квартиру площадью до 120 кв. м;
  • дом площадью до 240 кв. м;
  • технические сооружения площадью до 60 кв. м;
  • земельные участки – в пределах норм бесплатной приватизации.

Кроме этого, документ предусматривает, что все те, кто выполнял функции государства после 2010 года, то есть политики, чиновники разных рангов и правоохранители, не будут подпадать под действие закона и не будут освобождены от ответственности за коррупцию и незаконное обогащение.

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Цель закона об однократном декларировании

Принятие закона будет способствовать обеспечению предпосылок для проведения одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов.

А это, в свою очередь, позволит создать стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения в Украине, а также повысить эффективность противодействия размыванию налоговой базы, привлечь в украинскую экономику дополнительные ресурсы и ее активизировать, увеличить поступления в бюджет.

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Как внедрять налоговую амнистию

Кроме законопроекта № 5155, на прошлой неделе парламент должен был рассмотреть и проголосовать за проект закона № 5153 об амнистии капитала, но не сложилось. Рассмотрение законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс относительно стимулирования детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем внедрения добровольного декларирования физлицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет перенесли.

Согласно документу, налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные состояние и доходы, избежав при этом наказания.

Основная его цель – детенизация экономики путем декларирования активов. Документ предусматривает в период с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года провести добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц. Они должны уплатить единовременный сбор: 5% – по активам, размещенным на счетах украинских банков; 9% – для размещенных за рубежом; 2,5% – по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года.

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