Налогообложение зарубежных посылок по-новому: Что хочет изменить Рада и к чему готовиться гражданам

По словам законодателей, инициативы положительно оценили операторы почтовой связи и экспресс-перевозчики

На рассмотрении в Верховной Раде находятся два законопроекта, касающиеся таможенного сбора и механизма уплаты налога на добавленную стоимость для посылок из-за границы. Документами предусматривается повышение размера необлагаемого лимита в стоимости международных посылок.

По мнению авторов проектов, принятие инициативы должно стимулировать рост объемов импорта товаров в международных почтовых отправлениях в Украину и положительно повлиять на поступления в госбюджет.

Какие изменения предлагают внести подробнее в материале "Первого Независимого" далее.

Законопроект о налогообложении международных посылок: подробности

Проект закона № 4278 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения товаров, пересылаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях" был подан в парламент в октябре 2020 года, а в январе этого года парламентарии поддержали его в первом чтении.

Документ предлагает следующее:

Установить исключительно письменную форму декларирования товаров, пересылаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Сделать ответственным за уплату в бюджет НДС при ввозе товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях оператора почтовой связи, экспресс-перевозчика, если он декларирует такие товары путем представления реестров.

Разрешить доставлять в Украину без налогообложения товары стоимостью до 150 евро.

Установить возможность отсрочки уплаты НДС – в течение 30 дней с даты оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра.

Исключить из Налогового кодекса нормы, касающиеся вопросов декларирования товаров для таможенных целей и порядка осуществления таможенных формальностей.

Цель законопроекта – удешевление администрирования налога на добавленную стоимость в отношении операций по ввозу товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых отправлениях. Также планируется упростить уплату налога получателями – в случае декларирования международных посылок в электронных реестрах международных почтовых отправлений налог будут платить операторы почтовой связи и экспресс-перевозчики.

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Законопроект о таможенных платежах для международных посылок

Проект закона № 4279 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно налогообложения таможенными платежами товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, международных экспресс-отправлениях и порядка их декларирования" системно связан с предыдущим законопроектом.

Он направлен на совершенствование таможенного контроля и таможенного оформления товаров, пересылаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Законопроектом предусматривается следующее:

внедрение электронных реестров международных почтовых и экспресс-отправлений;

определение сведений, вносимых в такие реестры, установление процедуры и сроков их представления таможенному органу;

закрепить исключительно в письменной форме декларирование товаров, перемещаемых (пересылаемых) в международных почтовых и экспресс-отправлениях;

электронные реестры должны быть поданы операторами почтовой связи и экспресс-перевозчиками для декларирования перемещаемых ими товаров;

определить базой обложения таможенными платежами посылок их суммарную таможенную стоимость;

запретить перемещение в международных и экспресс-отправлениях алкоголя и табачных изделий независимо от стоимости;

расширить перечень документов, которыми может подтверждаться фактурная стоимость товаров гражданами.

Зачем нужны изменения в налогообложении международных посылок

Основная цель обоих законопроектов, дополняющих друг друга, состоит в том, чтобы минимизировать случаи мошенничества при налогообложении международных посылок.

Дело в том, что за последние пять лет трансграничная электронная коммерция развивается так стремительно, что стала одной из наиболее быстро растущих отраслей мировой экономики. Она охватывает одну пятую общего объема онлайн-розничных продаж в мире. Иначе говоря, потребители заказывают товары разной стоимости и габаритов из разных уголков мира и получают их дома, за тысячи километров, в почтовых отделениях.

Это способствует возникновению разнообразных манипуляций – избежание добросовестного и корректного таможенного контроля; подмена инвойсов (счетов / накладных, предоставляемых продавцами покупателям и содержат перечень товаров, их количество и сумму средств, которую покупатель должен за них заплатить); указание недостоверного наименования товаров в отправлении. Поэтому действительно существует необходимость ввести дополнительный контроль процесса пересылки международных посылок.

Чтобы улучшить администрирование пересылки товаров в международных почтовых отправлениях, в 2018 году парламент принял закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов. Документ ввел электронное декларирование товаров, пересылаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

В 2019 году был снижен беспошлинный лимит до 100 евро, но это было неэффективным, ибо привело: а) к тому, что расходы государственных органов на организацию сбора налогов превышают налоговые поступления в бюджет; б) к сокращению почтовых отправлений в Украину; в) к уменьшению доходов международных почтовых перевозчиков; г) к активизации "серых" схем ввоза товаров через границу.

К тому же из-за уменьшения беспошлинного лимита некоторые получатели из-за нежелания платить налог отказываются от заказов, а почта вынуждена тратить средства на содержание "отказных" товаров.

Поэтому повышение размера необлагаемого лимита должно способствовать росту объемов импорта товаров в международных почтовых отправлениях в Украине и увеличению налоговых поступлений в бюджет.

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Ожидания от принятия указанных законопроектов – удешевление процесса налогообложения товаров, ввезенных в Украину из-за рубежа, и уменьшение уклонения от уплаты налогов за международные посылки.

Фактически это меры по противодействию мошенничеству в международных пересылках. Но способны ли эти два законопроекта на практике реально решить проблему уклонения украинцев от уплаты налогов за большие дорогие посылки из-за рубежа? Как эти документы смогут заставить недобросовестных плательщиков не измельчать дорогие товары на мелкие международные посылки, чтобы не облагать их налогом? К тому же законопроекты не решают проблем честного украинского бизнеса, который становится неконкурентоспособным из-за бесконтрольного ввоза из-за рубежа чрезвычайно большого количества товаров.