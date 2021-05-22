Налогообложение азартных игр: Какие изменения планируют внести и чего ожидать игорному бизнесу

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Власти планируют получить рекордную прибыль от организации и проведения азартных игр

В 2020 году государство начало процесс урегулирования азартных игр. Народные депутаты приняли соответствующий законопроект. На очереди урегулирование налогообложения доходов от проведения азартных игр, и проект закона по этому вопросу нардепы должны рассмотреть в ближайшее время.

Что предусматривает законопроект и как сейчас облагается игорная отрасль подробнее в материале "Первого Незалежного" далее.

Что предусматривает законопроект № 2713

В 2020 году, после более десяти лет запрета азартных игр, государство взялось за регулирование этой отрасли, которая прочно укоренилась на теневом рынке. Как следствие, был принят закон "О государственном регулировании деятельности в сфере азартных игр", который должен был обеспечить выход отрасли азартных игр из тени и наладить налоговые поступления в бюджет.

Следующий документ, который регулировал налогообложение игорного бизнеса, – это законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр. Он призван стимулировать развитие легального рынка азартных игр и окончательно вывести их из тени.

Проектом закона, разработанным и поданным в парламент еще в 2019 году, предлагается установить такое в плоскости налогообложения игорного бизнеса:

единую ставку для игрового дохода от азартных игр: букмекерской деятельности, деятельности по организации и проведению азартных игр в казино, онлайн-казино, в залах игровых автоматов, игр в покер – 10% от дохода;

ставку для игрового дохода от лотерей – 10% от дохода;

налог на прибыль 18% (уплаченный налог на доход уменьшает финансовый результат до обложения налогом на прибыль);

выигрыши в азартные игры освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц и военного сбора;

применение НДФЛ и военного сбора только для выигрышей в размере более восьми минимальных заработных плат, то есть на сумму от 48 тысяч гривен;

отмена тройной уплаты ежегодной стоимости лицензий до введения государственной системы онлайн-мониторинга.

Как сейчас облагается игорный бизнес в Украине

Согласно Налоговому кодексу игорный бизнес в нашей стране пока облагается таким образом:

доходы от выигрышей и призов – 18% от общей суммы выигрышей (призов), выплаченных игрокам;

налог на прибыль для организаторов азартных игр – 18%;

налог на доход с использования игровых автоматов-10% дохода;

налог на доход с букмекерской деятельности, азартных игр (в т. ч. казино) - 18% дохода, уменьшенного на сумму выплат игроку;

налог на доход с выпуска и проведения лотерей – 30% дохода.

Сколько налогов уже заплатил игорный бизнес Украины

Сейчас стоимость лицензии на деятельность интернет-казино в Украине составляет 6500 минимальных заработных плат – 39 млн грн. Эта сумма выплачивается ежегодно в течение пяти лет, то есть по 7,8 миллионов гривен в год. Однако до введения предусмотренной законом системы онлайн-мониторинга операторы азартных игр должны платить ежегодно трехкратную сумму – 23,4 млн грн.

В бюджете-2021 запланировано получить от платы за лицензии за азартные игры 7,4 миллиардов гривен. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей сообщила, что по состоянию на март три оператора оплатили лицензии на работу.

ООО "Спейсикс" (ТМ "Космолот") заплатило за лицензию на организацию и проведение азартных игр казино в интернете 39 миллионов гривен. ООО "Фьорст Элемент" уплатило за лицензию на организацию и проведение азартных игр казино в интернете 23,4 миллиона гривен. ООО "Геймдев" уплатило 18 миллионов гривен за две лицензии на залы игровых автоматов.

Чтобы выполнить запланированную сумму поступлений в бюджет на сумму 7,5 миллиардов гривен, до конца текущего года Комиссия-регулятор должен выдать как минимум 20 лицензий на казино в Киеве), или 190 лицензий на интернет-казино.

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При этом народные депутаты разных фракций предпочитают уменьшить размер налогообложения на доход от проведения азартных игр и на выигрыши от них, а также снизить размер платы за лицензии. В парламенте зарегистрировано девять таких законопроектов (правда, Рада не поддержала ни одного из них). К примеру, законопроект №2713-д предусматривает снижение стоимости лицензий, с 30% до 10%, снижение ставки на доход для операторов лотерей, снижение ставки налога для букмекеров и казино с 18% до 10%, отмена налога на выигрыш игрока (он сейчас составляет 18%), а также предлагает отсрочку налога на валовый игорный доход до 1 января 2024 года.