Налог на недвижимость: Как облагается налогом жилье за 2020 год в Украине

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Налог на недвижимое имущество за 2020 год украинцы должны уплатить до сентября

В этом году граждане Украины должны уплатить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, а проще – за квартиры и частные дома. При начислении налога действует социальная льгота, а размер налоговой ставки различается в зависимости от региона.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Какая недвижимость облагается налогом в 2021 году

Базой обложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, является общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его долей.

В Налоговом кодексе Украины предусмотрены льготы по уплате налога на недвижимость:

- для квартиры/квартир независимо от их количества – на 60 кв. метров;

- для жилого дома/домов независимо от их количества – на 120 кв. метров;

- для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного пребывания в собственности плательщика налога квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их долей), – на 180 кв. метров.

Такое уменьшение предоставляется один раз за каждый базовый налоговый период.

А вот недвижимость, общая площадь которой превышает 300 кв. м. (для квартиры) и/или 500 кв. м. (для дома), дополнительно облагается налогом в размере 25000 гривен в год за каждый такой объект жилой недвижимости или его долю.

Налог платят физические лица-владельцы недвижимости, а за несовершеннолетних детей – владельцев недвижимости налог платят родители/опекуны.

В случае пребывания объектов жилой и/или не жилой недвижимости в общей долевой или общей совместной собственности нескольких лиц, определение плательщиков налогов происходит следующим образом:

- если объект жилой и / или нежилой недвижимости находится в общей долевой собственности нескольких лиц, плательщиком налога является каждое из этих лиц за принадлежащую ему долю;

- если объект жилой и/или нежилой недвижимости находится в общей совместной собственности нескольких лиц, но не разделен в натуре, плательщиком налога является одно из таких лиц-владельцев, определенное по их согласию, если другое не установлено судом;

- если объект жилой и / или нежилой недвижимости в общей совместной собственности нескольких лиц и разделен между ними в натуре, плательщиком налога является каждое из этих лиц за принадлежащую ему долю.

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Каков размер налога

В 2021 году налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, начисляется за 2020 год, исходя из размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года – 4 723,00 гривен.

Расчет налога осуществлен на основании сведений Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Ставки и льготы по налогу устанавливаются по решению местных советов, сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин. То есть, ставки и льготы зависят также от решений, установленных местными советами на каждой отдельной территории, где находятся объекты недвижимости.

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Как платить налог в 2021 году

В целом налоговое уведомление о размере налога и соответствующие платежные реквизиты должны направляться или вручаться плательщику налога контролирующим органом по месту регистрации лица. "Квитанция" должна поступить до 1 июля 2021 года. После получения у человека есть 60 дней на уплату налога.

Налогоплательщики также имеют право обратиться с письменным заявлением для проведения сверки данных о:

- объектов жилой и / или нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности налогоплательщика;

- общей площади объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности плательщика налога;

- права на пользование льготой по уплате налога; размера ставки налога; начисленной суммы налога.

Если человек не получил уведомление-решение из-за несоответствия налогового адреса с фактическим местом жительства, следует немедленно обратиться в налоговый орган по месту регистрации для уплаты надлежащей суммы налога.

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За консультацией стоит обратиться в Центры обслуживания плательщиков или же в органы, ответственные за начисление налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.