Наконец-то дождались: Как Украина начинает вакцинацию индийской вакциной, кто против

Вакцинация началась Фото из открытых источников

Как будет развиваться процесс иммунизации в Украине пока неизвестно

Наконец в Украине начинается долгожданная вакцинация, которую обсуждают и обещают уже почти месяц. Вчера индийская вакцина прибыла на самолете в Киев и сегодня из столицы партиями ее развозят по регионам, где в больницах и поликлиниках и сделают первые прививки.

Далее рассказываем о первом дне вакцинирования и настроении украинцев, с которыми они вступают в этот важный период.

С чем мы идем в вакцинацию

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины AstraZeneca (Covishield) в количестве 500 тысяч доз от индийской компании Serum Institute. В тот же день стало известно, что в Украине уже зарегистрировано две вакцины от COVID-19 – AstraZeneca и Pfizer, поэтому вакцинирование начнется официально подтвержденными препаратами.

Начало массовых прививок запланировано на сегодня, 24 февраля, а ожидаемое завершение первого этапа – апрель. Утром индийскую вакцину уже начали развозить по областным центрам. Первыми получат ее Киев, Чернигов, Житомир, Винница, Киевская и Черкасская области.

Всего в течение первого этапа вакцинирования Министерство здравоохранения хочет вакцинировать 367 тысяч человек.

В Вооруженных силах Украины сообщили, что с конца февраля первыми будут вакцинировать военных в зоне проведения ООС и военных, которые принимают участие в международных операциях. Также среди первых получат прививку медики, которые работают с больными коронавирусом, сотрудники и люди, проживающие в интернатах и домах для пожилых.

24 февраля уже сделана первая прививка – врачу в Черкассах.

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Какие вакцины будут использовать в Украине

Украинское правительство закупило британскую вакцину AstraZeneca (Covishield) в Индии – договорились о 12 миллионах доз, пока прибыла лишь первая партия (500 тысяч).

Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании India.com

Еще в марте Украина должна получить 117 тысяч американской вакцины Pfizer и BioNTech по международной программе COVAX. Также 1,9 миллиона доз вакцин Украина забронировала у китайской компании SinoVac Biotech (CoronaVac).

Но пока имеем только первую партию индийской вакцины. Что будет дальше – неизвестно.

Как записаться на прививку

Сначала вакцинация будет проводиться только мобильными бригадами, а пункты прививок откроют лишь на втором этапе вакцинации. Всего должно быть открыто 4250 пунктов прививок.

В каждом регионе будут сформированы 23 мобильные бригады, которые будут состоять из врача, двух медсестер и регистратора. Всего по Украине будет работать 572 бригады. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, можно будет делать по 5 миллионов прививок в месяц.

Сейчас существует три варианта для записи на прививку от коронавируса:

через специальный сайт, который запустит Минздрав (вероятно, с 1 марта);

у своего семейного врача;

с 1 марта – через "горячую линию" по телефону: 0-800-60-20-19. Приоритетные группы смогут выбрать время и место для вакцинации, другие же попадут в лист ожидания.

в мобильном приложении "Дія" – здесь будет сформирована электронная очередь. На базе медицинской электронной системы eHealth будет формироваться база граждан, приславших заявку на вакцинацию. На основе записей в "Дії" Минздрав и НСЗУ смогут оперативно распределить вакцины по очереди.

Списки на вакцинацию формируются через работодателей с привязкой к месту работы и по открытой записи для "социальных категорий", которые не привязаны к местам работы: пожилые люди, к примеру.

Если же человек попадает под один из пяти этапов вакцинации, но не записался, то ему должны позвонить из Центра первичной медико-санитарной помощи и пригласить на прививку.

Для обеспечения процесса иммунизации в Украине запустят онлайн-карту, которая будет показывать спрос на вакцину по стране.

Это все выглядит очень красиво и обещает быть эффективным рычагом вакцинации, однако, как оно будет работать на практике – неизвестно. К тому же украинцы пока не слишком дружелюбно настроены к вакцинации.

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Кого не будут вакцинировать в Украине

Беременных женщин и детей в возрасте до 18 лет не будут вакцинировать против COVID-19. Беременным предлагают отсрочить введение вакцины до рождения ребенка. При этом беременным женщинам-медикам, скорее всего, сделают прививки, если решат, что польза от нее больше, чем вероятные риски.

Детям до 18 лет не будут делать прививки, потому что они болеют реже, чем взрослые, и часто переносят болезнь в легкой или бессимптомной форме. К тому же даже зарегистрированные вакцины не прошли клинических испытаний на детях.

Обязательность и оплата вакцинирования

Сейчас в Украине вакцинация не является обязательной или принудительной. Обязательным остается вакцинация от десяти инфекционных болезней, которые делаются в возрасте от о до 16 лет: от гепатита В, туберкулеза, кори, эпидпаротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции.

Фото из открытых источников

Коронавирус не входит в перечень обязательных, по крайней мере пока.

При этом вакцина от COVID-19 будет бесплатной для всех украинцев.

"По графику поставки вакцин прививка будет гарантирована всем гражданам Украины. От государства оно будет бесплатным. Военные врачи и участники ООС – среди первых на вакцинацию. Так же, как и медики, на передовой борьбы с COVID-19, пожилые люди и другие граждане из группы риска", - заявил президент Владимир Зеленский.

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Настроения перед вакцинацией

Украинские врачи пока не спешат вакцинироваться – по неофициальным данным, в Украине выявили желание сделать прививку лишь 30-40% медработников. Всего записалось на прививки 58 тысяч человек из тех, кто персоналом больниц с больными COVID-19, входит к бригад экстренной медицинской помощи.

Не все врачи доверяют вакцине и это нормально. Однако если не доверяют врачи, то и простые украинцы также не будут спешить делать прививки. По данным социологической группы "Рейтинг", 52% украинцев заявили, что не готовы вакцинироваться вообще, даже бесплатно.

Если человек откажется от своей дозы вакцины, то его очередь перейдет следующему без права возврата.