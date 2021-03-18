Наказание за сексуальную эксплуатацию детей: Какие изменения в украинское законодательство вступили в силу

Фото из открытых источников

Изменения в законодательство усилили ответственность за сексуальную эксплуатацию детей

Верховная Рада Украины ужесточила наказание за сексуальную эксплуатацию детей. Принятый закон накануне вступил в силу. Документ вводит особый механизм защиты детей, пострадавших от сексуального насилия или ставших его свидетелями.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Ситуация с сексуальным насилием и эксплуатацией детей

Украина находится в тройке лидеров-поставщиков детской порнографии в мире. По статистике, в Украине 560 человек ежедневно распространяют в виртуальном пространстве сцены насильственного содержания с несовершеннолетними.

В 2020 году в Украине от сексуального насилия пострадало 410 детей, в этом году – уже 70. Согласно данным исследования, которое провела Международная благотворительная организация "Служба спасения детей", почти четверть детей попадали хотя бы в одну из ситуаций сексуального насилия или эксплуатации за последний год.

Поэтому вопрос защиты детей чрезвычайно важен для Украины. К тому же украинское законодательство было несовершенным в сфере защиты детей от сексуальной эксплуатации. Это было отмечено Ланцаротским комитетом в его первом отчете от 4 декабря 2015 года по выполнению государствами Ланцаротской конвенции.

Принятые изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротской Конвенции) должны решить проблемные вопросы.

Верховная Рада приняла документ 18 февраля, а изменения вступили в силу 17 марта.

Что предусмотрено законом

Законом, принятым Радой, в украинском законодательстве закрепляется определение понятия "детская порнография" и устанавливается уголовная ответственность за совершение действий сексуального характера, домогательства лиц, не достигших 16-летнего возраста, за изготовление и использование детской порнографии, за посещение или проведение мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетнего, а также за привлечение ребенка к участию в них.

Уголовное правонарушение, совершенное в отношении малолетних или несовершеннолетних, должно быть расследовано безотлагательно и рассмотрено в суде в первую очередь.

Документ вводит особый механизм защиты детей, пострадавших от сексуального насилия или ставших его свидетелями.

Закон также предусмотрел наказание за получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозку или иное перемещение, изготовление, сбыт и распространение.

Также будет караться предложение встречи от совершеннолетнего лица, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий, ребенку до 16 лет для совершения в отношении него каких-либо действий сексуального характера или развратных действий, если после такого предложения было совершено хотя бы одно действие, направленное на то, чтобы такая встреча состоялась.

За совершение таких действий злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если предложение сделали ребенку до 16 лет для вовлечения его в изготовление детской порнографии, и если после такого предложения было совершено хотя бы одно действие, направленное на то, чтобы такая встреча состоялась, это будут наказывать тюрьмой на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

За совершение данного преступления по предварительному сговору группой лиц, или в отношении малолетнего, нарушителю грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По закону, под встречей следует понимать и проведенную с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий.

Новости по теме: Директора детдома в Одесской области взяли под стражу за вероятное развращение малолетних и сексуальное насилие

Совершение совершеннолетним лицом действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, с использованием гениталий, иного органа или части тела, или любого предмета, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Если такое преступление совершили близкие родственники ребенка, для нарушителей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.