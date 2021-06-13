Наказание за неправду в декларациях: Что предусматривает закон и почему Зеленский его ветирует

Закон о декларировании недостоверной информации предусматривает немалые штрафы и ограничение свободы

На прошлой неделе на пленарном заседании Верховная Рада приняла в целом законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование.

Документом предлагается установить, что декларирование недостоверной информации и непредставление чиновником декларации является административным правонарушением, и внедряет ответственность за это. Однако, ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский ветирует проект закона.

О нововведениях, прописанных в документе, и перипетиях с наказанием за ложь в декларациях подробнее в материале "Первый Независимый".

Что предусматривает закон о наказании за ложь в декларациях

Законопроект № 4651 об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации касается деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, то есть чиновников.

Согласно документу, за умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларации, если они отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов (от 1 млн 135 тыс. грн до 4 млн 540 тыс. грн), существует три вида наказаний:

штраф от 51 000 до 68 000 грн;

общественные работы на срок от 150 до 240 часов;

ограничение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Если же данные в декларации отличаются от реальной информации на сумму более 2000 прожиточных минимумов (4 млн 540 тыс. грн), то наказание может быть таким:

штраф от 68 000 до 85 000 грн;

общественные работы на срок от 150 до 240 часов;

ограничение свободы на срок до 2 лет;

лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Умышленное непредставление субъектом декларирования декларации наказывается так:

штраф от 42 500 до 51 000 грн;

общественные работы на срок от 150 до 240 часов;

лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Зеленский запретит новый закон

Чтобы новый закон вступил в силу и заработал на практике, его должны подписать спикер парламента и президент Украины. Однако сразу после принятия закона о наказании за недостоверное декларирование стало известно, что президент Владимир Зеленский наложит на него вето. Как заявили в пресс-службе Офиса президента, причиной такого категоричного решения главы государства является наличие в документе правок, которые позволяют записывать имущество на родственников и его не декларировать.

"Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием", - заявил Зеленский.

Президент также отметил, что правками, внесенными в законопроект, депутаты изменили подходы к декларированию активов членов семьи декларанта. Это предоставит им возможность не указывать в декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если член семьи не предоставляет информацию о нем. Таким образом депутаты смогут переписывать машины и квартиры на члена семьи, который якобы откажется предоставить декларанту документы об этом имуществе, что позволит избежать уголовной ответственности.

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История вопроса о "недостоверном декларировании"

В октябре 2020 года Конституционный суд Украины своим решением отменил ответственность за декларирование недостоверных сведений, признав неконституционной соответствующую статью Уголовного Кодекса. Такое решение фактически позволило уменьшать стоимость имущества в декларациях и отменило наказание для тех, кто уже заполнил декларации с "ошибками".

27 октября в Украине перестала действовать статья Уголовного кодекса 366-1 "Декларирование недостоверной информации", предусматривающая жесткое наказание.

Однако это стало серьезным поводом считать, что от Украины отвернутся финансовые гиганты мира – МВФ, "Всемирный банк" и международные партнеры, которые не будут предоставлять кредиты.

В конце концов, в декабре 2020 года Верховная Рада Украины таки восстановила уголовную ответственность за недостоверное декларирование, вернув в Уголовный кодекс статью 366-2. Так, 4 декабря 2020 года парламент принял законопроект №4460-д об ответственности за декларирование ложной информации и непредставление субъектом декларирования декларации. С тех пор актуальными стали штрафы за ложь о состоянии, однако ограничение свободы убрали.

Если сведения в декларации отличаются от реальных состояний на сумму от 500 до 4000 тысяч прожиточных минимумов (от 1,1 млн грн до 9 млн грн), то штраф составлял от 42,5 до 51 тысячи гривен. Также возможным было наказание в виде общественных работ и лишение права занимать государственные должности на 3 года.

Если разница сведений в декларации с реальными доходами превышает 9 миллионов гривен, штраф возрастает до 85 тысяч гривен, возможным наказанием также остается выполнение общественных работ. К тому же может быть ограничение свободы на срок до 2 лет.