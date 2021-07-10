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Наедине с природой: В каких лесопарковых зонах Киева можно отдыхать летом и как это делать правильно

В Киеве и вблизи столицы обустроены 42 зоны для отдыха на природе

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Одна из беседок в лесах Пущи-Водицы Фото из открытых источников

Лето в разгаре и хотя погода время от времени "угощает" ливнями, однако остается приятной для отдыха на природе. Укрыться от жары можно в прохладной тени леса. Шашлыки, подвижные игры, веселая компания - один из традиционных отдыхов в теплый сезон.

В каких зонах Киева и пригорода официально разрешено отдыхать и разводить костры, а также как правильно вести себя в лесу рассказываем далее.

Где можно отдохнуть в столице и вблизи города

В этом году на территории столичных лесопарковых хозяйств обустроено 42 зоны для отдыха с необходимым инвентарем – беседки, сформированы места для костра, урны для мусора.

Зоны отдыха ограждены минерализованными полосами, чтобы обезопасить зеленые насаждения от пожара.

Перечень зон отдыха на территории лесопарковых хозяйств, которые входят в состав КО "Киевзеленстрой":

Зона отдыха Местоположение Координаты
Дарницкое лесопарковое хозяйство
Днепровское лесничество
1. "Березка" ул. Братиславская 50.487207,30.613403
2. "Радуга" Трасса Киев-Чернигов 50.470220,30.668717
3. "Здоровье" ул. Жукова 50.482223,30.638328
Дарницкое лесничество
4. "Тростянец" при въезде в лесничество
трасса Киев-Борисполь		 50.397216,30.757976
5. "Дубки" въезд с другой стороны моста напротив лесничества, трасса Киев-Борисполь 50.397216,30.757976
6. "Демидовка" Бориспольское шоссе 23 км (трасса Киев-Борисполь) 50.388096,30.757277
Никольское лесничество
7. "Елка" возле усадьбы лесничества 50.427656,30.712178
8. "Никольская" ул. Оросительная 50.434412,30.693005
9. "Хутор" метро "Красный хутор" 50.407910,30.694163
10. "Чугайстер" ул. Бориспольская 50.4183734,30.7095473
Белобрысое лесничество
11. "Уют" трасса Киев-Чернигов 50.478603,30692188
12. "Белая дубрава" ул. Радистов 50.486048,30.665574
Броварское лесничество
13. "Калиновка" трасса Киев-Чернигов возле с. Калиновка 50.559482,30.801375
14. "Придорожная" трасса Киев-Чернигов 50.541012,30.805713
15. "Пуховская" трасса на с. Пуховка 50.588761,30.723955
16. "Березовая роща" ул. Лучевая 50.532560,30.785933
17. "Зеленая поляна" г. Бровары, ул. Елочная 50.518974,30.764688
Святошинское лесопарковое хозяйство
Святошинское лесничество
1. "Мир" Житомирская трасса, Святошинский район 50.459031,30.326234
2. "Нивки" Житомирская трасса, Святошинский район 50.459359,30.309779
3. Им. Коцюбинского Возле пгт Коцюбинское, Святошинский район, ул. Лесная 50.488735,30.319724
4. "Сосновый бор" Житомирская трасса, Святошинский район 50.458767,30.281146
5. "Святошино" Кольцевая дорога, Святошинский район, ул. Святошинская 50.4493092,30.3828671

6.

 "Беличи" ул. Подлесная  50.474669,30.337653
Киевское лесничество
7. "Жемчужина" ул. Федора Максименко
пгт Пуща-Водица, Оболонский район		 50.550312,30.332365
8. "Берковец" ул. Синеозерная, Подольский и
Святошинский район		 50.502221,30.362731
9. "Выдрица" с. Гостомель, Святошинский район, ул. Млечный Путь 50.532270,30.304648
10 "Лесная сказка" ул. Федора Максименко,
пгт Пуща-Водица		 50.547404,30.338312
Пуща-Водицкое лесничество
11. "Виноградарь" жилой массив Виноградарь
Подольский район (ул. Гонгадзе, Косенко)		 50.517626,30.419018
12. "Березка" Большая кольцевая дорога, Оболонский район 50.530362,30.444394
13. "Шевченко" Большая кольцевая дорога,
Оболонский район		 50.524524,30.433332
14. "Партизанский бор" пгт Пуща-Водица, ул. Лесная,
Оболонский район		 50.554940,30.343708
15. "Каланчова" Большая кольцевая дорога,
Оболонский район		 50.535341,30.433073
Межигорское лесничество
16. "Горенская" село Горенка, ул. Киевская,
Оболонский район		 50.561445,30.329515
17. "Межигорская" Минское шоссе, пересечение с ул. Днепроводской
Оболонский район		 50.577770,30.450937
Лесопарковое хозяйство " Конча-Заспа"
Конча-Заспівське лесничество
1. "Добро пожаловать" Столичное шоссе 50.278157,30.605225
2. "Конча-Заспа" возле с. Мриги 50.266396,30.572910
3. "Приветливая" возле санатория "Конча-Заспа" 50.295423,30.581966
4. "Днепр" Жуков остров 50.341302,30.572053
5. "Уют"   50.297255,30.573895
Дачное лесничество
6. "Лесной колодец" Столичное шоссе 50.229548,30.619992
7. "Сосновый бор" Столичное шоссе 50.234489,30.636905
8. "Березовая роща" Столичное шоссе 50.222190,30.620125

Карту зон отдыха можно посмотреть на сайте КО "Киевзеленстрой": https://bit.ly/2P15zhM.

Официальные локации для отдыха КП " Киевзеленстрой"

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Как правильно вести себя на отдыхе в лесу

Чтобы не навредить своему здоровью и не причинить трагедии стоит соблюдать правила поведения:

  • разводить костры в лесу опасно, лучше воспользоваться складным мангалом;
  • если все же будете разжигать костер, то сделайте это, по возможности, на месте предыдущего;
  • место розжига огня нужно очистить от сухой травы, листьев, веток и другого мусора, обложить его камнями или обсыпать почвой;
  • не оставляйте костер без присмотра;
  • когда оставляете место отдыха, обязательно заливайте костер водой или засыпайте песком, убедитесь, что огонь полностью потушен;
  • мусор, который не горит, заберите с собой (целлофан, пластиковая и стеклянная посуда);
  • не забывайте, что брошенные пустые бутылки, непогашенные спички, сигареты могут стать причиной возгорания сухой травы и, как следствие, пожара;
  • не стоит поджигать сухую траву на полях и полянах леса, пользоваться пиротехническими средствами - это может привести к масштабному пожару;
  • не стоит оставлять на солнце бутылки, остатки стекла и мусор легко загораются и могут вызвать пожар;
  • не вырезать на деревьях надписи это может привести к усыханию дерева, заселению его паразитами. Не ломать ветки деревьев и кустов.

Голосеевский лес в Киеве Фото из открытых источников

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Также стоит помнить, что в лесу живет множество насекомых, поэтому стоит позаботиться о надежной защите. А вернувшись из леса стоит хорошо осмотреть себя, чтобы не пропустить укусы клещей.

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