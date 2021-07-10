Наедине с природой: В каких лесопарковых зонах Киева можно отдыхать летом и как это делать правильно
В Киеве и вблизи столицы обустроены 42 зоны для отдыха на природе
Лето в разгаре и хотя погода время от времени "угощает" ливнями, однако остается приятной для отдыха на природе. Укрыться от жары можно в прохладной тени леса. Шашлыки, подвижные игры, веселая компания - один из традиционных отдыхов в теплый сезон.
В каких зонах Киева и пригорода официально разрешено отдыхать и разводить костры, а также как правильно вести себя в лесу рассказываем далее.
Где можно отдохнуть в столице и вблизи города
В этом году на территории столичных лесопарковых хозяйств обустроено 42 зоны для отдыха с необходимым инвентарем – беседки, сформированы места для костра, урны для мусора.
Зоны отдыха ограждены минерализованными полосами, чтобы обезопасить зеленые насаждения от пожара.
Перечень зон отдыха на территории лесопарковых хозяйств, которые входят в состав КО "Киевзеленстрой":
|№
|Зона отдыха
|Местоположение
|Координаты
|Дарницкое лесопарковое хозяйство
Днепровское лесничество
|1.
|"Березка"
|ул. Братиславская
|50.487207,30.613403
|2.
|"Радуга"
|Трасса Киев-Чернигов
|50.470220,30.668717
|3.
|"Здоровье"
|ул. Жукова
|50.482223,30.638328
|Дарницкое лесничество
|4.
|"Тростянец"
|при въезде в лесничество
трасса Киев-Борисполь
|50.397216,30.757976
|5.
|"Дубки"
|въезд с другой стороны моста напротив лесничества, трасса Киев-Борисполь
|50.397216,30.757976
|6.
|"Демидовка"
|Бориспольское шоссе 23 км (трасса Киев-Борисполь)
|50.388096,30.757277
|Никольское лесничество
|7.
|"Елка"
|возле усадьбы лесничества
|50.427656,30.712178
|8.
|"Никольская"
|ул. Оросительная
|50.434412,30.693005
|9.
|"Хутор"
|метро "Красный хутор"
|50.407910,30.694163
|10.
|"Чугайстер"
|ул. Бориспольская
|50.4183734,30.7095473
|Белобрысое лесничество
|11.
|"Уют"
|трасса Киев-Чернигов
|50.478603,30692188
|12.
|"Белая дубрава"
|ул. Радистов
|50.486048,30.665574
|Броварское лесничество
|13.
|"Калиновка"
|трасса Киев-Чернигов возле с. Калиновка
|50.559482,30.801375
|14.
|"Придорожная"
|трасса Киев-Чернигов
|50.541012,30.805713
|15.
|"Пуховская"
|трасса на с. Пуховка
|50.588761,30.723955
|16.
|"Березовая роща"
|ул. Лучевая
|50.532560,30.785933
|17.
|"Зеленая поляна"
|г. Бровары, ул. Елочная
|50.518974,30.764688
|Святошинское лесопарковое хозяйство
Святошинское лесничество
|1.
|"Мир"
|Житомирская трасса, Святошинский район
|50.459031,30.326234
|2.
|"Нивки"
|Житомирская трасса, Святошинский район
|50.459359,30.309779
|3.
|Им. Коцюбинского
|Возле пгт Коцюбинское, Святошинский район, ул. Лесная
|50.488735,30.319724
|4.
|"Сосновый бор"
|Житомирская трасса, Святошинский район
|50.458767,30.281146
|5.
|"Святошино"
|Кольцевая дорога, Святошинский район, ул. Святошинская
|50.4493092,30.3828671
|
6.
|"Беличи"
|ул. Подлесная
|50.474669,30.337653
|Киевское лесничество
|7.
|"Жемчужина"
|ул. Федора Максименко
пгт Пуща-Водица, Оболонский район
|50.550312,30.332365
|8.
|"Берковец"
|ул. Синеозерная, Подольский и
Святошинский район
|50.502221,30.362731
|9.
|"Выдрица"
|с. Гостомель, Святошинский район, ул. Млечный Путь
|50.532270,30.304648
|10
|"Лесная сказка"
|ул. Федора Максименко,
пгт Пуща-Водица
|50.547404,30.338312
|Пуща-Водицкое лесничество
|11.
|"Виноградарь"
|жилой массив Виноградарь
Подольский район (ул. Гонгадзе, Косенко)
|50.517626,30.419018
|12.
|"Березка"
|Большая кольцевая дорога, Оболонский район
|50.530362,30.444394
|13.
|"Шевченко"
|Большая кольцевая дорога,
Оболонский район
|50.524524,30.433332
|14.
|"Партизанский бор"
|пгт Пуща-Водица, ул. Лесная,
Оболонский район
|50.554940,30.343708
|15.
|"Каланчова"
|Большая кольцевая дорога,
Оболонский район
|50.535341,30.433073
|Межигорское лесничество
|16.
|"Горенская"
|село Горенка, ул. Киевская,
Оболонский район
|50.561445,30.329515
|17.
|"Межигорская"
|Минское шоссе, пересечение с ул. Днепроводской
Оболонский район
|50.577770,30.450937
|Лесопарковое хозяйство " Конча-Заспа"
Конча-Заспівське лесничество
|1.
|"Добро пожаловать"
|Столичное шоссе
|50.278157,30.605225
|2.
|"Конча-Заспа"
|возле с. Мриги
|50.266396,30.572910
|3.
|"Приветливая"
|возле санатория "Конча-Заспа"
|50.295423,30.581966
|4.
|"Днепр"
|Жуков остров
|50.341302,30.572053
|5.
|"Уют"
|50.297255,30.573895
|Дачное лесничество
|6.
|"Лесной колодец"
|Столичное шоссе
|50.229548,30.619992
|7.
|"Сосновый бор"
|Столичное шоссе
|50.234489,30.636905
|8.
|"Березовая роща"
|Столичное шоссе
|50.222190,30.620125
Карту зон отдыха можно посмотреть на сайте КО "Киевзеленстрой": https://bit.ly/2P15zhM.
Как правильно вести себя на отдыхе в лесу
Чтобы не навредить своему здоровью и не причинить трагедии стоит соблюдать правила поведения:
- разводить костры в лесу опасно, лучше воспользоваться складным мангалом;
- если все же будете разжигать костер, то сделайте это, по возможности, на месте предыдущего;
- место розжига огня нужно очистить от сухой травы, листьев, веток и другого мусора, обложить его камнями или обсыпать почвой;
- не оставляйте костер без присмотра;
- когда оставляете место отдыха, обязательно заливайте костер водой или засыпайте песком, убедитесь, что огонь полностью потушен;
- мусор, который не горит, заберите с собой (целлофан, пластиковая и стеклянная посуда);
- не забывайте, что брошенные пустые бутылки, непогашенные спички, сигареты могут стать причиной возгорания сухой травы и, как следствие, пожара;
- не стоит поджигать сухую траву на полях и полянах леса, пользоваться пиротехническими средствами - это может привести к масштабному пожару;
- не стоит оставлять на солнце бутылки, остатки стекла и мусор легко загораются и могут вызвать пожар;
- не вырезать на деревьях надписи это может привести к усыханию дерева, заселению его паразитами. Не ломать ветки деревьев и кустов.
Также стоит помнить, что в лесу живет множество насекомых, поэтому стоит позаботиться о надежной защите. А вернувшись из леса стоит хорошо осмотреть себя, чтобы не пропустить укусы клещей.