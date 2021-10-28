Начисление штрафов, алиментов и соцпомощи по-новому: Что нужно знать об изменении методики расчета прожиточного минимума

Прожиточный минимум в этом году повысится с 1 декабря

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Прожиточный минимум в Украине используется при многих начислениях - зарплат, пенсий, стипендий, штрафов и тому подобное. Однако, его размер сейчас не устраивает не только рядовых украинцев, ведь он показывает уровень жизни в Украине, но и чиновников. Поэтому чиновники планируют его увеличить. А чтобы не возникало дополнительной финансовой нагрузки на граждан, его “отвяжут” от большинства начислений.

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Новая методика расчета прожиточного минимума

В Министерстве социальной политики решили рассчитывать размер прожиточного минимума по-новому. Главная идея-увеличить начисления.

"Мы анализировали 180 законодательных актов, у которых есть привязка к прожиточному минимуму, и смотрели, на что ее можно заменить. Решили оставить эту привязку в формировании основных начислений: только пенсия и минимальная зарплата. А все остальное привязываем к базовым выплатам, чтобы у человека не было тоже никаких потерь", - пояснила глава ведомства Марина Лазебная.

Чиновница добавила, что сейчас при участии экспертов был разработан комплекс изменений в законодательство, чтобы внести эти запланированные изменения. Соответствующие законопроекты сейчас находятся в парламенте.

"Вышло четыре законопроекта. Один о методологии, второй об отвязке, далее - о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат, доплат. Мы это все прописали", - отметила министр.

Народный депутат Александр Качура убежден, что прожиточный минимум в Украине должно быть не меньше, чем 40% от средней зарплаты.

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"Прожиточный минимум будет менее чем на 17%, насколько известно, расти в проекте бюджета. Я считаю, что этого недостаточно. И вообще нужно методологию прожиточного минимума менять кардинально, то есть это должно быть не меньше, чем 40% средней заработной платы и плюс 1% ежегодно", – сказал он.

На что влияет размер прожиточного минимума

Прожиточный минимум - стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья набора продуктов питания (далее - набор продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров (далее - набор непродовольственных товаров и минимального набора услуг (далее - набор услуг), необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.

Прожиточный минимум определяется нормативным методом в расчете на месяц на одно лицо, а также отдельно для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения:

общей оценки уровня жизни в Украине, что является основой для реализации социальной политики и разработки отдельных государственных социальных программ;

установления размеров минимальной заработной платы и минимальной пенсии по возрасту, определения размеров социальной помощи, помощи семьям с детьми, пособия по безработице, а также стипендий и других социальных выплат исходя из требований Конституции Украины и законов Украины;

определение права на назначение социальной помощи;

определения государственных социальных гарантий и стандартов обслуживания и обеспечения в отраслях здравоохранения, образования, социального обслуживания и других;

установления величины необлагаемого минимума доходов граждан;

формирование государственного бюджета Украины и местных бюджетов.

Как изменится расчет штрафов в Украине

В Минсоцполитики рассказали, что в соответствии с новой методикой расчета прожиточного минимума размер штрафов не увеличится. Лабезна рассказала, что прожиточный минимум должен быть больше нынешнего, поэтому, чтобы граждане не платили слишком много, штрафы будут отвязаны от величины прожиточного минимума.

В целом, размер штрафа формируется на основе величины необлагаемого минимума доходов граждан, которая, в свою очередь, зависит от прожиточного минимума.

Как изменился размер прожиточного минимума в 2021 году

В текущем году прожиточный минимум должны повысить с 1 декабря, до этого уже состоялся пересмотр этого показателя.

Так, по состоянию на конец октября прожиточный минимум по социальным и демографическим группам установлен на следующем уровне:

общий показатель - 2294 грн (с 1 декабря - 2393 грн)

дети до 6 лет-2013 грн (с 1 декабря - 2100 грн)

дети от 6 до 18 лет - 2510 грн (с 1 декабря - 2618 грн)

трудоспособные лица - 2379 грн (с 1 декабря - 2481 грн)

лица, утратившие трудоспособность - 1854 грн (с 1 декабря - 1934 грн).

Какие показатели ожидать в 2022 году

Сейчас проект государственного бюджета на следующий год рассматривается в Верховной Раде Украины. Если в документ в части прожиточного минимума не будут внесены поправки, то в 2022 году показатели будут следующими: