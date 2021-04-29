На Запад по следам неандертальцев и через архаичные мельницы: Что ждет туристов на трассе М06

Гора Тупча, Дубенский замок и зоопарки

Туристи зупинились на авто біля дороги Фото из открытых источников

Ехать из Киева в Чоп действительно интересно. В предыдущем материале мы рассказали, что только на участке от Киева до г. Новоград-Волынский можно увидеть украинский Диснейленд, остатки оборонительной линии Сталина и старинные виадуки.

Остальная часть пути на запад Украины имеет еще больше увлекательных локаций: усадьбы, архаичные мельницы и старинные форты. Что еще найти на трассе М06 Киев-Чоп, читайте далее.

Гоща и окрестности

Через 30 минут по дороге М06 от города Новоград-Волынский попадете в пгт Гощу, которая имеет несколько уникальных мест:

Усадьба Валевских. Является памятником архитектуры местного значения, которую строили на протяжении XVIII-XIX веков представители польского магнатского рода Валевских. Усадьба - яркий образец классицизма и модерна. Для ее создания впервые использовали мотивы швейцарского шале. Сейчас дом имеет черты социалистической эпохи, ведь в советские времена его обложили обычной облицовочной плиткой. Рядом есть одичавший парк на 7 гектаров. Здесь до сих пор растут старые ясени и каштаны, которые подчеркивают красоту ушедшей эпохи.

Покровский Гощанский женский монастырь. Этот памятник архитектуры XVII века основан в 1639 году украинской княгиней Региной Соломирецкого-Гойской как Свято-Михайловский храм. Некоторое время святыней занимался митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси Петр Могила. Современный вид храм приобрел в 1888 году. На храме до сих пор можно увидеть солнечные часы еще ХVII в. Внутри интерьер имеет элементы ренессанса и барокко.

Покровский Гощанский женский монастырь в пгт. Гоща Фото из открытых источников

Архаичная ветряная мельница. От пгт Гощи нужно вернуться на М06, проехать несколько минут дальше и свернуть на улицу Центральную. Через 11 км можно попасть в с. Красноселье. Здесь расположен старинный ветряк. Его построил в 1895 году чех Иван Кличник. Сооружение имеет вертикальные стены, обшитые досками сверху донизу. Весь корпус с крыльями, валом и механизмом для размола вращается в зависимости от ветра. В селе ежегодно проводят фестиваль. Он называется "Красносельские ветряки" и является праздником истории, быта и народного творчества.

Ветряная мельница в с. Красноселье Гощанского района Фото из открытых источников

Великий Житин

Через 35 км по трассе стоит сделать остановку в селе Великий Житин. Оно является одним из крупнейших в Ровенском районе. Именно в нем родился первый президент Украины Леонид Кравчук. Кроме того, здесь можно увидеть церковь святого Архистратига Михаила. Ее построили в 1767 году. По состоянию на сегодня это хорошо сохранившийся деревянный храм. Он является единственным в своем роде. Внутри хранились копии метрических книг начала XIX в. и ценные старопечатные книги.

Михайловская церковь в с. Великий Житин Фото из открытых источников

Ровенский зоопарк

Расположен в 8 км от предыдущей деревни. Его начали развивать в 1982 году. Сейчас территория занимает более 13,5 гектаров. Здесь можно увидеть около 500 экземпляров различных животных. 24 вида занесены в Красную книгу Украины. Именно сюда впервые завезли Волков из Чехии. В зоопарке обитают олени, гималайские медведи и олени. Вход стоит 50 грн для взрослых.

Верблюды в Ровенском зоопарке Фото из открытых источников

Грушвица Первая

До села Грушвица Первая ехать еще 23 минуты. В нем находили культурный слой Милоградской культуры раннежелезного века и городища Х-ХІ века. Здесь есть две достопримечательности:

Свято-Покровская церковь. Раньше была костелом Святого Вацлава. Появилась в 1756 г. как деревянная римско-католическая часовня. Достроена в 1852 году. Ею занимались польские шляхтичи. Сам костел начали строить только в ХХ веке. Во время Второй мировой войны получил повреждения.

Свято-Покровская церковь в с. Грушвица Первая на Ровенщине Фото из открытых источников

Источник. Поговаривают, что его освятили еще в прошлом веке, как и многие другие. Через много лет он до сих пор бьет. Недавно его привели в порядок, а потому сюда стоит прийти хотя бы на несколько минут.

Целебный источник в с. Грушвица первая Ровенской области Фото из открытых источников

Дубно

Еще 30 километров по автодороге и вы увидите город Дубно. Его уже упоминают в летописях ХІІ века. Сейчас здесь есть немало интересных достопримечательностей:

Дубенский замок. Также известен как Дворец князей Острожских-Любомирских. Официальная дата постройки – 1492. На деле уже существовал как крепость волынян в X веке. На протяжении существования неоднократно перестраивался и укреплялся. Взаперти были подземные ходы. Сейчас имеет архитектурные черты позднего ренессанса. До сих пор можно увидеть казематы, несколько башен и музей внутри.

Дубенский замок в Ровенской области Фото из открытых источников

Луцкие ворота. Является памятником оборонной архитектуры на ул. Даниила Галицкого, 32. Это единственный образец в Украине – больше аналогов нет. Построены в 1623 году русским архитектором Якубом Мадлайном.

Луцкие ворота в г. Дубно Ровенской области Фото из открытых источников

Большая Синагога. Построена в силе барокко в XVI веке. Ее возводили 12 лет. Это одна из крупнейших на Западной Украине. Святыня имела две реконструкции, а потому сохранилась до нашего времени. По состоянию на сегодня не работает.

Таракановский форт. Еще одно оборонительное сооружение. Это архитектурный памятник XIX века. Раньше можно было увидеть двухэтажную казарму, в которой ведут подземные ходы, а также складские, жилые и хозяйственные помещения. Самая известная часть форта – офицерский корпус из красного кирпича. Как и казематы, он частично сохранился по сей день.

Стены Таракановского форта в Ровенской области Фото из открытых источников

Броды

В 64 км по автодороге М06 расположен город Броды. Он существовал еще во времена Киевской Руси. В нем обязательно стоит посетить:

Бродовский замок. Является памятником национального значения в стиле позднего ренессанса. Впервые письменно упоминается в 1588 году. Неоднократно играл роль опорной базы польской шляхты во время национально-освободительной войны 1648-1657 годов. Выдержал 12-недельную осаду казаков под предводительством украинского гетмана Б. Хмельницкого в 1646 г. В XVIII в. над воротами замка строят барочную башню с часами. На замковом детинце также сохранился двухэтажный дворец польского шляхтича Станислава Потоцкого.

Бродовский замок Фото из открытых источников

Бродовская ратуша. Расположена в центре города. Это часовой павильон. Он появился в начале ХХ века. Архитектор до сих пор неизвестен. Неподалеку можно увидеть здание Пражского кредитного банка XIX в.

Ратуша в г. Броды Фото из открытых источников

Бусский район

Через 25-30 минут по дороге вы уже будете в Бугском районе. Здесь есть несколько интересных мест:

Усадьба Енота. Первую остановку можно сделать в селе Сторонибабы. Здесь расположен контактный зоопарк. В нем обитают фазаны, петухи и индюки. Есть декоративные кролики и еноты-полоскуны. Животных можно кормить. Для детей также есть батут и возможность покататься на осле.

Дворец Графа Бадени. Расположен в городе Буск Львовской области. Впервые упоминается в 1698 году. Это семейное имение польского графа Казимира Феликса Бадени. Здание построено в классическом стиле. Имеет два этажа и просторные комнаты. Фасад украшен портиком.

Дворец графа Бадени в г. Буск Львовской области Фото из открытых источников

Винники

В 54 км расположен город Винники. Здесь можно увидеть одноименный лес на 2799 гектаров. В нем есть несколько достопримечательностей:

Четовы скалы. Больше известны как Чертовы в современности. Первоначальное название связывают со словом "чатуваты" - караулить, "стоять на чатах" и тому подобное. Предполагают, что скалы были сторожевым постом на восточных подступах ко Львову. Сейчас это самая высокая вершина в окрестностях Львова - 414 м над уровнем моря. Сегодня является популярным местом для скалолазания.

Чотові скалы в Винниках на Львовщине Фото из открытых источников

Винниковское озеро. Это пруд на реке Маруньке. Озеро имеет площадь 6,2 гектара. Вода имеет желтоватый цвет, поскольку ее питают ручьи, которые текут через богатые железом глинистые пороги. Рядом есть кафе, беседки и лавочки.

Грот Прийма

Расположен в Николаевском районе. Здесь когда-то жили неандертальцы. Предполагают, что это было около 46 тысяч лет назад. В урочище также находили жилье "охотничьего лагеря" площадью 5х5 м. Это поселение считается одним из древнейших в Украине.

Урочище Прийма Фото из открытых источников

Село Розгирче

За 1 час по дороге будет село Розгирче. Здесь расположен пещерный монастырь. Он лежит на высоте 443 метров над уровнем море. Это скалистые выступы песчаников. Они имеют высоту до 25 метров. Более 70 млн лет назад они образовались на дне палеогенового моря. О монастыре впервые вспоминают в XV в. Впрочем, археологические исследования доказали, что эти скалы использовали еще в языческие времена.

Пещерный монастырь В С. Розгирче Фото из открытых источников

Замок графов Шенборнов

Далее определенное время вы будете ехать вдоль национального парка "Сколевские Бескиды". Через 2 с половиной часа по трассе расположено с. Карпаты. Здесь расположен замок графов Шенборнов. Его строили в 1890-1895 годах в неоромантическом стиле. Замок прикращен барельефами, витражами и флюгерами. Рядом есть сад с сосной Веймута, сакурами и канадскими елями.

Дворец графов Шенборнов в Закарпатской области Фото из открытых источников

Гора Тупча

В 15 км с правой стороны будет гора Тупча. Здесь находили городише раннего железного века культуры Голиграды. Обнаруживали бронзовые сокровища тоже. У подножия можно увидеть несколько небольших озер - это бывшие карьеры.

Гора Тупча Фото из открытых источников

А через несколько минут по трассе М06 вы будете в Мукачево. Здесь можно увидеть замок, ратушу и монастыри еще XI века. Дальше по дороге в Чоп вас будут ждать пейзажи Карпатских лесов.

Замок Паланок Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал о малоизвестных местах Закарпатья, в котором подробнее рассказывается о дворце графов Шенборнов и других туристических аттракциях региона.

Также есть материал о Пасхе в Черниговской области, где можно прочитать, куда поехать святить пасхальные корзины.