На грани вандализма и искусства: Расписаные стены Филадельфии, поцелуй Брежнева и киевский поезд-мурал

Как появилась целая культура в мегаполисах мира

Братский поцелуй: Хонеккер и Брежнев - уличное искусство Берлина Фото из открытых источников

Зачем нужно путешествовать? Одна из важнейших причин – это возможность себя развивать в культурном плане. Мы видим лишь одну из архитектурных достопримечательностей, и она может рассказать о целых эпохах. Похожую роль исполняет стрит-арт.

На протяжении ХХ-ХХІ веков такой вид искусства приобрел все более интересные смысловые значения. Итак, что такое стрит-арт, откуда он берет начало и в какие города мира стоит ехать, чтобы увидеть лучшие граффити и муралы, читайте далее в нашем материале.

Что такое стрит-арт

Именно так зовется изобразительное искусство в ярко выраженном урбанистическом стиле. Его основной частью являются граффити. Сюда также входят постеры, трафареты и тому подобное. Первым видом такого искусства считают наскальные рисунки. Современные черты оно приобрело в первой половине ХХ века. Все началось с хулиганов США, которые начали рисовать граффити на стенах домов и вагонах. Так родилась новая культура.

Сегодня такие художники превращают целые улицы в собственные картинные галереи. Своим творчеством они пытаются привлечь внимание обычных людей к проблемам современного мира. Самым известным представителем этого направления сегодня является английский андерграундный художник под псевдонимом Бэнкси. Некоторые считают, что на самом деле он родом из Швейцарии. Многие его работы сегодня можно найти в Нью-Йорке, Лондоне и США. Художника неоднократно критикуют за то, что он делает законным вандализм.

Одна из работ скандального художника Бэнкси Фото из открытых источников

Филадельфия

Это город на восточном побережье США. Он расположен в одноименном округе штата Пенсильвания. Является одним из старейших в стране. Это важный промышленный, культурный и финансовый центр Северной Америки. Кроме того, Филадельфия известна во всем мире стрит-артом. Ее уже давно прозвали "городом муралов".

Работы можно искать во всем городе. Больше всего такого искусства вы найдете в районах Фиштаун и Северных Либертис. Особое место в стрит-арте города занимает уличный художник Исаии Загар. Он отделал немало фасадов с помощью битых бутылок, кафельных черепков и тому подобное. Результаты его труда можно увидеть на Саут-стрит. Напоследок, стоит посетить Пирс граффити.

Пирс граффити в Филадельфии Фото из открытых источников

Нью-Йорк

Стрит-Арт в городе Нью-Йорк также является одним из самых известных в мире. Различные творческие работы здесь вы увидите не только на стенах зданий, но и в вагонах метро и обычных поездов. Первое граффити в городе появилось еще в 1955 году. Постепенно оно охватило почти все уголки Нью-Йорка. Почти каждый художник пытался стать популярнее. Таким образом стрит-арт приравняли к вандализму.

Полиция боролась с этим, но безуспешно. Сегодня можно увидеть много произведений. Самая известная локация для этого – Аллея Славы Бронкса. Неоднократно устраивал разнообразные выставки уличный художник Бэнкси. Сегодня популярностью пользуются его работы в Верхнем Вест-Сайде. Его работы часто имеют политический подтекст.

Стрит-арт в Нью-Йорке Фото из открытых источников

Берлин

Это столица Германии. Каждый год сюда приезжают миллионы туристов. Берлин – один из самых популярных городов Европы по посещаемости. И сюда стоит приезжать не только, чтобы посмотреть на Бранденбургские ворота или известную телебашню. В городе также заслуживает внимания уличное искусство. Именно в Берлине расположена самая известная коллекция граффити в Европе-East Side Gallery. Она расположена в районе Фридрисхайн.

Предстает перед туристами как остаток Берлинской стены. Так называют стену между Западной и Восточной границами города, которая рухнула в 1989 году. Сегодня это художественная галерея. Ее разрисовывали 118 художников из более 20 стран. Имеет длину 1316 метров. Считается самой длинной галереей под открытым небом. Любимая работа многих туристов – это изображение, где целуются руководитель ГДР Эрих Гонеккер и председатель компартии СССР Леонид Брежнев.

А если вам East Side Gallery будет мало, посетите такие локации:

Revaler Strasse 99;

Rosenthaler Strasse 39;

Boxhagener Strasse 107.

Граффити Берлина Фото из открытых источников

Стамбул

Один из самых городов по численности населения в мире. Расположен в Турции. Сегодня является достаточно популярным направлением отдыха для украинских туристов. Кроме того, если вы любите уличное искусство, то сюда стоит заглянуть тоже. Ранее в городе проводили всемирно известный фестиваль под названием – Mural Istanbul. В 2020 году возникли проблемы с его организацией. Сейчас он больше не проводится.

Старые граффити постепенно сменяют патриотическими надписями. Стрит-арт считается вандализмом, а потому многие художники разрисовывают улицы подпольно. Больше работ вы сможете увидеть в районе Бейоглу и Балат. Есть интересные муралы в анатолийской части тоже. В открытых источниках доступно немало адресов.

Работы в районе Бейоглу, Стамбул Фото из открытых источников

Буэнос-Айрес

Является столицей Аргентины. В то же время это один из крупнейших городов Южной Америки. И не все знают, что оно является средоточием уличного искусства. Именно здесь проводят международные фестивали и ярмарки. Работы на стенах зданий обычно побуждают к размышлениям. Довольно известными авторами являются Мартин Рон и Милу Корреч. Большинство работ сосредоточены в районе Сан-Тельмо.

Как украшены улицы Буэнос-Айреса Фото из открытых источников

Мехико

Это столица и крупнейший город Мексики. Он известен собственными музеями и местной кухней. Не менее интересным здесь является и уличное искусство. На фасадах и стенах города вы увидите политические заявления, а также работы со ссылкой на древние цивилизации. Если вы попадете сюда, обязательно стоит посетить крышу El Museo del Juguete Antiguo в Doctores, духовных воинов Криса Даера в Мексиканском парке и многие другие творения в квартале Рома.

Как выглядят улицы Мехико Фото из открытых источников

Париж

Один из самых романтичных городов мира и столица Франции одновременно. Оно достаточно известно своим уличным искусством. Многие творческие работы можно увидеть, гуляя по улицам кварталов Менильмонтана и Бельвиля в 20-м округе. Также есть фрески. Стоит найти работы французского художника Жерома Меснаже "Человек в белом" и "Немо".

Граффити в Париже Фото из открытых источников

Киев

В этом украинском городе стрит-арт – довольно популярное искусство. Довольно часто оно граничит с вандализмом, ведь далеко не везде можно получить согласие владельцев. Зато в последнее время в метро курсирует поезд-мурал. Совсем недавно его полностью разрисовали местные художники. Кроме того, немало интересных муралов можно найти по следующим адресам:

ул. Старовокзальная, 12 – "Павел Скоропадский";

ул. Ахматовой, 4 – "Девушка в подсолнухах";

ул. Антоновича 48-а – "Ностальгия по детству".

Достаточно интересными являются работы на стенах Днепровской набережной с правого берега столицы. Их хорошо видно во время путешествия на метро.

Поезд-мурал в Киеве Фото из открытых источников

Напоминаем, что ранее выходил материал об онлайн-музеи мира, в котором рассказывается о Сикстинской капелле, галерее Уффици и многих других.

Также есть материал о Париже, где можно прочитать об особенностях путешествий в город и о романтических местах.