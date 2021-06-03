На грани дефицита бензина: Причины и последствия прекращения поставок белорусского топлива для Украины

Отказ экспорта белорусского бензина в Украину имеет политический подтекст

Фото из открытых источников

Украина оказалась на грани топливного дефицита - белорусская нефтяная компания еще не подтвердила поставки бензина марки А-95 для Украины на июнь. Если на украинских заправках так и не появится белорусское топливо, которое, кстати, составляет половину всего бензина, то возникнет дефицит. А водителям придется платить за топливо больше, чем сейчас.

О причинах прекращения поставок белорусского топлива в Украину и последствиях такой ситуации для украинской экономики подробнее в материале "Першого Незалежного".

Причины отказа Беларуси продавать Украине бензин?

27 мая стало известно, что ЗАО "Белорусская нефтяная компания" (БНК) не будет поставлять Украине бензин А-95 вообще, тогда как бензин А-92 будут поставлять в полном объеме. Такая ситуация сложилась, несмотря на то, что Украина формирует основную прибыль белорусского нефтепереработчика. Однако объяснение этой радикальной смене настроений БНК все же есть. И оно кроется в событиях недельной давности, произошедших в белорусском аэропорту "Минск" 23 мая. Тогда белорусские власти по требованию Александра Лукашенко организовали принудительную посадку пассажирского самолета компании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Как только самолет приземлился, одного из пассажиров арестовали - им оказался оппозиционный журналист Роман Протасевич. Подробнее об этом случае можно прочитать по ссылке.

Задержание оппозиционера возмутило весь мир, в том числе и нашу страну. 26 мая Украина официально закрыла авиасообщение с Беларусью и запретила импорт электроэнергии оттуда. А в ответ на наши санкции Александр Лукашенко остановил поставку нефтепродуктов в Украину.

При этом заместитель министра экономики Тарас Качка сообщил, что остановка импорта бензина имеет технологические причины и не будет иметь долговременных последствий.

"Новости относительно бензина, по оперативной информации, связаны с технологическим процессами на производстве белорусского производителя и не будут иметь долгосрочных последствий для импорта бензина из Беларуси. Политика по диверсификации поставок будет ужесточена. Но пока не поддавайтесь панике", - написал в Facebook торгпред Украины Тарас Качка.

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К чему приведет прекращение поставок белорусского бензина

Украинские владельцы долгосрочных контрактов на поставку бензина от белорусской компании отмечают, что в случае полного отказа от контрактных обязательств репутация БНК как поставщика пострадает.

К тому же решение об отказе белорусской стороны от поставок бензина в Украину может стать поводом для введения ограничительных мер по поставкам из Беларуси. Это означает, что в следующем году украинские продавцы бензина не захотят иметь дело с белорусами.

Фото из открытых источников

Между тем украинская сторона ощутимо пострадает. Почти 55 тысяч тонн белорусского бензина ежемесячно завозят в Украину – это половина украинского рынка этой марки. Следовательно, прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси не сможет пройти бесследно для рынка нефтепродуктов и гарантированно повлечет дефицит. Чтобы перекрыть потребность в бензине, "Укртатнафта" должна нарастить переработку на 2 млн тонн или, иначе говоря, – вдвое. К тому же такой серьезный брак можно будет перекрыть за счет Литвы, но вряд ли литовский завод сможет поставить более 10-15 тысяч тонн.

По предварительным оценкам экспертов, цены на бензин в июне гипотетически могут вырасти на 1 гривну только за счет логистики и наценки оптовых поставщиков.

История "топливных" отношений Украина-Беларусь

Украинский рынок - ключевой для белорусской промышленности и наоборот: нефтепродукты являются одними из самых востребованных белорусских товаров. Мозырский НПЗ почти полностью работает только на украинский рынок, для нужд Беларуси есть Новополоцкий НПЗ. В течение 2020 года Украина закупила 0,850 млн тонн бензина, а это более 30% отечественного рынка, 2,2 млн тонн дизтоплива (также 30% рынка), 0,38 млн тонн сжиженного газа и 0,580 млн тонн битума (50% рынка).

Но, несмотря на это, "качели" поставок белорусского бензина в Украину имеют длительную историю. Еще 15 марта трейдер нефтепродуктов Proton Energy Group, владеющей сетью АЗС Glusco, заявил об остановке поставок дизельного топлива.

Тогдашний министр экономики Игорь Петрашко заверил, что дефицита топлива не будет и пути замены поставок уже найдены. Однако в апреле стало известно, что скоро Украине может грозить дефицит дизельного топлива из-за остановки с заводов "Роснефти" и ремонта на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, которым владеет Белорусская нефтяная компания. В мае поставки российского дизтоплива в Украину возобновила компания Socar.

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Стоимость топлива в Украине – больной вопрос для водителей. Уже более пяти месяцев подряд цены на бензин растут. Из-за этого в мае правительство внедрило государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо, после чего сети АЗС начали снижать цены. Теперь к этой ситуации добавился дефицит бензина, и цена вырастет еще на гривню за литр…