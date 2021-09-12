На что посмотреть в Варшаве: Площади XIII века, дворцы на воде и архитектурные подарки СССР

Гид по Варшаве или как каждому чувствовать себя в городе удобно

Варшава Фото из открытых источников

Польша открыла свои границы. С 9 сентября въезжать в страну могут вакцинированные туристы – путешествия теперь снова доступны. Поэтому нужно паковать чемоданы и отправляться в страну. И если вы еще не были в ней, первым направлением стоит выбрать Варшаву.

Это столица Польши. Многие украинцы видят ее лишь хабом, из которого дешево попасть в другие регионы Европы. Впрочем, именно здесь есть немало интересных мест. Как долететь, где переночевать и что смотреть в Варшаве, читайте далее в нашем материале.

Сколько стоит авиабилет Варшава

Как правило, в города Польши летать довольно дешево. Например, билет в одну сторону в октябре можно найти всего за 378 грн. Путешествие из Киева в обе стороны нужно будет выложить около 35 евро или 1104 грн.

На таких дешевых рейсах обычно случаются пересадки. Они длятся до 5 часов. Если вы хотите путешествовать без пересадок, нужно платить от 40-50 евро или 1261-1577 грн.

Авиа в Варшаву Скриншот ZIK

Где остаться на ночь

На самом деле в Варшаве есть из чего выбирать. В частности, жилье можно разделить на такие виды:

Хостелы;

Отели;

Апартаменты.

Самым дешевым вариантом для ночлега будут хостелы. За сутки в них придется заплатить от 196 грн. Это обычные номера смешанного типа. Часто вместе живут до 10 человек. В некоторых хостелах подают завтрак. В них обычно за ночь нужно платить от 441 грн.

В то же время в отеле ночь будет стоить от 763 грн. Стоимость зависит от многих условий: количество звезд, будет ли еда, расстояние от центра. Например, если вы хотите позавтракать, то надо платить от 1000 грн за одну ночь.

Напоследок, цена апартаментов начинается от 1321 грн. Обычно это частные комнаты, где есть одна двуспальная кровать. Поэтому здесь можно ночевать вдвоем. За двух человек плата будет несколько больше.

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Стоимость аренды жилья в Варшаве Скриншот ZIK

Куда пойти, чтобы провести время с пользой

Старый город. Самый старый исторический район Варшавы. Был основан в XIII веке. Несколько сотен лет обустраивался. К 1817 г. самой заметной достопримечательностью стала ратуша. Во время Второй мировой войны треть Старого города уничтожила авиация. После поражения немецких войск его тщательно отстроили. Сейчас Старый город включен в список памятников ЮНЕСКО.

Старый город в Варшаве Фото из открытых источников

Королевский замок. Расположен на Замковой площади. Это достопримечательность архитектуры Польши. Первую деревянную крепость здесь построили еще в XIII веке. На протяжении своей истории менял неоднократно свой облик. Некоторое время был резиденцией польской династии мазовецких Пястов, а затем – усадьбой властителей Первой Речи Посполитой. Внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Королевский замок в Польше Фото из открытых источников

Рыночная площадь. Ее считают сердцем столицы. К ней сходятся восемь улиц. Именно сюда стоит попасть каждому туристу. Здесь любят гулять местные жители, можно увидеть кучу старинных зданий с красочными фасадами и немало кафе. Попадаются кучеры с лошадьми. Есть много талантливых художников, которые продают свои картины.

Рыночная Площадь Фото из открытых источников

Лазенковский дворец. Это памятник архитектуры в стиле классицизма. Он расположен в парке "Королевские тропы". Построен в XVII-XVIII веках. Проектом руководили итальянский и польский архитекторы Доменико Мерлини и Ян Кристиан Камсецер. Сооружение появилось в эпоху барокко - именно тогда обустроили искусственный остров. Позже обустроили ступеньки к воде, куда выходил южный фасад дворца. Во времена Второй мировой войны памятник разрушили. Позже все отстроили.

Лазенковский дворец в Варшаве Фото из открытых источников

Виляновский дворец. Является одним из ценнейших образцов культуры Польши. Это садово-дворцовый ансамбль эпохи барокко. Был построен для польского короля Яна III Собеского. В 1682 году генеральный план дворца изменили. Его значительно расширили. В 1733 г. пострадал от русских войск. В начале XIX века открыли музей. В 1954 году провели реконструкцию. Внутри можно увидеть королевские спальни, фрески XVII века и многое другое. Многие экспонаты уже оцифровали.

Национальный музей Польши. Является одним из крупнейших в стране. Основан более ста лет назад. Более века назад он был известен как "Музей изящных искусств". Сначала частью коллекции стали картины и гравюры правительственной библиотеки. Были и экспонаты из школы искусств, а также пожертвования граждан. В начале XXI века. в музее хранилось до 780 000 экспонатов. Здесь можно увидеть работы известных европейских художников: Рембрандта, Сандро Боттичелли, Тинторетто и не только.

Музей польской армии. Расположен рядом с предыдущим. В нем можно познать эволюцию польской армии с древних времен до Второй мировой войны. Является вторым по величине в Польше. Внутри вы увидите старые доспехи, оружие и тому подобное.

Музей польской армии Фото из открытых источников

Национальная галерея искусств Захента. Это музей современного искусства в центре Варшавы. Именно здесь презентовали работы советского художника Каземира Малевича, а также Пабло Пикассо, который творил в Испании и Италии. Целью галереи является популяризации польского искусства. Поэтому здесь часто проходят разнообразные выставки. Постоянная коллекций насчитывает около 3600 экспонатов. Среди них есть работы известных польских художников ХХ века: Марии Яремы, Тадуэша Кантора, Генриха Стажевского.

Дворец культуры и науки. Строительство этого сооружения считается "даром дружбы народов СССР братскому народу Польши". Его возведением руководил советский архитектор Лев Руднев. Новое здание появилось через три года. Оно имеет смешанный архитектурный стиль: ар-деко, соцреализма и польского историзма. Сегодня внутри проходят различные ярмарки и выставки. Есть конференц-зал на 3000 человек, театры и университеты.

Напоминаем, что ранее выходил материал о Польше, в котором рассказывается о 500-летних шахтах, польских Татрах и нюансах путешествий по стране.

Также есть материал о бесплатных музеях Вены, где можно прочитать о самых интересных художественных учреждениях, которые всегда ждут туристов.