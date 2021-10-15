На час назад: Когда переведем стрелки часов и как подготовить организм к зимнему времени

В воскресенье 31 октября нужно будет перевести часы на час назад

Перевод часов Фото из открытых источников

В этом месяце Украина перейдет на зимнее время, поскольку нардепы не решили вопрос отмены практики перевода часов. Так, в последние выходные октября украинцы "вернутся" на час. По мнению врачей, это негативно влияет на организм.

Об изменении времени в Украине и как подготовиться к этому, рассказываем подробнее.

Когда переводить стрелки часов

С 31 октября в Украине начнет действовать зимнее время, поэтому стрелки часов нужно будет перевести на один час назад.

Это закреплено постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

В ней, в частности, с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство Украины постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часу на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часу на 1 час назад.

Вред от смены времени

Переход на зимнее время - это определенное испытание для организма. С одной стороны можно на час дольше спать. А с другой - сбивается привычный ритм. Привыкнув к одному режиму сна, многим сложно быстро перестроиться к другому распорядку. Солнечных дней немного, а недостаток витаминов и отсутствие тепла негативно влияют на иммунитет человека.

Самое большое негативное влияние от перевода стрелок часов отучают люди с болезнями сердечно-сосудистой системы и склонностью к депрессии.

Так, по данным исследований, в первые дни после перевода стрелок резко возрастает количество инфарктов. Это связано с изменением продолжительности сна. Избежать опасности можно, попытавшись плавно подстроить свой режим дня под переход на зимнее время.

Фото из открытых источников

Также в этот период растет количество самоубийств. Лишний час сна может стать причиной "разбитого" состояния. Следует максимально сократить количество стрессовых ситуаций в жизни в этот период, ведь любая из них может сыграть роль "спускового крючка".

По статистике, в первый день после перевода стрелок растет количество дорожно-транспортных происшествий. Поэтому стоит несколько дней не садиться за руль при ощущении усталости, раздражения и тому подобное.

Как уменьшить влияние зимнего времени

Самым лучшим способом оградить себя от негативных последствий перевода стрелок часов на зимнее время является сон. За несколько дней до предстоящего перевода стрелок часов лучше начать ложиться спать раньше. Хотя бы на 15 минут, а лучше на полчаса.

Также в этот период рекомендуется избегать дневного сна и не пить кофе во второй половине дня.

Питательный завтрак и прогулка сразу после того, как солнце взойдет, помогут "включить" в организме нужное время.

Под питательным подразумевается завтрак с большим количеством калорий и питательных веществ. Стоит выбрать омлет с беконом, овсянку, выпить стакан молока или сока.

Прогулка продолжительностью как минимум 20-30 мин тоже не помешает.

Питательный завтрак и прогулка помогут организму адаптироваться к новому распорядку дня. В этот день особенно важно постараться провести как можно больше времени на свежем воздухе.

А в целом, как отмечают медики, на адаптацию после перевода часов на зимнее время может уйти не меньше чем неделю.

Новости по теме: В Украине снова заговорили об отмене перевода стрелок часов

Переводить стрелки часов или нет?

В Украине уже не первый год обсуждают целесообразность оставить зимнее время и отменить смену времени каждые полгода.

Так, в начале марта Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине", которым предлагается отменить сезонный перевод часов. Авторы документа убеждены, что перевод стрелок часов ежегодно имеет негативные последствия для биоритма человека. При этом, фактически вся Украина находится в пределах одного часового пояса, а экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана.

Европарламент еще в 2019 году решил прекратить сезонный перевод часов с 2021 года. Если закон примут полностью, то в Украине больше не будет перехода на летнее время, а постоянно будет оставаться зимнее время, или UTC+2 по международной шкале. Считается, что именно зимнее время является естественным и стандартным для определенной территории.

Если проект закона примут, то перевод часов в ночь с 30 на 31 октября будет последним. Сейчас документ передан на повторное второе чтение.